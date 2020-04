Below arriva su PS4: alla scoperta della modalità Esplorazione

Quella di Below è una storia strana, affascinante, dall'esito un po' imprevisto. L'avventura survival di Capybara Games - team di Toronto noto per l'acclamatissimo Superbrothers: Sword & Sorcery e per Super Time Force - è stata per anni una sorta di vero e proprio tormentone nel panorama indie: annunciato durante la conferenza E3 2013 di Microsoft e immediatamente etichettato come la potenziale "next big thing" della galassia Xbox (forte appunto del pedigree di razza degli sviluppatori canadesi), il gioco ha visto la luce soltanto a dicembre 2018, dopo uno sviluppo ben più complicato del previsto e una serie di rinvii che sono arrivati nel tempo a far scemare parte dell'interesse attorno al progetto.



Insomma, Below si è fatto aspettare a lungo, forse effettivamente troppo a lungo, acclamato anche solo per la strepitosa direzione artistica o per la sublime colonna sonora elettronica a opera di Jim Guthrie... e una volta arrivato a destinazione l'impatto è stato assai meno dirompente del previsto. Quasi come se si fosse presentato fuori tempo massimo, grande protagonista di una festa in cui però gli invitati erano ormai già andati tutti a casa da un pezzo. Un epilogo un po' triste e amaro, ben lontano dall'hype che ha per anni a buon diritto accompagnato il titolo. Oggi torniamo a parlare di Below in occasione dell'uscita su PS4 e dell'introduzione dell'inedita modalita Esplorazione: pronti a viaggiare di nuovo nel buio?

Profonda crudeltà

C'è da dire che, una volta pubblicato, Below ha comunque mostrato un lato di sé forse inatteso: una durezza inscalfibile, un rigore perentorio, un carattere spigoloso almeno quanto le aspre rocce dell'isola su cui i nostri eroi senza nome si troveranno di volta in volta a naufragare, passando dalla minaccia delle onde del mare in tempesta a un'ostilità strisciante incarnata da un ambiente pronto a uccidere in qualsiasi momento e letteralmente in un istante (recuperate la nostra recensione di Below).

Un sadismo sì spesso di per sé insito nel genere dei roguelike, portato tuttavia in Below a eccessi capaci di spaventare, di frustare e in definitiva di far desistere non pochi degli esploratori rimasti. Perché, a causa di scelte di game design senza dubbio deliberate ma anche davvero senza compromessi, Below si è dimostrato un'esperienza non soltanto estrema, ma alle volte addirittura quasi ottusa.



Permeata di una crudeltà in qualche caso pure un po' sleale, poiché se è vero che essere impalati sul colpo da una trappola quasi invisibile è pur sempre un errore odioso ma comunque attribuibile all'utente, lo stesso non può dirsi per una lenta morte di inedia causata dalla totale assenza di cibo per piani su piani di sotterranei generati in maniera randomica. O ancora, dalla cronica scarsità dei cristalli che alimentano la lanterna magica da impiegare per diradare le tenebre, che da un certo punto in poi si fanno rari al punto da farsi venire almeno qualche dubbio sul bilanciamento dell'insieme.

La modalità Esplorazione

Non che Below non avesse gli ingredienti per ammaliare, intendiamoci: da vedere l'impianto scenico allestito dal team canadese era e rimane ancora oggi sbalorditivo, con in particolare un senso di scala mozzafiato, perfetto nel veicolare una sensazione di continua minaccia nell'ombra: quella di un buio pronto a ghermirti con tentacoli fulminei, che tradiscono la loro inquietante presenza tramite inspiegabili rumori di fondo, stridii sovraumani ed effetti che impreziosiscono una soundtrack sensazionale e volutamente dissonante.

Senza contare che, con la giusta dose di pazienza e un buon quantitativo di innato masochismo, anche il gameplay così spietato aveva tutte le carte in regola per stregare una nicchia di perversi avventurieri tutti d'un pezzo.



Per tutti gli altri però, e per chiunque si fosse magari perso per strada l'uscita del gioco, ecco una ghiotta novità: una modalità nuova di zecca, denominata Esplorazione, introdotta in concomitanza con la pubblicazione su PlayStation 4 (disponibile invece come aggiornamento gratuito per le versioni Xbox e PC). Una trovata che si affianca all'approccio classico - ribattezzato ora modalità Sopravvivenza - e che ambisce a rendere l'esperienza Below più accessibile e in generale meno punitiva, senza epocali inversioni a U che tradiscano l'essenza stessa del progetto, con al limite un occhio a un'esplorazione sì severa ma non inflessibile e letale come era stata intesa all'origine.

Eliminando ad esempio le già citate trappole nascoste che uccidono all'istante, privilegiando la meccanica del sanguinamento rispetto ai danni immediati (in modo da dare qualche secondo per curarsi, seppur spesso e volentieri nella foga di combattimenti semplici ma intensi e non sempre al 100% chirurgici nei controlli) e non facendo spegnere i falò. Anche se il cambiamento più significativo resta l'aver tolto completamente gli indicatori di fame e sete, rendendo il cibo solo e soltanto un mezzo per recuperare salute. Una dinamica questa che se da un lato semplifica in maniera radicale la vita, facendo sparire dall'equazione quella che nelle fasi avanzate delle run rischiava di diventare la preoccupazione primaria, dall'altro compromette inevitabilmente tanto della peculiare anima survival del gioco.



Perché, senza la pressante minaccia di perire presto o tardi di inedia, non soltanto si procede con uno spirito assai diverso, ma addirittura diventano tediose e meno sensate le fasi di raccolta del cibo. Per non parlare dell'apposito menu, che passa da costante penuria di oggetti da sgranocchiare a inesauribile dispensa di risorse perennemente al completo.