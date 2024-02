Brothers A Tale of Two Sons: gli obiettivi del remake tra novità e fedeltà

Brothers A Tale of Two Sons è un piccolo gioiello targato Josef Fares (qui la recensione di It Takes Two) e ai Game Awards del 2023 è stato annunciato il rifacimento dell'avventura, sviluppato dai ragazzi di Avantgarden, un collettivo italiano con sede a Milano. Il team, precedentemente conosciuto come Ovosonico, si è fatto conoscere con titoli come Murasaki Baby e Last Day of June (qui la recensione di Last Day of June) e noi abbiamo intervistato l'Art Director Fabrizio Dini per scoprire tutte le informazioni possibili sul remake di Brothers, in arrivo il 28 febbraio su PC, PS5 e Xbox Series X/S.

Gli obiettivi del remake, lo smart working, la fedeltà all'originale

Everyeye.it: Ciao Fabrizio, grazie per il tuo tempo. Puoi parlarci un po' del tuo ruolo nello sviluppo di Brothers A Tale of Two Sons?



Fabrizio Dini: Certo. Attualmente ricopro la posizione di Art Director presso Avantgarden. Il mio ruolo principale è guidare il team artistico nello sviluppo del progetto e nel raggiungere gli obiettivi artistici e tecnici prefissati dal Creative Director e dal Game Director. Oltre a me, il team art è composto da professionisti con esperienze internazionali significative nel settore dei videogiochi. Molti di loro vantano anni di esperienza nell'industria e portano una vasta gamma di competenze e talento al progetto.

Everyeye.it: Come siete arrivati a lavorare sul remake di Brothers: A Tale of Two Sons?



Fabrizio Dini: Innanzitutto, desidero condividere che lavorare ad un remake di questa portata è stato un onore e anche una grande responsabilità per il team di Avantgarden. La decisione nasce dalla volontà di celebrare il decimo anniversario del capolavoro premiato con il premio Bafta di Josef Fares e preservare l'esperienza originale sviluppando una distinta nuova versione. Nonostante siano passati anni dal lancio del gioco originale, l'esperienza rimane unica: un'avventura cooperativa in single player che si concentra sulla narrativa e sulle emozioni intense. Il nostro obiettivo principale era superare i limiti imposti dalla tecnologia dell'epoca che avevano limitato l'espressività del gioco originale, allo scopo di far risplendere le idee originali nel modo più vivido possibile.



Non è stato secondario il desiderio di far rivivere questa gemma dell'industria indie alle nuove generazioni di giocatori, offrendo una rivisitazione totale della grafica, dei personaggi, delle animazioni e delle espressioni facciali, degli ambienti e degli effetti, oltre a una completa rielaborazione delle cutscene e a una colonna sonora registrata da un'orchestra dal vivo.

Everyeye.it: Sappiamo che state lavorando da casa. Come funziona l'organizzazione a distanza? Quali sono i vantaggi e svantaggi dello smart working per voi?



Fabrizio Dini: Assolutamente! Lavorare da casa è diventata la nostra routine consolidata. Utilizziamo una serie di strumenti online, come videoconferenze e applicativi di project management, per gestire le nostre attività e comunicare efficacemente. Organizziamo il lavoro attraverso un calendario condiviso e sfruttiamo diversi canali tematici per discutere sia delle questioni legate allo sviluppo che per socializzare e intrattenersi. Lo smart working ci offre flessibilità nel gestire il nostro tempo e il nostro ambiente di lavoro, permettendoci di bilanciare meglio la vita professionale e personale.



Questo modello ci consente di accedere alle risorse aziendali ovunque si trovino, basando esclusivamente la selezione sulla competenza anziché sulla vicinanza fisica. Tuttavia, comprendiamo che la mancanza di interazioni faccia a faccia potrebbe rendere la comunicazione e la collaborazione più complessa. Per questo motivo l'azienda mette a disposizione l'utilizzo degli studi e delle postazioni di lavoro a tutti i dipendenti per test di gruppo collaborazioni più strette al progetto e sessioni creative.



Everyeye.it: Brothers: A Tale of Two Sons è un'opera che, nel corso degli anni, si è costruita una nicchia di appassionati, complice anche il successo dei suoi sequel spirituali - A Way Out e It Takes Two. Immaginiamo che questo comporti una serie di responsabilità non solo nei confronti dell'opera e del pubblico, ma anche degli autori originali...

Fabrizio Dini: Siamo stati profondamente onorati di poter sviluppare automamente il remake di un gioco che ha fatto la storia. È stato un compito delicato, che ha richiesto rispetto, creatività e un coinvolgimento profondo con la visione originale dei creatori. Ci siamo costantemente interrogati su quale fosse il significato di ogni singola scena e su quale emozione volesse trasmettere. Il nostro obiettivo è stato quello di enfatizzare e amplificare ogni emozione che gli autori desideravano comunicare, per garantire che il gioco mantenesse la sua magia e il suo impatto anche nella sua nuova incarnazione.

Differenze dall'originale, e il segmento di remaster/remake

Everyeye.it: Che differenze dobbiamo aspettarci rispetto al gioco originale?



Fabrizio Dini: Abbiamo ricostruito da zero ogni fase del viaggio dei fratelli utilizzando tutte le potenzialità di Unreal Engine 5, con l'obiettivo di offrire una storia ancora più coinvolgente e immersiva, mantenendo però forte sempre la fedeltà al gioco originale. L'esperienza originale si è quindi evoluta in maniera distinta, merito della tecnologia moderna, che ci ha permesso un'espressività prima impossibile da raggiungere.

Pur mantenendo i distintivi controlli "cooperativo single player" che caratterizzano il gioco originale, abbiamo aggiunto la possibilità per gli amici di prendere il controllo dei due fratelli in modo separato anche se il mindset rimane quello di un'unica persona che interagisce con la storia. Questo ha reso il gameplay ancora più coinvolgente, offrendoun'esperienza di gioco arricchita e più appagante per gli utenti.



Everyeye.it: Nel tempo, il mercato dei remake e delle remastered è cresciuto esponenzialmente, tanto da vedere titoli riproposti a pochi anni dall'uscita. Che opinione avete su questa tendenza? Si parla sempre di più di preservazione digitale...



Fabrizio Dini: Le ragioni dietro le rivisitazioni di un prodotto possono variare. Talvolta, nel mondo del cinema, si procede con una riedizione per aggiornare il linguaggio e renderlo più adatto all'epoca contemporanea, altre volte si cerca di valorizzare un film utilizzando le tecnologie attuali. Nel vasto mondo dei videogiochi, le motivazioni possono essere altrettanto diverse e molteplici.



Personalmente, ritengo che la preservazione digitale sia un valido motivo quando si tratta di mantenere intatti i prodotti originali nella loro forma originale. Tuttavia, per quanto riguarda i remake, penso che sia necessario avere motivazioni specifiche per ciascun titolo, piuttosto che adottare un approccio generale.

Lo stile grafico e il contributo di Fares al remake

Everyeye.it: Da un punto di vista tecnico, l'opera proponeva uno stile grafico particolare, quasi cartoon. È stato difficile trovare un equilibrio tra l'estetica classica e le possibilità offerte dall'Unreal Engine 5? Qual è stato il vostro approccio?



Fabrizio Dini: Abbiamo sicuramente strizzato l'occhio in alcune scene al realismo, aggiungendo anche dettagli, con l'intento e anche la consapevolezza di evidenziare l'idea originale. Il gioco parte come una fiaba e si incupisce sia nei temi che negli ambienti durante il gameplay. Rispetto al gioco originale, le superfici attualmente implementate con la tecnologia PBR offrono un dettaglio nettamente superiore ed una riflessione più realistica, elementi indubbiamente positivi.



Tuttavia, è stata una sfida complessa il prestare attenzione sin dall'inizio all'analisi di quello che ci suggeriva il gioco originale, per evitare di introdurre "NOISE" nella resa artistica, il che avrebbe potuto compromettere la leggibilità dell'intera scena. Abbiamo risolto questa sfida artistica con una cura particolare del lighting dei livelli, bilanciati in maniera quasi maniacale, e anche una ricercata armonica della palette colori per evitare che un asset dominasse o cercasse sempre di primeggiare sugli altri. Questo approccio è stato essenziale per guidarci ed anche guidare i giocatori lungo il percorso di gioco, e migliorare la distinzione tra il primo piano e lo sfondo.



Everyeye.it: Il remake ha ricevuto l'approvazione di Josef Fares in persona. Vi siete consultati con lui durante la fase di sviluppo?



Fabrizio Dini: Durante diverse fasi dello sviluppo, abbiamo avuto consultazioni con lui, inizialmente presentando la nostra visione del remake e successivamente aggiornandolo sul progresso, cercando di capire se la nostra direzione fosse in sintonia con la sua visione.

Everyeye.it: Voi siete uno studio di sviluppo italiano a cui è stato affidato il remake di un gioco di successo. Credete che la percezione del mercato nei confronti della scena italiana sia cambiata negli ultimi anni?



Fabrizio Dini: Potrebbe essere che le cose non siano ancora cambiate del tutto, potremmo ancora affrontare le stesse difficoltà di sempre. Tuttavia, c'è un cambiamento in corso. Cambiare la percezione dell'Italia nel panorama dello sviluppo dei videogiochi richiederà tempo, ma sono fiducioso che stiamo procedendo nella giusta direzione. Non vedo l'ora di vedere i titoli che diverse case italiane stanno sviluppando in questo momento.



Everyeye.it: Qual è l'aspetto più stimolante della produzione?



Fabrizio Dini: Senza dubbio, l'aspetto più stimolante della produzione è la possibilità di collaborare con professionisti estremamente creativi e tecnici e di assistere al trasformarsi di un prototipo di idea in un prodotto tangibile attraverso varie iterazioni di sviluppo. Questo processo è incredibilmente gratificante e ci offre la possibilità di vedere le nostre idee prendere vita sotto forma di un prodotto concreto. In secondo luogo, la sfida di superare i limiti e risolvere problemi complessi insieme al team è sempre coinvolgente. Il senso di realizzazione che deriva dal vedere il nostro lavoro completato e apprezzato dagli utenti contribuisce a rendere la produzione uno dei percorsi più stimolanti all'interno di un ambiente lavorativo.