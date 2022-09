Bolidi e portatori di distruzione: i veicoli più incredibili di Saints Row

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Nel nostro speciale sui boss creati di Saints Row vi abbiamo mostrato che cosa è possibile fare con l'editor del personaggio confezionato da Volition, mentre nello speciale sulle armi e le abilità più folli di Saints Row ci siamo concentrati sulle più spassose soluzioni mortifere messe a disposizione dal combat system. A questo punto insomma non potevamo non soffermarci sui veicoli, perché in quel di Santo Ileso se ne possono trovare di tutti i tipi. Volevamo certamente inserire alcuni dei bolidi più veloci ma al contempo abbiamo dato largo spazio ai più strambi e a dei veri e propri portatori di morte, sia di terra che di aria. A questo punto, insomma, fiondiamoci subito tra le assolate strade della città: il boss sta per salire su dei mezzi degni dell'eredità della serie.

Febbre della velocità

In Saints Row ci sono tante supercar di fantasia o berline in grado di raggiungere velocità considerevoli, tutte da "prendere in prestito" al malcapitato di turno e da consegnare al garage di Jim Rob. In altre parole, aggiungere bolidi alla collezione del boss in via permanente non è difficile, ecco perché vogliamo concentrarci sui modelli che vale davvero la pena di possedere. In primis, pensiamo a un'auto con una verniciatura che farà la felicità dei fan di Fast & Furious. Per coloro che non lo sapessero, l'avventura criminale di Volition è piena zeppa di Easter Egg, dagli UFO, passando per il palloncino di It, fino al martello di Thor e alle diavolerie di Doctor Who.

Tra questi c'è anche una Raycaster con una livrea molto speciale: dal colore verde alle onde del mare sugli sportelli, infatti, ricalca le decorazioni della Mitsubishi Eclipse guidata dal compianto Paul Walker nel primo film della celebre saga con Vin Diesel. Capirete insomma perché la consideriamo un gioiellino da possedere. Vista anche la possibilità di dotarla di nitro illimitato, un'altra vettura da aggiungere alla propria collezione è certamente la Vindicator, caratterizzata da una stilosa carrozzeria retro futuristica e dotata di razzi, che spingono alle stelle la sua velocità massima. Bisognerà raccogliere cinque pezzi del progetto sparsi per la mappa prima di ottenerla ma, credeteci, ne varrà la pena.

Di mezzi alternativi e armi formidabili su ruote

Legato all'ottenimento di altri pezzi da trovare in giro per Santo Ileso, troviamo un monster truck molto, molto, speciale. Resa famosa dalle pellicole de I Pirati dei Caraibi, secondo il folklore nordeuropeo l'Olandese Volante è un vascello pervaso da un'aura spettrale, una nave che solca i mari senza una meta precisa. Ebbene, in Saints Row costituisce la carrozzeria di un torreggiante signore della strada, con cui schiacciare auto della polizia, camionette dei Panteros o più banalmente seminare il caos... ma con uno stiloso tocco piratesco.

Sempre nel ramo dei monster truck, il Bullpup è un esemplare in scala ridotta di questa categoria, molto agile col nitro installato e capace di superare agilmente il terreno impervio dei canyon. Perfetto per sostenere inseguimenti e ridurre in sfoglie di lasagna le vetture degli avversari. Prima di aprire una lunga parentesi dedicata alla Marshall, che sia sul fronte delle armi che dei veicoli pesanti è una vera miniera d'oro per qualsiasi boss dei Saints, spendiamo due parole su un altro dei mezzi più divertenti del viaggio criminale.



Parliamo del Diggum, un bulldozer dotato di un grosso braccio meccanico in grado di spazzar via interi accampamenti, strutture da cantiere e... bagni pubblici. Utilizzare il suo "arto meccanico" nel bel mezzo del traffico significa dare il via a un tripudio di esplosioni, mentre servirsene per annientare un posto di blocco non lascia scampo alcuno agli sfortunati agenti chiamati ad arrestare la nostra avanzata.

La corporation senza scrupoli guidata da Atticus Marshall ha diversi assi nella manica, che oltre a essere dei validi alleati dal punto di vista offensivo permettono a The Boss di spostarsi molto rapidamente per le strade di Santo Ileso. Con la fida MDI 7078, una hoverbike con tanto di mitragliatrice integrata, il primo tra i Saints può fare strage di nemici senza sforzo alcuno e rinviare il confronto con le asperità di strade e terreni a quando dovrà tornare al volante di un veicolo tradizionale.



Cugino minore di questo mezzo insolito è l'immancabile hoverboard, che rinuncia all'arma da fuoco in favore di una soluzione d'attacco più particolare e in linea con la sua conformazione. Permette infatti di compiere un discreto balzo verticale per poi schiantarsi al suolo con violenza e generare una piccola onda d'urto per danneggiare veicoli e avversari.

In cima alla catena alimentare troviamo, rispettivamente, un gigante di terra e un mezzo per scatenare la furia dei Saints dai cieli. L'MDI 344T è un carro armato corazzato che fa sembrare la sua controparte standard un modellino giocattolo. Non c'è ostacolo che il suo cannone non possa spazzar via, né mezzo capace di contrastarlo efficacemente in battaglia. Al pari del prossimo e ultimo portatore di morte della nostra lista, inoltre, è legato al semplice completamento di una missione della storia, quindi vi basterà vivere l'avventura criminale per aggiungerlo alla vostra collezione. Chiudiamo il discorso con il formidabile MDI 921V un gioiello degli armamenti Marshall privo di compromessi. In grado di volare ad altissima velocità, questo Vtol è l'ultima cosa che i vostri nemici vedranno prima di saltare in aria, visti i missili a ricerca in rapida successione che può sparare. La ciliegina su questa mortifera torta è certamente il potente raggio laser, da usare - con grande soddisfazione - per ridurre in cenere qualsiasi minaccia.