Bravely Default 2: l'arte della guerra nella nuova esclusiva per Switch

Nelle ultime settimane abbiamo speso quasi un centinaio di ore in compagnia di Bravely Default II, eppure il totale completamento della campagna - con tutti i suoi finali multipli - ne ha richiesto soltanto una buona metà. Se abbiamo perseverato così a lungo è perché il sistema di combattimento e soprattutto il job system del prodotto offrono un livello di personalizzazione delle unità a dir poco ineguagliabile, ragion per cui abbiamo sentito l'impellente necessità di provare innumerevoli combinazioni diverse, cercando di volta in volta di stracciare i record precedenti e ottenere una squadra sempre più vicina al concetto di invincibilità. Quello che abbiamo ottenuto è la "conquista" definitiva del sistema di combattimento, che difatti ci ha permesso di capovolgere a nostro favore una difficoltà inizialmente sbilanciata ed esasperante.



Proveremo a spiegarvi come sia stato possibile raggiungere un simile risultato analizzando nel dettaglio quello che dal 2013, ossia l'anno in cui Bravely Default: End Layer approdò nel Vecchio Continente, abbiamo continuato a considerare come uno dei migliori sistemi di combattimento della storia di questo medium. Prendete carta e inchiostro, la lezione sta per iniziare!



L'alternanza tra Brave & Default

Per poter scoprire i segreti del profondo combat system di Bravely Default II è necessario innanzitutto padroneggiare le meccaniche del Brave e del Default, la cui alternanza - come spiegato nella nostra recensione di Bravely Default II - rappresenta il punto cardine dell'intero sistema di combattimento.

Partiamo dunque dalle basi, spiegando nel dettaglio gli effetti dell'una e dell'altra. Selezionare la voce Default nel menu di battaglia fa sì che un Eroe della Luce trascorra l'intero turno in posizione di difesa, in modo tale che l'azione che avrebbe dovuto eseguire si tramuti in un cosiddetto Punto Brave (che da questo momento abbrevieremo in PB) da usare al momento propizio. È bene precisare anche che in stato di Default i personaggi massimizzano la propria difesa e pertanto subiscono un minor numero di danni in caso di attacco nemico. La voce Brave, invece, permette di spendere i PB accumulati in precedenza o addirittura di rinunciare in anticipo ad un massimo di tre turni futuri, al fine di eseguire in rapida successione fino a quattro azioni consecutive e alterare con astuzia e pazienza il flusso degli attacchi. Attenzione però, perché se è vero che la suddetta meccanica consente di attuare strategie impensabili in altri giochi, come ad esempio godere di ben sedici azioni diverse all'inizio di una battaglia, è anche vero che l'abuso sconsiderato del Brave può portare con facilità al Game Over.



Immaginate di trovarvi contro un gruppo di mostri di livello medio e di prendere in prestito 3 PB con ogni personaggio: in quel caso, ciascuno dei vostri Eroi della Luce attaccherebbe quattro volte di fila, permettendovi di conseguire la vittoria in un batter d'occhio e senza dover pagare il debito di PB contratto col sistema. Una strategia che nelle fasi di grinding può velocizzare di molto il processo di level-up, ma che al minimo errore può invece condurre a conseguenze a dir poco disastrose.



Tenendo presente che anche i mostri e i boss di fine livello possono infatti ricorrere alle meccaniche del Brave e del Default, provate a immaginare cosa accadrebbe qualora ogni membro della squadra si ritrovasse, a causa di un vostro errore di calcolo, a dover attendere la bellezza di tre turni prima di poter agire di nuovo: sia i gruppi numerosi di nemici che i boss appunto approfitterebbero della vostra prolungata situazione di debolezza - e della totale impossibilità di curarvi - per annientare gli Eroi della Luce e chiudere la partita. Prima ancora di prendere PB in prestito è dunque imperativo ricorrere a tecniche e oggetti che rivelano le debolezze e i punti vita degli avversari, assicurarsi che il nemico di fronte non sia immune alla tipologia d'arma equipaggiata e calcolare con attenzione il numero di colpi necessari per far fuori ogni singolo mostro.



Il valore delle classi ibride

L'ultima fatica di Tomoya Asano è un JRPG di vecchia scuola particolarmente ostico, in quanto il superamento dei boss affrontabili nei primi due-tre capitoli dell'avventura può risultare alquanto problematico. Questo è dovuto in parte a un dozzinale bilanciamento complessivo della difficoltà, che di conseguenza costringe almeno inizialmente a sottoporsi a tante ore di grinding, ma il vero problema va ricercato nella scarsa varietà che il sistema offre al giocatore nella prima metà della campagna.

Va infatti precisato che sebbene i boss della seconda parte siano sempre più pericolosi e agguerriti, l'utilizzo delle giuste combinazioni fa sì che questi risultino paradossalmente più semplici di quelli incontrati nelle prime ore. Questo perché tutti i boss hanno accesso sin dal principio a una serie di abilità passive che definiremmo essenziali, ma che gli utenti possono invece acquisire soltanto a partire dal capitolo quattro circa. Se nella maggior parte dei JRPG è possibile apprendere nuove abilità attive e passive attraverso l'aumento di livello, nella saga di Bravely Default le cose funzionano diversamente, in quanto per accedere a una determinata skill occorre prima impossessarsi di un dato Asterisco e poi acquisire una certa padronanza nella classe che il mistico oggetto è solito sbloccare.



Contando anche il Tuttofare, ossia la classe disponibile sin dall'inizio, in Bravely Default II ci sono 24 mestieri diversi, ognuno dei quali consente di accedere a un ricco set di tecniche e incantesimi e soprattutto a una manciata di skill passive. Dal momento che il giocatore può assegnare una classe principale e una seconda a ciascun combattente, nel mezzo delle battaglie gli Eroi della Luce hanno accesso a ben due set diversi di skill attive, il che permette di creare unità bilanciate o comunque di specializzare ulteriormente un dato guerriero in una singola arte.



Un esempio pratico è rappresentato dalla coppia composta dalla Furia e dal Maestro di Spade, che appunto può dar vita a combattenti melee eccezionali. La Furia (o Berserker, se preferite il nome originale) è una classe incentrata sulla forza fisica, primeggia nell'uso delle asce, dispone di un'abilità speciale perennemente attiva che prende il nome di "Perfora Default" e consente di arrecare danni pieni anche ai nemici in stato di Default. Tra le sue tecniche più utili troviamo la Mezzaluna, che in cambio di un singolo PB consente di scagliare un potente attacco fisico su tutti i nemici, e il Colpo Amplificato, che innesca un singolo attacco di potenza straordinaria.



Il Maestro di Spade può invece contare su una serie di abilità incrementano il numero di colpi concatenabili in un singolo turno: selezionando la voce Posizione compatta, il personaggio assume una posizione che raddoppia il numero di azioni eseguite ricorrendo al comando Attacco; la Posizione mutevole, invece, innesca un contrattacco automatico dopo ogni assalto subito. Una furia con tre PB e in Posizione compatta può quindi eseguire non quattro colpi fisici, ma addirittura otto, svuotando rapidamente la barra vita di un qualsiasi avversario particolarmente vulnerabile alle asce.



In alternativa, poiché le classi magiche sono in genere molto più delicate di quelle fisiche, una soluzione estremamente efficace per massimizzarne la resistenza va ricercata nell'utilizzo del Baluardo come classe principale. Difatti, i Baluardi dispongono di tantissimi punti vita e in generale hanno valori molto alti in tutte le statistiche, il che consente loro di incassare bene i colpi nemici. Oltretutto, il Baluardo dispone di abilità molto utili come il Limite PB+, che porta a quattro il numero massimo di PB accumulabili, e il Doppio Default, che fa guadagnare ben due PB al posto di uno. Abilità, insomma, che nelle fasi più concitate della battaglia possono tornare utili sia per mandare a segno tanti colpi extra "gratuiti" che per rimettere in sesto l'intera squadra con incantesimi di guarigione.



Talenti imprescindibili

Come sottolineato in apertura, le classi ibride realizzabili sono davvero tantissime, e a loro volta spalancano le porte a innumerevoli strategie diverse. In ogni caso, la personalizzazione vera e propria di Bravely Default II, nonché la sua arma micidiale, non consiste soltanto nel combinare due mestieri, bensì nell'attenta miscela delle abilità passive. A differenza delle skill attive, che possono essere sfruttate solo quando la relativa classe è in uso, le passive finiscono in una sorta di calderone unico e una volta apprese sono equipaggiabili indipendentemente dai mestieri assegnati ai quattro combattenti.

Difatti, ciascuno di essi dispone di cinque diversi slot cui inserire altrettante abilità passive, che di conseguenza possono dotarli di capacità collegate o del tutto incompatibili con le classi utilizzate. In tutto il gioco ce ne sono la bellezza di 84 e ognuna di esse ha un effetto unico. Per esempio, PC+ e PC++ del Tuttofare incrementano del 20% o del 50% i PC guadagnati al termine di un combattimento, ed essendo cumulabili rappresentano una risorsa irrinunciabile nelle sessioni di grinding mirate all'accumulo di punti classe. Altre ancora conferiscono abilità di recupero automatiche o comunque portano al rango S la padronanza con una singola categoria di armi.



Ve ne sono poi una decina che, se utilizzate assieme, tendono a mettere letteralmente in ginocchio persino i boss di fine capitolo, scacciando in via quasi definitiva la necessità di salire di livello. La più imprescindibile di tutte, ossia quella che andrebbe attivata quanto prima su tutti i personaggi, è a nostro avviso la preziosa Anti-contrattacchi, ossia l'abilità passiva dell'Esploratore che permette all'utilizzatore di schivare tutti i contrattacchi fisici.



Perché quest'abilità è così importante? Semplice, perché quasi tutti i boss di Bravely Default II tendono a ricorrere con assiduità a pesanti contrattacchi, specie dopo aver perso una cospicua percentuale di punti vita. Per quanto scorretto possa sembrare, neutralizzare la loro capacità di rispondere al fuoco con attacchi automatici e indirizzati non tanto a un singolo personaggio, bensì all'intera squadra, intacca notevolmente la difficoltà complessiva di tutte le boss fight previste dalla campagna, minimizzando il rischio di riportare una sconfitta.



A nessun guerriero che si rispetti, poi, andrebbe precluso l'accesso a Volontà Incontrollabile della Furia, ossia quella skill che previene tutte le alterazioni di stato che rimuovono la facoltà di agire liberamente, come appunto Sonno, Paralisi, Terrore, Furore, Caos, Malia e Congelamento. Se il Contrattacco del Maestro di Spade non ha bisogno di spiegazioni, l'Esplosione finale fa sì che un personaggio messo fuori combattimento ricorra ad un potentissimo attacco fisico sul nemico che l'ha mandato al tappeto, mentre Presa a due mani consente di usare l'arma con entrambe le mani, aumentandone l'efficacia al 140% del normale.



Se l'Esplosione di Rabbia della Furia permette agli attacchi normali di colpire al massimo della potenza tutti i nemici, ritardando di molto il turno di chi usa quest'abilità, Amplificatore Critici dello Spettro incrementa del 30% i danni inflitti dai colpi critici, mentre Potere Supremo dello Spadaccino Infernale rimuove il limite massimo di danno arrecabile (solitamente posto a 9999).

Per quanto riguarda invece le classi magiche, su queste pagine abbiamo ribadito più volte quanto comoda sia la combo formata da Energia Solare ed Energia Lunare, ossia le skill che rispettivamente durante il giorno e la notte ripristinano ad ogni turno il 4% dei PM perduti. Quello che al tempo non sapevamo è che queste, se sommate a Risparmio PM del Domatore (riduce del 20% il consumo di punti magia) e Recupero PM dell'Arcanista (fa recuperare il 5% dei PM totali alla fine di ogni turno), fanno sì che un incantatore disponga di una quantità di PM pressoché inesauribile, agevolando l'utilizzo ininterrotto degli incantesimi più costosi e distruttivi.



Inarrestabili Valorosi

Senza nulla togliere a Ritorno in grande stile del Dragone, ossia l'abilità che dopo due turni rimuove in automatico tutte le alterazioni di stato di un dato personaggio, ripristinando completamente i suoi PV e PM, la più esagerata skill passiva di Bravely Default II è la cosiddetta "Specialità 2 classe secondaria" del Valoroso, che in cambio di uno slot attiva la seconda specialità nella lista della classe secondaria di chi usa quest'abilità.

Una skill che può essere utilizzata persino per attivare sull'Asterisco principale l'abilità "Tarda Fioritura" del Tuttofare, ossia quel talento eccezionale che aumenta tutte le statistiche di un dato personaggio in base al numero di classi portate al massimo. Proprio il Valoroso, che di suo può contare su parametri già sorprendenti, se equipaggiato con Tarda Fioritura può infrangere qualunque limite immaginabile e sottomettere con estrema facilità anche l'avversario più coriaceo.



Al netto di una difficoltà inizialmente stressante, che come abbiamo visto può essere aggirata o addirittura azzerata con l'elaborazione di una strategia articolata, Bravely Default II è un titolo che incentiva e premia oltremisura l'ingegno e la personalizzazione del party, incoraggiando i giocatori a stravolgere continuamente le proprie build per raggiungere vette sempre più elevate. Una prova cui siamo convinti dovrebbe sottoporsi chiunque si professi un autentico fan del gioco di ruolo à la giapponese. Armatevi dunque di coraggio e scrivete la vostra leggenda!



