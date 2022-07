Brawlhalla: Ezio ed Eivor di Assassin's Creed si uniscono allo scontro!

Nato come uno dei primi platform fighters del post-Smash, Brawlhalla si è presto distanziato dagli altri cloni del capolavoro Nintendo e ha portato avanti una visione unica del concetto di "Smash-like", attraverso l'utilizzo di molteplici armi e uno stile meno frenetico, più concentrato sul posizionamento e la gestione degli spazi. Si può dire, per certi versi, che il titolo Blue Mammoth Games sia quanto di più vicino al picchiaduro tradizionale all'interno di questa nicchia. Nel corso degli anni, il brawler free to play si è conquistato una fetta di pubblico sempre più corposa e accanita, pronta a difendere il proprio gioco preferito da ogni attacco e da ogni potenziale concorrente, come sta accadendo con l'arrivo di Multiversus (a tal proposito, qui trovate la nostra prova di Multiversus).



Uno dei motivi principali, oltre all'ottimo gameplay, per cui questo titolo continua a far parlare di sé è l'impressionante numero di partnership e crossover con i più svariati universi videoludici e dell'entertainment in generale. Il "melting pot" ludico del picchiaduro non risparmia nessuno: da Negan di The Walking Dead a Ken e Akuma di Street Fighter, da Rayman alle star del wrestling WWE, passando per Steven Universe e Lara Croft. Blue Mammoth Games ci ha insomma dimostrato che l'unico limite al roster della propria creatura è la fantasia. Qualora non bastasse il peso dei brand in questione a decretare il successo del titolo, basta guardare i numeri: il free 2 play totalizza quotidianamente una media di circa 20 mila giocatori contemporanei, laddove altri blasonati beat 'em up si attestano in media tra i 1500 e i 3000.

Il crossover con Ubisoft

L'ultima partnership tra Brawlhalla e Ubisoft è davvero importante: stiamo parlando di un crossover con la serie Assassin's Creed, tra le più blasonate e conosciute dell'intero universo videoludico moderno. Come rappresentante della serie stealth made in Ubisoft è stato scelto, senza sorpresa alcuna, Ezio Auditore da Firenze, sicuramente il maestro assassino più amato ed iconico (la recensione di Assassin's Creed The Ezio Collection e a un click di distanza).

Caratterizzato dal tipico doppiaggio inglese con forte accento italiano tanto caro al pubblico internazionale, il fiorentino è una nuova "leggenda" all'interno del brawler. Ciò significa che gli è stato riservato un trattamento di favore e andrà a unirsi al roster come 56° personaggio, con moveset ed animazioni uniche che faranno la gioia degli appassionati.

Ma la collaborazione con Ubisoft non finisce qui. Assieme ad Ezio saranno disponibili Eivor, come skin epica del personaggio Brynn, un nuovo effetto KO (la "desincronizzazione", ispirata alla schermata Game Over della serie Assassin's Creed), l'emote "Salto della fede" e due nuovi stage ambientati proprio a Firenze.

Un lottatore versatile ed efficace

Nonostante Eivor disponga di nuove animazioni per il proprio moveset, si tratta semplicemente di una skin alternativa di un lottatore già esistente. Di conseguenza la nostra analisi si soffermerà su Ezio, vera novità di questo pacchetto.

Innanzitutto è lodevole l'iniziativa del team di sviluppo di modificare il menu principale di gioco in occasione dell'arrivo dei due combattenti, inserendo un pregevole "medley" tra il memorabile tema musicale di Assassin's Creed 2 e quello di Valhalla (eccovi la recensione di Assassin's Creed Valhalla).

Le due armi a disposizione del maestro assassino di Firenze sono la Spada (Lame celate) e la Sfera (Mela dell'Eden). Gran parte della fanbase si sarebbe aspettata un combattente basato sul Katar, arma bianca tematicamente affine a quella utilizzata nella serie Ubisoft, ma gli sviluppatori hanno deciso di propendere verso uno strumento differente.

Si tratta di un guerriero estremamente versatile che ha a disposizione diversi "trick". Nel suo moveset "Spada", tramite l'attacco down signature (giù+triangolo usando un layout Playstation) può cambiare posizione con il suo avversario, utilissimo per ribaltare velocemente le sorti dell'incontro e trasformare una situazione difficile in una vittoria schiacciante. L'attacco forward signature (avanti+triangolo) è invece un tipico assalto "lunge" durante il quale il nostro combattente si proietterà in avanti effettuando una fulminea combinazione di spada e lama celata, molto utile per chiudere le distanze con il proprio rivale e coglierlo di sorpresa.

Il pezzo forte del moveset tuttavia risiede nel potentissimo neutral signature (triangolo senza nessuna direzione), estremamente utile per punire gli sfidanti che cercheranno un approccio aereo.

Particolarmente appagante dal punto di vista estetico è invece il moveset "Sfera", quasi interamente basato su cloni e proiezioni illusorie del nobiluomo fiorentino. Tutti gli attacchi associati a questa arma dispongono di un notevole range orizzontale e permetteranno facilmente di controllare lo spazio, mantenendo la giusta distanza.

Particolarmente utile in combo l'up signature (su+triangolo) che intrappolerà il nemico in una prigione illusoria, mentre caricando il down signature assisterete a una bellissima versione 2D del "salto della fede", con annesse colombe al seguito, tanto coreografica quanto letale.

In definitiva si tratta di un lottatore performante in qualsiasi parte dello schermo, anche se ovviamente il moveset "Sfera" è più adatto agli scontri a lungo raggio. Dal punto di vista estetico e tecnico le animazioni sono di pregevole fattura e il pacchetto contiene una discreta quantità di apprezzabile fanservice. La transizione dalla serie Assassin's Creed al brawler bidimensionale è decisamente riuscita, ed Ezio riuscirà a fare la gioia dei fan della saga, oltre che di chiunque voglia approcciarsi a un guerriero solido ma non troppo complesso. Ezio è già disponibile sullo store di gioco per 7200 Gold o 100 Mammoth, mentre la skin Eivor ha un costo di 300 Mammoth. Buon divertimento!