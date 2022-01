Bully 2 grande come GTA Vice City e molto ambizioso, ma è stato cancellato

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Di recente ci siamo soffermati sul prototipo di Alan Wake 2, raccontandovi di come - pur senza diventare un'esperienza completa - abbia conferito a Remedy le idee per sviluppare American Nightmare (spin-off di Wake) e plasmare il proprio futuro di software house. Adesso invece vogliamo concentrarci su Bully 2, un altro sequel molto atteso, perché grazie a un approfondimento targato Game Informer conosciamo diverse informazioni sulle idee e le ambizioni alla base di un progetto a dir poco promettente, che purtroppo è stato poi abbandonato. A questo punto, potreste pensare, perché interessarcene? Perché a quanto pare il lavoro di Rockstar New England è stato così buono da spingere la casa madre a riutilizzarne specifiche componenti in produzioni di primissimo piano, si pensi a Max Payne 3 e all'indimenticabile Red Dead Redemption 2.

Rockstar New England e i cardini ludici di Bully 2

Prima di cominciare, ci teniamo a fare una doverosa premessa. Oltre a parlare di molteplici aspetti del gioco, gli intervistati da Game Informer hanno giustamente ricordato le sfide di uno sviluppo pesante - per un team che voleva a tutti i costi dimostrarsi all'altezza degli standard di Rockstar Games - e caratterizzato da orari di lavoro che ben poco spazio lasciavano alla vita privata.

Detto questo, visto che il suddetto articolo tratta nel dettaglio queste informazioni delicate, vogliamo limitarci a riflettere sulle potenzialità del Bully 2 di Rockstar New England, che sul finire della prima decade del 2000 si stava impegnando con tutta sé stessa per realizzare la "next big thing" della grande R. Ma andiamo con ordine. Tra la fine degli anni '90 e la metà dei 2000, Rockstar ha acquisito diverse realtà di talento, si pensi all'Angel Studio di Read Dead Revolver (poi divenuto Rockstar San Diego) e a Mad Doc Software, esperta nel campo dell'intelligenza artificiale e casa di sviluppatori dalle carriere illustri. L'entrata in famiglia di quest'ultima è avvenuta con la pubblicazione di Bully: Scholarship Edition, una edizione rimasterizzata del cult di Rockstar Vancouver, ed è stata accompagnata dalle parole entusiastiche di Sam Houser, convinto dell'indiscutibile talento della ribattezzata Rockstar New England. Tra il supporto alla gestazione di Red Dead Redemption e la realizzazione delle espansioni di GTA IV, i nuovi arrivati non si sono persi in chiacchiere e ben presto hanno avuto una chance come poche nella game industry: guidare lo sviluppo dell'attesissimo Bully 2.



Per dare un contesto del periodo storico a cui ci riferiamo, dopo il debutto dell'epopea di Nico Bellic l'annuncio di un nuovo blockbuster targato Rockstar Games costituiva un grande evento di per sé e lasciava il pubblico a chiedersi che tipo d'esperienza avrebbe vissuto da lì a qualche anno.

Ebbene, con l'intenzione di regalare ai fan un gioco profondo e innovativo, un gruppo di 50-70 persone ha ideato personaggi ambiziosi e un mondo credibile, mosso peraltro da sistemi complessi che lo avrebbero differenziato dalla concorrenza. La mappa, che non avrebbe potuto essere percorsa con un'auto vista l'età del protagonista, era paragonabile a quella di GTA: Vice City in termini di dimensioni, ma in compenso doveva essere densa di attività e interni esplorabili, molto di più di quella di GTA V per intenderci.



Tanto per cominciare, il giocatore sarebbe potuto entrare in qualsiasi edificio, sia tramite scassinamento che con la naturalezza di un passante. A questo proposito, anche il livello di interazione con il mondo stesso doveva aumentare, da qui la prototipazione di un sistema di arrampicata avanzato, che permetteva a Jimmy o a chi per lui di scavalcare muri, salire sui tetti o sgattaiolare fuori dalle finestre.

C'era perfino la possibilità di salire sugli alberi, così da tendere imboscate ai malcapitati o far loro scherzi a base di fucili da paintball e gavettoni. Grazie agli asset di GTA, gli sviluppatori sono riusciti a farsi un'idea sul risultato finale piuttosto velocemente, pensando a tutte le minuzie possibili per rendere efficaci le movenze del protagonista in svariate situazioni.

C'era perfino un sistema progressivo di crescita dell'erba, che coinvolgeva sia i prati delle villette, sia il fogliame dell'intero mondo di gioco. Insomma, Jimmy poteva tagliare il prato dei bravi abitanti del quartiere (che intanto erano impegnati in attività quotidiane) per far loro un favore o regalargli attacchi d'arte osceni, con tutte le conseguenze del caso.

Soluzioni avveniristiche

Tra missioni che includevano go-kart, nudità e citazioni d'ogni sorta - d'altra parte il progetto si rifaceva ai Goonies e a Porky - Bully 2 era già giocabile per 6-8 ore ma avrebbe richiesto quasi altri tre anni di lavoro per vedere la luce del sole. Questo purtroppo non è mai accaduto, perché col tempo Rockstar ha spostato parti del team di sviluppo su altri progetti. Eppure, come abbiamo già detto in precedenza, alcune soluzioni del collettivo di New England sono state riutilizzate in titoli Rockstar di altissimo profilo, a partire da Max Payne 3.

Nella sezione della sparatoria in discoteca, ad esempio, si poteva assistere alla rottura realistica dei vetri, che non andavano in frantumi sempre allo stesso modo e si danneggiavano progressivamente, in accordo coi punti di impatto dei proiettili. Sarebbe stato bello vedere questa tecnologia nei panni di Jimmy, che avrebbe potuto servirsene per danneggiare le abitazioni o per introdursi al loro interno, ma almeno è stata utile per rendere ancor più speciali quelli che restano tra i gun fight migliori della storia videoludica.

Profondamente legate al pedigree dello studio - esperto in materia di IA - erano proprio gli esperimenti per valorizzare le azioni dei giocatori all'interno del mondo di Bully 2. Rockstar New England sognava di far raggiungere all'honor system di Red Dead Redemption il livello successivo, spingendosi oltre la semplice accumulazione di scelte positive o negative. Dopotutto i personaggi aiutati o danneggiati da John Marston non avevano memoria alcuna delle sue azioni ma nell'avventura di Jimmy questo limite sarebbe stato rimosso, almeno in parte.

Se il giovane avesse tirato un brutto scherzo a una persona, questa se ne sarebbe ricordata, si pensi ad esempio ai suoi amici o al cuoco della mensa, il che avrebbe influito in un modo o nell'altro sulla qualità della vita del protagonista. Da questi esperimenti, idee e conversazioni insomma è nato il sistema evoluto di Red Dead Redemption 2 (qui trovate la recensione di Red Dead Redemption 2), in cui è impossibile rapinare un negoziante salvo poi fargli visita dopo qualche minuto come se nulla fosse accaduto.

Anni sono passati dalle dichiarazioni speranzose del compositore della colonna sonora del primo Bully e anche dalle parole di Dan Houser, che volevano un Bully 2 in produzione dopo Max Payne 3. Inoltre in Rockstar molto è cambiato, a partire proprio dall'addio di Dan alla compagnia ma i rumor sull'esistenza del progetto non sono mai svaniti del tutto.

Al momento, con così poche informazioni concrete a disposizione, è impossibile esprimerci con toni di certezza ma al contempo non riusciamo a scacciare dalle nostre menti l'idea di poter giocare al sequel di un'esperienza così interessante e genuinamente lontana da quelle offerte dalle altre grandi IP di Rockstar Games.