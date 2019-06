Bully 2: cosa vorremmo vedere nel sequel del gioco Rockstar?

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Tra i rumor che ci accompagnano da anni, ce n'è uno che colpisce dritto al cuore migliaia, se non milioni, di giocatori: stiamo parlando di Bully (su Everyeye.it trovate la recensione di Canis Canem Edit) e il sequel mai realizzato dell'avventura di Jimmy Hopkins alla Bullworth Academy. Forse non è ricordato come il miglior progetto di Rockstar, eppure le dichiarazioni di Dan Houser, vicepresidente della compagnia, hanno acceso l'indomabile fuoco del desiderio nei fan già dal lontano 2006, e da quel momento non si è mai del tutto assopito.



Le indiscrezioni del periodo attestavano che Bully 2 era nei piani di Rockstar Games, tanto era bastato per attivare l'interesse generale. La successiva Scholarship Edition aveva poi riacceso le speranze dei giocatori, ma in seguito è sopraggiunto l'oblio sul giovane e scalmanato Mr. Hopkins e i suoi compagni di scuola. Nel sottobosco delle indiscrezioni e delle voci di corridoio, il sequel di Canis Canem Edit continua a riemergere a intermittenza, e alcuni scommettono che la produzione sia effettivamente in sviluppo.

Dopo aver ricordato il primo capitolo in una puntata di My Generation, quest'oggi cercheremo quindi di immaginare un possibile Bully 2, e cosa vorremmo vedere nell'inedito capitolo della serie.

Storie di botte tra i banchi di scuola

Il primo episodio è considerato da molti come un progetto brillante, perfino più di Grand Theft Auto, nonostante i numeri di vendite minori e una popolarità disuguale con la serie principale di Rockstar.

Al suo esordio, la produzione della sede di Vancouver ha bonariamente ingannato i giocatori. A dispetto del titolo, non eravamo noi il bullo della scuola e, nonostante la travagliata situazione familiare di Hopkins, alla fine quest'ultimo ricopriva il ruolo di difensore dei più deboli all'interno dell'istituto. Proprio quell'atmosfera scolastica, più intima e meno sopra le righe rispetto agli altri brand dello stesso studio, aveva donato a Bully un sapore del tutto originale. Senza dimenticare tutte le controversie legate alla natura del gioco, con attacchi da parte di personaggi dei media e della politica verso un prodotto a scatola chiusa, che portarono perfino a un cambio di nome in Europa, per l'appunto Canis Canem Edit, per evitare accostamenti con la delicata tematica del bullismo.

Da cosa potremmo iniziare, quindi, la nostra lista dei desideri? Per esempio, le dimensioni ridotte della mappa in Bully rispetto a brand come GTA e Red Dead Redemption, che avevano comportato la creazione di luoghi pregni di una personalità ben riconoscibile. In parole povere, la sede di Vancouver, non puntando all'ampiezza quantitativa dell'area di gioco, si era impegnata nel creare un concentrato di vita scolastica.



Un possibile sequel, per prima cosa, non dovrebbe lasciarsi ingolosire dalla potenza degli hardware attuali, e dovrebbe puntare ad arricchire ulteriormente gli ambienti nel rispetto del percorso già visto. Un sottile equilibrio tra il mantenere le giuste proporzioni, per esempio della cittadina limitrofa alla Bullworth Academy, senza sfociare nel puro e vasto open world.

Lo stesso istituto potrebbe essere rivisto e ampliato, oppure, opzione da non escludere a priori, l'ambientazione di un presumibile sequel potrebbe basarsi su un nuovo istituto.

Certo, se i fan desiderano vestire ancora i panni di Jimmy Hopkins, quest'ultimo dovrebbe essere almeno trasferito o, al contrario, i creatori di Rockstar potrebbero dar vita ad un alunno inedito posto al centro delle vicende. Se la scelta fosse questa, però, perderemmo tutta una serie di comprimari che hanno contribuito alla riconoscibilità di Bully: dal preside Crabblesnitch e la sua segretaria, all'incantevole cuoca della mensa Edna.

Concentrandoci proprio sul protagonista dell'avventura da noi ipotizzata e sulle sue caratteristiche ideali, tutto il peculiare sistema di lezioni e mini-game andrebbero ampliati. La Bullworth Academy, in fondo, è una scuola, e tramite le ore spese in aula Jimmy poteva apprendere svariate meccaniche utili ai fini del gameplay: dalla fabbricazione dei petardi alla giusta parlantina per evitare i gli alunni più massicci e prepotenti.



In un Bully 2 ideale, le attività secondarie per potenziare il proprio personaggio dovrebbero essere ampliate e approfondite, onde evitare quel leggero senso di ripetizione che si percepiva in Canis Canem Edit. Rockstar, in tal senso, avrebbe tutta l'esperienza necessaria per infarcire l'intera mappa con mini-game di ogni tipo.

Le missioni principali, al contrario, risultavano apprezzabili per l'approccio inedito rispetto a Grand Theft Auto. Non sfruttando le sparatorie e la violenza, per ovvie ragioni, Bully puntava sulla sregolatezza delle gang presenti alla Bullworth Academy, e i loro giochi di potere portati avanti sotto il naso dei responsabili. Un sequel non dovrebbe essere da meno, e dovrebbe spingere sulle critiche alla società che Rockstar ha da sempre inserito nelle sue produzioni. In tal senso, il materiale da cui prendere spunto, rispetto ai tempi dello sviluppo, di certo non mancherebbe.