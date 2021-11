Bloodborne: i segreti di Yharnam a fumetti

Pubblicato nel mese di marzo 2015, Bloodborne si è ritagliato immediatamente un meritatissimo posto di rilievo tra le più riuscite e apprezzate esclusive per PlayStation 4 (per tutti i dettagli consultate la recensione di Bloodborne), accendendo nei fan il desiderio di poter continuare a esplorarne l'immaginario. Quello che non tutti sanno è che, a partire dal febbraio 2018, una collaborazione tra FromSoftware e la casa editrice Titan Comics ha portato alla realizzazione di quattro fumetti legati al soulslike, che nonostante svelino dei terrificanti segreti circa Old Yharnam risultano perfettamente autoconclusivi. Ricordandovi che i suddetti albi sono disponibili anche in Italia grazie a Editoriale Cosmo, ve ne proponiamo di seguito dei riassunti completi.

Il sonno della morte

Intitolato "Il Sonno della morte", il primo volume della miniserie racconta una storia originale e cronologicamente collocata prima dei fatti avvenuti nel gioco di FromSoftware. I

l suo assoluto protagonista è un Cacciatore androgino e senza nome - nonché dotato di un equipaggiamento del tutto identico a quello del personaggio principale di Bloodborne - che vaga alla disperata ricerca di un sanguesmunto. Aprendosi la strada tra le raccapriccianti creature che infestano un distretto in fiamme di Old Yharnam, il Cacciatore raggiunge la Cattedrale, dove viene accolto da Djura, un uomo di mezza età che si rifiuta di uccidere le bestie assetate di sangue e che in qualche modo sembra conoscere molto bene l'obbiettivo del visitatore. Avendo poco tempo a disposizione, a causa della minaccia rappresentata dalle mostruosità nei dintorni, Djura conduce in fretta e furia il Cacciatore da un bambino fragile e malaticcio, nelle cui vene scorre un liquido bianco (il sanguesmunto, appunto), e lo esorta a fuggire col ragazzo per trascendere la caccia una volta per tutte. Il viaggio dei due fuggiaschi appena conosciutisi ha però breve durata, in quanto un essere immenso riesce a sopraffare rapidamente il Cacciatore e a ucciderlo.



Risvegliatosi di nuovo al Sogno del Cacciatore, il protagonista, che in realtà brama la morte, si ricongiunge alla Bambola e al vecchio Gehrman (i due misteriosi individui che risiedono nel tetro luogo in cui rinascono i Cacciatori), i quali lo mettono al corrente della verità: per potersi liberare finalmente del Sogno, il Cacciatore deve tornare dal bambino col sanguesmunto e aiutarlo a fuggire. Utilizzando la lanterna, questi rivive dunque le medesime circostanze soprammenzionate, riuscendo stavolta a raggiungere il Bosco Proibito assieme al ragazzino malato, dove spera di trovare un certo guaritore che possa assisterli.



Superando vari ostacoli, i nostri trovano rifugio nella clinica di Iosefka, una gentile infermiera che cura le ferite del Cacciatore, ma che dovendo preservare l'incolumità dei pazienti ricoverati nelle altre stanze, li invita ad andare via il prima possibile. Anche perché la bestia sulle loro tracce si intrufola nella stessa e li perde momentaneamente di vista solo grazie alla comprensiva infermiera, la quale indica loro un passaggio segreto per partire indisturbati.



Viaggiando per giorni attraverso diverse terre desolate, i due si accampano nei pressi di antiche rovine, dove realizzano non solo che la creatura li sta ancora inseguendo, ma che ormai è davvero molto vicina. Raggiunto l'accampamento successivo, il Cacciatore si vede quindi costretto a battersi col mostro, ma sfortunatamente ha di nuovo la peggio e riesce a salvarsi solo grazie all'intervento del suo fragile compagno di viaggio.

Suggerendo al Cacciatore di coprirsi le orecchie, il ragazzino emette un urlo agghiacciante che squarcia letteralmente in due il nemico, uccidendolo una volta per tutte. Seppur Perplesso, il Cacciatore si rimette quindi in marcia e raggiunge stavolta il Borgo dei Pescatori, che all'apparenza si direbbe abbandonato, ma che in realtà brulica di minacciose Amigdale che solo il bambino riesce a vedere. Prendendo in braccio il giovane dal sanguesmunto e seguendone alla lettera le indicazioni, il protagonista si lascia alle spalle anche i Grandi Esseri, ma quando la voce del bambino diventa sempre più malaticcia e disumana, il Cacciatore si rende conto di non avere tra le braccia un essere umano, bensì una grottesca mostruosità. Mentre il primo si appresta a uccidere la creatura deforme, il secondo rivela di essere stato un uomo un tempo, permettendo al Cacciatore di comprendere finalmente le ragioni per cui il vecchio Djura fosse tanto protettivo nei confronti delle bestie. Riponendo la propria mannaia dentata, il guerriero decide poi di caricare il raccapricciante ragazzino su una barca e insieme salpano attraverso l'oceano nebbioso, aspettando che il loro fato si riveli.

Sete di guarigione

Un tempo nota per le cure miracolose che si potevano trovare fra le sue strade, la città di Yharnam è caduta vittima di un tremendo morbo che sta pian piano condannando a una morte terribile tutti i suoi abitanti.

Essendo alla disperata ricerca di una cura per il cosiddetto "Sangue Cinereo", un anziano dottore di nome Alfredius sta esaminando i resti di una vittima, quando due Cacciatori gli dicono di astenersi dai propri studi finché questi non saranno ufficialmente autorizzati dalla Chiesa della Cura. Nel frattempo, all'interno della Grande Cattedrale il sacerdote Clemente e diversi altri prelati al suo seguito stanno eseguendo un rituale di sangue che prevede la mutilazione di un individuo. Entrambi cercano a modo proprio una soluzione per la maledizione che si è abbattuta Yharnam, ma laddove Alfredius è convinto di aver compiuto una grande scoperta e deve continuare a raccogliere prove per poterla confermare, Clemente prova ormai una cresce sfiducia e disillusione nei confronti della Chiesa della Cura, che sembra nascondere dei segreti.



Rammentando le voci secondo cui sia stato proprio l'inquinamento delle acque della città a dare origine al "Sangue Cinereo", Clemente si reca nelle fogne e vi incontra lo stesso Alfredius, che in seguito lo accompagna al proprio laboratorio per mostrargli un misterioso cadavere. Intanto, negli alloggi del severo e poco rassicurante Padre Galahad, un giovane membro della Chiesa, Eugenius, riferisce al prelato della disillusione di Clemente e soprattutto sottolinea che il Sangue Antico utilizzato dall'organizzazione religiosa per curare i malati potrebbe essere in realtà la vera causa della piaga.

All'indomani, Clemente raggiunge il medico conosciuto la sera prima per consegnargli alcune fiale di Sangue Antico, affinché possa studiarlo; necessitando di una cavia viva, tuttavia, Alfredius decide di sperimentare su di sé gli effetti del liquido. Mentre Padre Galahad triplica le dosi quotidiane di Sangue Antico somministrato ai Cacciatori malati, i due concludono che proprio la Chiesa della Cura sia la sola responsabile di quanto stia accadendo in città. Ciononostante, quando Mathilde (la vedova che vive nel vicinato del dottore), irrompe nello studio in cerca di aiuto e apparentemente contagiata, Alfredius non ha altra scelta se non quella di somministrarle piccole dosi di Sangue Antico, esortando l'amico Clemente di rifornire regolarmente le sue scorte.

Se nei giorni successivi la città di Yharnam continua a decadere sempre più a causa della peste, il trattamento costante fa sì che le condizioni della donna migliorino a poco a poco, almeno finché Alfredius, in seguito alla recente scomparsa di Clemente, non comincia a sospettare che il prete l'abbia abbandonato. Quando il sacerdote si presenta al laboratorio per consegnare una manciata di fiale, dei Cacciatori lo arrestano sul posto, rivelando che un Alfredius messo alle strette e preoccupato soltanto per le sorti di Mathilde l'ha venduto alla Chiesa. Tradito e rassegnato, Clemente viene quindi legato a un congegno per poter essere sacrificato, ma non prima di aver augurato agli altri membri della Chiesa della Cura - inclusi Eugenius e Padre Galahad - di morire urlando. Rammaricato per le proprie decisioni, Alfredius trova invece conforto nell'imminente sopravvivenza di Mathilde, che nonostante l'apparente recupero si trasforma in una specie di ghoul e gli si avvicina di soppiatto, asserendo di essere "guarita" e portando il lettore a temere per le sorti del dottore.

Il canto dei corvi

Più che un racconto vero e proprio, il terzo volume della collana, è un viaggio nella psiche contorta di Eileen, la Cacciatrice di Cacciatori apparentemente intrappolata ai confini della propria mente, che non a caso durante il percorso salta da un periodo all'altro senza mai riuscire a stabilire con esattezza "quando" e dove si trovi.

La città di Yharnam è stata ricoperta dalla neve, ma le sue strade sono tutto fuorché candide: un omicida dalla furia bestiale sta seminando il panico tra la gente, lasciandosi dietro un cadavere dopo l'altro. Avendo giurato di trovare i Cacciatori impazziti a causa del troppo sangue bevuto e di porre fine alla loro miseria, Eileen il Corvo si mette quindi sulle tracce del folle, il cui primo delitto è avvenuto nella Tomba di Oedon: al suo interno, infatti, si è consumato un macabro rituale, al termine del quale è stato decapitato un uomo legato a una lapide. Quando la donna comincia a mettere insieme gli indizi che l'omicida le ha lasciato di proposito, il suo passato riaffiora poco per volta, portandola a rivivere, tra gli altri, il momento in cui una sua giovane amica d'infanzia cadde in un lago ghiacciato e annegò davanti ai suoi occhi.



Mentre la ricerca continua, il senso di colpa scombussola la sua percezione del tempo, mettendone a dura prova la già compromessa sanità mentale. Come risultato, la Cacciatrice di Cacciatori vacilla e si perde nei suoi stessi ricordi, arrivando a negare la realtà dei fatti. E quando finalmente si trova a faccia a faccia col suo bersaglio, questo cade da un tetto, inducendola a credere che sia tutto finito.

La verità scoperta unicamente dal lettore, però, è che Eileen stessa ha commesso il primo omicidio nella Tomba di Oedon, dove peraltro si è lasciata dietro un indizio da seguire. Dando la caccia a un'allucinazione cui la donna ha dato le sembianze che l'amica annegata avrebbe avuto se fosse sopravvissuta, Eileen ha dunque cercato di conservare quantomeno una parvenza di lucidità. Un risultato che si ricollega agli eventi di Bloodborne, dove una certa scelta compiuta dal giocatore può spingere la Cacciatrice di Cacciatori a soccombere definitivamente alla follia e ad attaccare il protagonista del gioco.

Il velo lacerato

La quarta e ultima graphic novel di Bloodborne si apre con un uomo solo e seduto all'interno di una gigantesca libreria. Il suo nome non viene mai nominato, ma di lui sappiamo che durante la propria vita è stato un soldato, almeno finché non ha completamente perso la speranza un tempo riposta nell'umanità.

Questo disgraziato evento lo ha spinto a disertare e ad abbandonare i propri commilitoni, per poi cercare nell'alcol una via di fuga dalla dura realtà. Non ci è dato sapere quanti anni siano trascorsi da quel giorno, ma una cosa è certa: da quel momento il nostro viaggiatore senza nome ha continuato a fuggire da tutto, dedicando la sua intera vita alla ricerca dei segreti dell'universo. Quello che egli anela è la Verità circa la sua stessa realtà, che in circostanze poco chiare ha cominciato a mescolarsi con una dimensione parallela e popolata da orrori indicibili. La lettura di un tomo antico e misterioso sta infatti provocando al viaggiatore degli incubi terrificanti che trascendono il tempo e lo spazio, durante i quali la sua mente è appunto in grado di vedere e interagire coi luoghi di Yharnam, come ad esempio il Castello dimenticato di Cainhurst, l'Università di Byrgenwerth, e persino il Sogno del Cacciatore.



Mentre il personaggio si addentra pericolosamente nella follia, nella speranza di scoprire il segreto del mostro che per molti anni ha continuato a scrutarlo attraverso una frattura nella realtà, la già sottile linea che separa il sogno dalla realtà diventa sempre meno chiara, tanto per l'uomo quanto per il lettore, sfociando in una lettura disorientante e piuttosto complicata. Viaggiando da un luogo all'altro e incrociando il proprio cammino con quelli dei protagonisti delle precedenti storie, le verità oscure rimaste a lungo fuori dalla sua vista vengono però a galla, facendo definitamente a pezzi la fragile mente del vagabondo senza nome.

Non solo questi comprende di trovarsi all'interno di una storia, ma oltretutto realizza che per una vita intera non ha fatto altro che intrattenere la misteriosa forza che gli ha permesso di avvicinarsi alla verità. Tuttavia, essendo ormai stanco di essere un misero burattino e non potendo più sopportare il peso della conoscenza acquisita, il viaggiatore decide di mettere in atto un'ultima fuga e di sottrarsi in via definitiva al volere di quell'essere superiore. Cavandosi entrambi gli occhi con le proprie mani, l'uomo si priva dunque di tutto il sapere accumulato e raggiunge il suo scopo ultimo: negare alla curiosa entità scrutatrice - ossia il lettore - la possibilità di conoscere il finale della propria storia.