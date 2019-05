Bethesda E3 2019: DOOM Eternal, Wolfenstein Youngblood e qualche sorpresa?

Ci siamo. Manca ormai una decina di giorni all'inizio dell'evento più importante dell'anno per il pubblico videoludico, pronto ad accogliere la carrellata di annunci che, come da tradizione, riempe le giornate dell'E3 2019. E sebbene sul bilancio della prossima imminente edizioni pesi già l'assenza del colosso Sony, tutti gli altri principali attori del mercato saranno presenti in forze, con l'obiettivo di offrire alla platea gustose anticipazioni sul futuro prossimo del medium.



Presente all'appello anche Bethesda che, a 12 mesi da una conferenza carica di alti e bassi, il 9 giugno affronterà il palcoscenico schierando in attacco quel pezzo da 90 di Doom Eternal (qui la nostra anteprima dal QuakeCon), l'attesissimo sequel del reboot uscito nel 2016. Prima nota scarlatta di un programma ancora tutto da definire, che potrebbe anche ospitare qualche gradita sorpresa.

Il consueto ciclone dei leak pre-fiera sembra infatti non aver ancora investito il publisher, che potrebbe decidere di tornare alla formula vincente di due anni fa, martellando gli spettatori con una tempesta di annunci e poche, pochissime chiacchiere a spezzare il ritmo. Uno scenario sicuramente allettante, sebbene a fare la differenza saranno, ovviamente, le pallottole nel caricatore di Bethesda.

DOOM e Wolfenstein: un antipasto di tutto rispetto

Per aprire le danze con il giusto accordo, il click metallico di un proiettile pronto a esplorare rabbiosamente le membra poligonali di un nemico, è probabile che la conferenza apra i battenti con due titoli che fanno della brutalità sanguinaria il proprio marchio di fabbrica: Doom Eternal e Wolfenstein Youngblood.

A un anno dal suo annuncio, il nuovo capitolo della saga del Doom Slayer rappresenta l'unica vera sicurezza per quanto riguarda la scaletta di Bethesda per l'E3, ed è plausibile che id Software approfitti dell'occasione per fomentare l'hype del pubblico con una data di lancio precisa, magari in coda a un trailer tutto squartamenti e musica metal. Altrettanto probabile - come anticipato - la presenza di Wolfenstein Youngblood, lo spinoff della serie di MachineGames che ci vedrà vestire i panni corazzati di Jessie e Zofia Blazkowicz, le amabili figliuole ammazza-nazisti del buon BJ. Se da un lato la partecipazione del team di Lione di Arkane Studios lascia intendere che difficilmente vedremo un nuovo Dishonored a Los Angeles, il supporto dello sviluppatore francese potrebbe avere conseguenze alquanto interessanti sulla struttura del titolo, in particolar modo per quel che concerne l'ampiezza del level design e alcune dinamiche ludiche secondarie, come la componente stealth già vista in The New Order e The New Colossus. Restando in tema di crucchi alla fiamma, anche Wolfenstein Cyberpilot, già giocabile lo scorso anno, potrebbe tornare sul palco con una data d'uscita.

L'incognita Arkane

Il secondo team di Arkane, quello di Austin, potrebbe comunque fare una comparsata a sorpresa, sebbene le probabilità di vedere un sequel diretto di Prey (qui la recensione del gioco di Arkane Studios) appaiano piuttosto modeste.

Specialmente se si considera come lo studio, solo poco tempo fa, fosse alla ricerca di specialisti con esperienza in ambito di multiplayer e monetizzazione: due aree di competenza che non viene naturale associare all'immersive sim di Bethesda, che potrebbe essere stato momentaneamente accantonato per una nuova ip esclusivamente online. A tal proposito, sembra quasi scontata la presenza di The Elder Scrolls Online e di Blades, quest'ultimo rimandato alla fine dello scorso anno e ancora sprovvisto di una finestra di lancio precisa.

Allo stesso modo è più che lecito aspettarsi che Bethesda approfitti dell'appuntamento per tornare a parlare di Fallout 76, offrendo al pubblico uno spiraglio sulla futura roadmap dei contenuti. D'altronde, dopo un esordio più che problematico, lo studio ha continuato a lavorare per risollevare le sorti del gioco, e la kermesse losangelina sarebbe quindi il contesto ideale per un eventuale rilancio. È inoltre prevedibile che, per motivi molto simili, il publisher statunitense trovi uno spazio per le novità in arrivo su Quake Champions, con l'obiettivo di dare un po' di visibilità al titolo e rinfoltire una playerbase al momento tutt'altro che abbondante. Considerando le tempistiche, è facile pronosticare anche una parentesi dedicata alla prima espansione di Rage 2, Rise of the Ghosts, che dovrebbe arrivare entro la fine di agosto con una nuova storyline e un carico di armi, abilità e zone inedite.

Un nuovo horror targato Shinji Mikami?

Facendo un passo deciso verso l'orizzonte della speculazione selvaggia, non ci stupiremmo poi troppo nel vedere un ritorno di Tango Gameworks sul palco di Bethesda. In fondo sono passati quasi due anni dall'uscita di The Evil Within 2, e i tempi per un nuovo annuncio sono ormai maturi.

Se da una parte non ci dispiacerebbe affatto assistere a un nuovo viaggio nei meandri della follia attraverso gli occhi del detective Sebastian Castellanos, dall'altra non è escluso che il maestro dell'orrore Shinji Mikami proponga al pubblico un progetto completamente nuovo. A chiudere la rosa dei candidati per l'E3 ci sarebbero The Elder Scrolls 6 e il misterioso Starfield, ma gli alti papaveri di Bethesda hanno già provveduto a escludere una loro apparizione. Una scelta tutto sommato comprensibile, visto che entrambi i titoli sembrano essere in uno stato poco più che embrionale. Il momento giusto per tornare a parlarne potrebbe essere l'E3 del prossimo anno, quanto l'avvicendamento generazionale sarà - con tutta probabilità - ormai alle porte.