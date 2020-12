Borderlands 3: le ragioni di un successo senza fine

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Borderlands 3 è senza dubbio uno dei prodotti più ricchi, profondi e convincenti degli ultimi anni e, a giudicare dalle intenzioni del team di sviluppo, la sensazione è che il suo valore possa crescere ulteriormente nel corso del prossimo futuro (per approfondire, eccovi la nostra recensione di Borderlands 3).



Reduce dal lancio del Season Pass 2 e soprattutto dall'update next-gen volto a sfruttare al meglio le potenzialità delle console next-gen con il supporto ai 60fps e al 4K (a proposito, qui trovate uno speciale sulle performance di Borderlands 3 su PS5 e Series X), Gearbox sembra infatti avere grandi piani per il suo celebre looter shooter. Al di là di quello che il futuro potrebbe riservarci, quel che è certo è che Borderlands 3 rappresenta un'esperienza fortemente consigliata a qualsiasi videogiocatore.

Cel-shading, pallottole e divertimento

Da appassionato del genere, affezionato al brand sin dal suo debutto nell'ormai lontano 2009, non ho mai nutrito particolari dubbi su quello che sarebbe stato il valore di Borderlands 3, e quanto visto nell'ultimo anno ha ovviamente confermato in pieno le mie aspettative. Capitalizzando sui punti di forza dei suoi predecessori, Borderlands 3 ha infatti proposto uno sparatutto privo di sbavature ma capace di rifinire ulteriormente una formula già ben consolidata e soprattutto estremamente conosciuta dalla quasi totalità del pubblico.

Un universo ricco di personaggi carismatici e spesso sopra le righe, un gameplay estremamente solido fondato sul concetto di accessibilità e immediatezza, e soprattutto una quantità di loot superiore alle più rosee aspettative, il tutto con il solo scopo di offrire al giocatore qualcosa di nuovo con cui sperimentare. Di continuo.



In passato mi sono ritrovato a definire quello di Borderlands un vero e proprio "paradiso delle armi", e in questo senso Borderlands 3 non ha fatto altro che rafforzare simile considerazione, ampliando i suoi orizzonti bellici ben oltre la fantasia di molti. La varietà delle armi proposte durante la sola avventura di base si è rivelata semplicemente impressionante, e se a questo aggiungiamo anche tutte le bocche da fuoco racchiuse nelle svariate espansioni diffuse durante il ricco supporto post lancio - argomento che approfondiremo nel dettaglio fra poco - è facile intuire quale sia l'effettiva varietà della componente ludica di questo titolo.

Una struttura sì molto classica, resa tuttavia particolarmente vincente in virtù del suo grande equilibrio tra sforzi e ricompense. Nulla infatti viene "regalato" al giocatore - con il concreto rischio di annoiarlo in breve tempo - ma ogni nuova arma porta con sé il sapore di una vera e propria conquista, frutto di sforzi e fatiche contro nemici sempre più numerosi e resistenti. E se ci fermiamo a riflettere, è proprio questo l'elemento che ha reso Borderlands 3 il miglior looter shooter disponibile sul mercato, con un'infinità di titoli che hanno tentato invano di replicarne dinamiche ed equilibri ma senza mai riuscirci pienamente.



In questo senso, tuttavia, non si può certo negare che anche il sistema di crescita abbia ricoperto un ruolo di primaria importanza nell'economia generale dell'esperienza. Il fatto che ciascun personaggio disponesse di innumerevoli abilità differenti, racchiuse peraltro in alberi di skill tree ben distinti in grado di alterare profondamente l'esperienza ludica sia in termini di approccio che di strategie disponibili, ha accresciuto notevolmente non solo la longevità dell'intera produzione ma anche la sua rigiocabilità, soprattutto in multiplayer.

E qui, com'è facile intuire, arriviamo al vero fiore all'occhiello del brand, ovvero quella modalità cooperativa che dopo aver incantato nei precedenti capitoli della serie, si è confermata imperdibile anche nel terzo episodio. Per quanto divertente anche in solitaria, Borderlands 3 è un titolo che, proprio come i suoi predecessori, esprime il suo massimo potenziale proprio quando ci si trova a condividerlo con i propri amici. E questo non tanto perché le battaglie si facciano più entusiasmanti o perché la ricerca ossessiva del loot diventi più stuzzicante a fronte della possibilità di scambiare i rispettivi ritrovamenti, ma perché assaporare la follia dell'universo creato dai ragazzi di Gearbox con qualcuno di fidato al proprio fianco ha davvero tutto un altro sapore.

Il supporto post lancio

Una considerazione che ci porta inevitabilmente all'elemento conclusivo di questo nostro viaggio nel passato, nel presente e nel futuro di Borderlands 3, ovvero la qualità con cui il team di sviluppo ha saputo ampliare i confini del prodotto sin dal suo debutto sul mercato nel settembre del 2019. Il rischio che con ogni espansione l'atmosfera alla base dell'esperienza potesse perdere di intensità e profondità, finendo magari con lo snaturarsi, era ben più concreto di quanto si potesse pensare, eppure è accaduto l'esatto opposto.

Grazie a una cura quasi maniacale nella costruzione di nuovi personaggi, storie e situazioni, il titolo non solo è sempre rimasto fedele a se stesso, ma come dimostrato dal più recente DLC (a proposito, la recensione di Borderlands 3: Psycho Krieg e il fantastico sconquasso è a un click da voi), ha saputo espandersi in maniera tanto folle e inaspettata quanto al tempo stesso convincente. E quanti prodotti possono vantare un'evoluzione simile? Pochissimi, e questo non può che farci guardare al futuro del gioco con un sorriso, consapevoli che questo potrebbe benissimo rivelarsi solo l'inizio di un ciclo vitale molto più lungo - e appagante - del previsto.