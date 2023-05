Bushi Seiryuuden è il gioco dimenticato dei creatori di Pokémon

Artefici di una saga come quella di Pokémon, capace di riscrivere non solo le regole dell'industria videoludica ma anche quelle della cultura popolare, gli sviluppatori di Game Freak hanno mantenuto negli anni un profilo sorprendentemente basso, centellinando le interviste e mantenendo un riserbo strettissimo sui retroscena della serie che ha conquistato il mondo (nonostante abbiano intenzione di fare giochi diversi).



Non stupisce quindi, scartabellando nella libreria di titoli esterni al filone dei mostriciattoli, che di molti di questi si sappia praticamente niente: accanto a piccoli cult come Drill Dozer e a esperimenti dal successo modesto come Little Town Hero, il titolo forse più singolare e di cui si sa pochissimo risponde al nome di Bushi Seiryuuden: Futari no Yuusha (in italiano "I guerrieri della leggenda del drago blu- I due eroi"), un gioco di ruolo per Super Famicom pubblicato nel 1997 e mai uscito dal Giappone.

L'opera dimenticata

La certezza di avere di fronte un lavoro dei creatori di Pikachu la si ha già dalla copertina: lo stile inconfondibile dei personaggi è quello di Ken Sugimori, l'uomo che nel 1989 fondò Game Freak insieme a Satoshi Tajiri e Junichi Masuda, ricoprendo da allora il ruolo di art director e associando il suo tratto a quello della saga di Pokémon. Un occhio distratto potrebbe persino scambiare Wokuu, il felino svolazzante al fianco del protagonista Jin, per un design sfuggito al lungo sviluppo di Oro e Argento, in lavorazione nello stesso periodo: è evidente che ci troviamo negli anni formativi di Pokémon. Altrettanto immediata è l'ambientazione suggerita dai personaggi, una rivisitazione fantasy del medioevo giapponese dove katane e magia saranno i nostri strumenti per riportare lo status quo.

Ideato da Satoshi Tajiri (condividendo così la paternità con la saga inaugurata da Rosso e Verde appena un anno prima), Bushi Seiryuuden vede nel team diversi altri nomi di peso di Game Freak: su tutti quello di Junichi Masuda, compositore storico della serie e fino al 2022 game director della software house. Una corrispondenza quasi completa con lo staff che creò due titoli leggendari, tale da suggerire alte aspettative da parte degli stessi sviluppatori. La realtà, però, è quella di un team ristretto e di una leggenda ancora da costruire.



La Game Freak alle spalle di Bushi Seiryuuden era ancora lontana dalla consacrazione conferitale dalla Pokémania, giunta nel 1998 grazie al lancio americano di Rosso e Blu: ancora durante lo sviluppo dell'avventura per Super Famicom, avvenuto nel corso del 1996, la certezza che i mostriciattoli potessero avere vita lunga anche solo in Giappone era tutt'altro che granitica. Un contesto che spiega diversi dettagli, a partire dall'insolita collaborazione extra-Nintendo col developer T&E Soft, specializzato in titoli sportivi, che si occupò della pubblicazione del titolo.

Una localizzazione occidentale, inoltre, era quasi impensabile: con gli scaffali dei negozi conquistati dal Nintendo 64, esportare un gioco di ruolo per una console ormai antica come lo SNES diventava impresa ardua. Ad ogni modo, Game Freak sfoggiò uno sperimentalismo sconosciuto ai suoi lavori più remunerativi. Prendendo ispirazione dal secondo episodio di The Legend of Zelda, l'originale quanto influente Zelda II, l'avventura proposta da Bushi Seiryuuden alterna esplorazioni a volo d'uccello, in un mondo fatto di praterie e villaggi di pescatori, a fasi di puro scorrimento laterale.



Non mancano le battaglie e i dungeon da visitare, in cui è fondamentale l'interazione con Wokuu (si scopre infatti che è una ragazza, trasformata in creatura dai poteri magici). Una terza visuale, in prima persona, viene mostrata durante i dialoghi con i vari personaggi sparsi nella regione. I combattimenti celano una struttura peculiare: all'apparenza in tempo reale, proprio come in Zelda II, seguono in realtà una rigida struttura a turni, con i mostri pronti a muoversi e ad agire solo quando siamo noi a farlo.

Un tributo al Giappone

Come da tradizione per i giochi di ruolo giapponese, l'armamentario è composto da una spada e da uno scudo. La prima è potenziabile grazie a svariate tecniche ottenibili nel corso dell'avventura, mentre il secondo può trasformarsi in strumenti offensivo grazie al lancio di proiettili "sprituali". Oltre ad aiutardi durante le peregrinazioni, Wooku diventa utile diversivo durante le battaglie, permettendoci di guadagnare tempo e di sfruttare al meglio i turni a nostra disposizione. Il tutto prestando attenzione anche alla sua barra di salute: quando questa si esaurisce, infatti, è necessario aspettare del tempo prima di poter contare nuovamente sul suo aiuto.

Un'altra peculiarità di Bushi Seiryuuden è data dal conto alla rovescia che si palesa a schermo all'inizio delle battaglie: riuscire ad abbattere gli avversari nel numero di turni richiestoci porta a ottenere preziosi magatama, necessari per risolvere un importante snodo di trama. I magatama, gioielli decorativi risalenti all'antichità giapponese, si legarono in seguito alla religiosità e alla mitologia del popolo nipponico, restandone a tutt'oggi parte dell'immaginario collettivo. Un dettaglio questo in grado di evidenziare l'impegno di Game Freak nel realizzare un'avventura intrisa del folklore del Sol Levante, al di là di semplici cenni estetici come il kabuto, l'elmo dei samurai, che adorna il capo del protagonista.



Bushi Seiryuuden è infatti, dalla schermata d'avvio ai titoli di coda, un'immersione completa nel Giappone che fu, la terra di un popolo legato al mare dal quale dipendeva in un connubio di riverenza e timore. Templi, torii (i tipici ingressi dei luoghi di culto shintoisti), creature mitologiche, in alcuni punti perfino svastiche buddhiste (dal significato ben diverso da quello noto in Occidente): l'intento di trasmettere qualcosa di perduto, al netto di un'esperienza che si rivolgeva ai più giovani, era evidente.

Il comparto narrativo, un aspetto per cui oggi più di ieri Game Freak è spesso rimproverata, è l'aspetto più debole di Bushi Seiryuuden: una pecca forse troppo pesante, per una nicchia videoludica dove un buon gameplay non basta a risollevare canovacci prevedibili. E quello di Bushi, indubbiamente, lo è: nei panni di un giovane spadaccino vediamo nostra sorella rapita dal Dio dell'Oceano, alla caccia del quale si aggrega Wooku, ragazza trasformata in mostro alla ricerca di un modo per negare la maledizione che l'ha colpita.



Senza altri personaggi di rilievo al nostro fianco e con uno sviluppo degli eventi privo di colpi di scena eclatanti, le vette di coinquilini illustri su SNES, come Chrono Trigger e Secret of Mana, sono lontane. L'uscita di Final Fantasy VII, avvenuta nello stesso mese di quella di Bushi Seiryuuden, chiarisce ulteriormente il livello della concorrenza attorno al gioco dimenticato di Game Freak.

Il profilo artistico

La colonna sonora, fedele all'ambientazione e alle premesse espositive, è un buon accompagnamento all'avventura, con una traccia in particolare divenuta degna di nota per essere stata riarrangiata in Pokémon Rubino e Zaffiro pochi anni più tardi. A stupire è però soprattutto il comparto grafico, complice l'uso di sprite con i quali Game Freak ha sempre saputo esprimere grande personalità.



I personaggi umani in particolare, visibili nel corso dei dialoghi con visuale in prima persona, sono una conversione di pregio di artwork realizzati nello stesso stile utilizzato da Sugimori ai tempi del lancio di Pokémon: per chi all'epoca c'era, una piacevole sorpresa. Gli sfondi non sono da meno, grazie a un uso sapiente del Mode 7, la modalità grafica dello SNES utilizzata per simulare ambientazioni tridimensionali.

Il ruolo di cult dimenticato Bushi Seiryuuden se l'è guadagnato nel mercato secondario: ad oggi è uno dei titoli per Super Famicom più ricercati dagli appassionati giapponesi, con una copia in ottime condizioni valutata da luoghi sacri dell'usato videoludico, come il Mandarake di Akihabara, a Tokyo, intorno ai 44000 yen, ossia circa 300€. Complice è sicuramente il fatto che dalla sua uscita nel 1997 non sia mai più stato riproposto su alcuna console Nintendo, non rientrando nemmeno negli oltre mille giochi comparsi complessivamente sulle Virtual Console di Wii, Wii U e Nintendo 3DS.



La storia di Bushi Seiryuuden, inteso come prodotto ed esperimento, è una cartolina unica, creata da persone che non avevano ancora del tutto chiaro come il settore dell'intrattenimento lo avessero rivoluzionato appena pochi mesi prima. Forse, se Pokémon non fosse mai nato, Bushi sarebbe stato l'inizio di un nuovo arco, per una promettente software house costretta a reinventarsi.

Oggi lo possiamo guardare come un fossile misterioso, riportato inaspettatamente in vita dal recente annuncio di Project Bloom, la collaborazione di Game Freak con Private Division (parte di Take-Two Interactive) di cui al momento conosciamo solo un unico artwork: una figura umana, bardata proprio come un guerriero dell'Asia Orientale, nel cuore di una foresta lussureggiante. Dovremo aspettare a lungo per saperne di più, l'uscita è prevista entro il 2026, ma possiamo dire che, a distanza di oltre un quarto di secolo da dall'avventura per Super Famicom, Game Freak sembra essere di nuovo pronta a parlare di samurai e giochi d'azione.