Call of Duty National Circuit: il risveglio di Swanny e la conferma Wartex

Proseguono le competizioni nell'ambito del National Circuit di Call of Duty World War II. Nel corso della seconda giornata notiamo una stabilizzazione generale della classifica. I Multination si confermano come la squadra meglio amalgamata, sebbene i restanti team conoscano un progressivo miglioramento nelle prestazioni.

I Team Forge riescono a rialzarsi dopo una prima giornata ai limiti del tragico, lanciando un forte segnale già dal primo match contro i Cyberstorm, che ribadiscono la crisi del roster, quittando addirittura in quarta mappa. Inizialmente Swanny non nasconde il nervosismo, ma Kolga, Beasty e Snake sono riusciti a mantenere la giusta compostezza con la quale portare a casa la prima mappa.

Sebbene il Cerca e Distruggi sia stato caratterizzato da un finale sfortunato a causa di una pessima gestione della situazione da parte di SnakeeCOD - che sembra davvero soffrire questa modalità, considerati i suoi score quasi sempre negativi - il Team Forge è stato abile nel mettere sotto pressione i Cyberstorm che hanno raggiunto il limite di sopportazione nella quarta mappa, abbandonando la partita sul 220 a 111. Il Team di Swanny è stato in grado di vincere per 3-1 anche il match contro gli iDomina senza particolari preoccupazioni.

COD National Circuit: Seconda Giornata

I Multination di Wartex e Paco continuano a vincere e convincere, mostrandoci il miglior teamplay di questo Circuito. Uno stile di gioco caratterizzato sì da prestazioni eccezionali da parte di Wartex, ma anche da una grande capacità del team di garantire un ottimo map control, infilando una kill dietro l'altra e mettendo spesso in crisi gli avversari. Persino durante il big match contro gli EnD Focus - che fino a quel momento erano piazzati alla pari dei Multination - nessuno dei giocatori è parso particolarmente in difficoltà.

Scivolone per gli EnD Focus che, durante la giornata degli scontri diretti contro i loro principali avversari di questo Circuit, hanno evidenziato non poche difficoltà nel reggere il confronto: sebbene nel loro roster brilli il duo inglese SamB/RevoltPls, non sempre il loro stile di gioco si incastra perfettamente con i due player italiani Predax e Velox. Il match contro i Multination ha visto gli EnD Focus brillare solo nel Cerca e Distruggi, grazie ad una prestazione fantastica di SamB. La prima mappa giocata contro il Team Forge è andata totalmente a favore della squadra di Swanny, che si è reso protagonista, insieme a Kolga, di ben 15 kill di fila, vantando un map control degno della World PRO League. In Cerca e Distruggi è stata sfida aperta tra SamB e Beasty, che finalmente ha saputo dimostrare le sue qualità con ben 13 kill. Gli EnD Focus mostrano un alto livello di resilienza, rialzandosi e vincendo sia la terza che la quarta mappa, ma l'esperienza di giocatori del calibro di Swanny e Kolga si rivela essenziale in ultima mappa, che viene dunque vinta dal Team Forge, ottenendo quindi il terzo trionfo su tre match giocati.

Giornata di miglioramento anche per quel che riguarda i T3H, sebbene siano lontani dalla vetta della classifica. Il Team di Donny decide di mostrare grande dignità, senza crollare sotto il dominio del Team Forge Black, che conclude invece questa giornata con due sconfitte su due match.

I Cyberstorm escono ancora più provati, con due sconfitte su tre partite giocate. Complici i diversi problemi tecnici che hanno portato il team a giocare senza comunicare - problema non indifferente se parliamo di un titolo che basa la concretezza di una squadra anche sulla validità dei call-out - il gruppo ha dato prova di un valore aggiunto solo durante il Cerca e Distruggi, modalità notoriamente affine ai giocatori Mazzo e Litzuh. Continuano invece i pessimi risultati del Team Bulldog, che non è ancora riuscito a portare a casa una vittoria in due giornate, regalando trionfi a Cyberstorm e iDomina.

Complessivamente seconda tappa del National Circuit Italiano ha visto un miglioramento delle prestazioni generali di tutti i team, che durante la scorsa settimana hanno lavorato per cercare di cementare soprattutto il gioco di squadra. Il risultato è stato anzitutto uno spettacolo molto più entusiasmante da vedere per il pubblico, che man mano si sta adattando alle novità inglesi di questo circuito, apprezzando la qualità che i giocatori d'oltremanica hanno portato nella competizione.