Belli e dannati: quali sono i giochi Souls con la miglior grafica?

I soulslike hanno conquistato milioni di videogiocatori con un formula assuefacente fatta di combattimenti ardui, mondi di gioco interconnessi e storie sussurrate. Inoltre, alcuni di essi hanno saputo stupire anche dal punto di vista grafico e lo dimostrano questi tre titoli, caratterizzati da una presentazione visiva di prim'ordine, che spesso e volentieri ci ha distratti dal cuore dell'azione fino a condurci ad un'atroce sconfitta.

Demon's Souls Remake (2020)

Il padre di tutti i souls è stato omaggiato nel 2020 con un remake di elevata qualità a firma Bluepoint Games, che non solo ha saputo ammodernare l'originale senza snaturarne il gameplay, ma anche elevarlo sotto il profilo tecnico raggiungendo livelli mai toccati dalla stessa FromSoftware.

Il remake di Demon's Souls è stato un grande titolo di lancio, e ha messo in chiaro le potenzialità dell'hardware di PlayStation 5. Gli sviluppatori texani hanno studiato con attenzione l'esperienza originale con il preciso intento di preservarne i ritmi delle animazioni e l'incedere del gameplay. L'obiettivo, centrato in pieno, non ha inoltre impedito loro di spingere con forza sul pedale della fedeltà visiva.



A distanza di oltre tre anni dal lancio, il remake di Demon's Souls riesce ancora a catturare lo sguardo con superfici, modelli poligonali ed effetti speciali di altissimo livello, per non parlare del suo sistema di illuminazione, che riesce a donare un carattere unico a Boletaria, più cupa e maestosa che mai.

Ai giocatori offre inoltre la possibilità di scegliere tra due modalità grafiche, Cinematica e Performance. La prima massimizza la risoluzione bloccando la conta dagli fps a 30, mentre la seconda vola verso i 60fps senza perdere troppo in materia di qualità visiva.

Lords of the Fallen (2023)

Quando è arrivato sugli scaffali l'anno scorso, Lords of the Fallen ha raccolto adeguatamente l'eredità del suo predecessore confermandosi come una buon esponente del filone dei soulslike. Le considerazioni che d'ora in avanti faremo sul gioco riguardano perlopiù l'incarnazione PC della produzione, che su console si è presentata all'utenza con più di qualche incertezza di natura tecnica.

Hexworks non ha badato a spese nella realizzazione di Lords of the Fallen (si parla di un budget superiore ai 60 milioni di dollari), facendo risaltare le ambientazioni con una tecnica di illuminazione globale ray-traced ibrida e mettendo in campo quanto di meglio è in grado di offrire l'Unreal Engine 5, tra cui le tecnologie Lumen e Nanite. Ha così dipinto un quadro incredibilmente appagante per gli occhi, anche se sarebbe più giusto parlare di una doppio quadro, dal momento che Lords of the Fallen renderizza due mondi in contemporanea.



Tale scelta, che risulta essere perfettamente funzionale al gameplay riportando alla mente classici del calibro di Soul Reaver, ha però contribuito a far schiantare le ambizioni del team di sviluppo contro un framerate problematico (specialmente su console e anche nella modalità dedicata alla prestazioni), al quale neppure le patch post lancio sono riuscite del tutto a far fronte.

Ciononostante, Lords of the Fallen rimane uno dei titoli graficamente più ambiziosi nel panorama dei soulslike, e rappresenta un prelibato assaggio della potenza di Unreal Engine 5, che siamo certi verrà sfruttato da molti esponenti del genere in futuro.

Lies of P (2023)

C'era un po' di diffidenza nei confronti di questo peculiare rimaneggiamento in salsa steampunk del Pinocchio di Collodi, eppure Lies of P è riuscito nell'ardua impresa di smontare i preconcetti e ottenere l'approvazione della sempre più esigente comunità di appassionati di soulslike. Il merito, oltre che del gameplay, è sicuramente anche del comparto grafico.

Nonostante sia fortemente debitore dell'immaginario visivo (e non solo) della produzione di FromSoftware, Lies of P riesce a brillare di luce propria facendo un ottimo uso di Unreal Engine 4. Gli eccellenti giochi di luce e ombre conferiscono alla fittizia città di Krat un'atmosfera violenta e decadente, mentre le animazioni e i modelli poligonali danno vita a burattini, clown sputafuoco, macchine di morte colossali e creature bifronte capaci di incutere timore.



Seppur con al seguito alcune aree dal respiro più ampio, Il level design lineare ha permesso agli addetti ai lavori di curare in maniera maniacale anche i dettagli all'apparenza più insignificanti, tanto nei contesti cittadini all'esterno quanto negli interni. Cotanta bontà visiva non fa altro che rendere ancor più piacevole il gameplay di una delle più belle sorprese del 2023, ma di questo ne abbiamo parlato in maniera più approfondita nella nostra recensione di Lies of P.