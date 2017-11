Call of Duty eSport: la situazione in Italia

In un articolo precedente, abbiamo avuto modo di illustrarvi a grandi linee in cosa consiste e com'è strutturato il settore competitivo di Call of Duty a livello globale. Giunge ora il momento di entrare più nello specifico e domandarsi quale sia la situazione "Esportiva" dello shooter di Activision qui in Italia.

Call of Duty è, d'altronde, uno dei titoli più giocati ed apprezzati nel nostro paese. La passione per questo sparatutto convoglia ormai da anni nell'impegno con cui la community italiana si prodiga nel cercare di strutturare, in maniera autonoma, la scena competitiva, organizzando tornei online ed offline e coinvolgendo sempre più utenti, i quali partecipano in maniera attiva alle competizioni ed imparano così a credere in se stessi e nelle loro capacità come giocatori.

Un mondo in espansione

Nel corso del tempo, abbiamo assistito alla crescita ed all'ingrandimento di questo mondo. Sono passati infatti meno di 7 anni da quando i tornei legati a Call of Duty venivano organizzati in Centri Commerciali, Hotel e spazi realmente angusti per poter ospitare i team che periodicamente cercavano di affermarsi come i migliori d'Italia.

Durante questo periodo, i cosiddetti "clan" si sono trasformati progressivamente in "team", le squadre in Associazioni Sportive Dilettantistiche o Società vere e proprie, mentre i tornei limitati ad una nicchia di giocatori sono diventati circuiti nazionalmente riconosciuti, soprattutto grazie alla grande professionalità con la quale vengono organizzati.

I NextGaming Sublime in azione durante le Finali del Call of Duty Premier Circuit in PG Arena

La PG Arena durante le Finali di Call of Duty alla Milan Games Week

Il team iDomina GamesTime alza la coppa dopo la vittoria del Call of Duty Premier Circuit

La società che si sta mostrando più attenta nell'accogliere anche il settore, che anche quest'anno ha saputo gestire la PG Arena in maniera estremamente professionale, nonché mirata al grande pubblico, durante la Milan Games Week.Il progetto di PG Esport è chiaro: aspirare a fornire ai gamer appassionati di Esport la migliore esperienza online.Nel corso della passata stagione giocata suin collaborazione con, ha strutturato un torneo basato su quattro stage giocati dal vivo, che ha conosciuto il suo culmine con le Finali tenutesi durante la scorsa Milan Games Week.Questa competizione ha ricevuto un ottimo feedback da parte della community italiana di Call of Duty, contando la partecipazione di ben 64 team totali.Le finali del Call of Duty Premier Circuit in PG Arena hanno visto come protagonisti quattro squadre:. In un'arena strutturata in maniera ottimale, che nulla ha avuto da invidiare ai tornei europei che solitamente animano l'entusiasmo degli appassionati del settore, sono stati gliad aggiudicarsi la vittoria.PG Esports è stato in grado di concepire un evento che dimostrasse le doti dei migliori giocatori del panorama italiano, con i match commentati da Ivan "" Grieco che, insieme ad Andrea Sperlecchi, è riuscito mantenere sempre altissima l'attenzione degli spettatori.Con un picco di 2.300 spettatori in contemporanea sul canale Twitch dedicato ed un totale di 70.000 visualizzazioni nell'arco di tutto l'anno, PG Esports ha dimostrato che l'interesse del nostro paese nei confronti del settore competitivo dinon manca, tutt'altro:Insomma, il 2017 è stato l'anno zero degliin Italia: Call of Duty, nello specifico, ha visto sempre più utenti avvicinarsi a questo contesto nell'intento di diventare dei professionisti del settore. Tutto ciò, solo 4 anni fa, sembrava un miraggio per i giocatori amatoriali.Dopo avervi descritto la struttura del settore a livello nazionale ed internazionale, vi spiegheremo come entrare a far parte di questo mondo: rimanete quindi sulle pagine di Everyeye.it, in attesa del prossimo articolo, dove troverete tutte le informazioni utili per riuscire ad iniziare la vostra carriera in questo intricato, intenso, ma esaltante panorama.