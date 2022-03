Call of Duty: Snoop Dogg e nuova Rebirth Island con la Stagione 2 Furiosa

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Mentre i giocatori di tutto il mondo sono curiosi di scoprire nuovi dettagli sul secondo capitolo del battle royale Activision e sulla sua versione per dispositivi mobile, ecco che arriva la Stagione 2 Furiosa di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific. Il nuovo aggiornamento gratuito di metà stagione punta come sempre ad introdurre una discreta quantità di contenuti per riaccendere l'interesse di tutta la community in vista dell'annuncio della Stagione 3, in arrivo tra qualche settimana. Andiamo quindi alla scoperta di tutte le novità che hanno coinvolto tanto Warzone quanto le due componenti di Vanguard, ovvero il multiplayer e Zombies.

La rinascita di Rebirth Island

La portata principale della Stagione 2 Furiosa di Call of Duty Vanguard e Warzone Pacific riguarda senza ombra di dubbio la modalità battle royale, visto che i team di sviluppo al lavoro sugli sparatutto hanno deciso di apportare importanti modifiche alla mappa più contenuta del gioco gratis, Rebirth Island.



Oltre ad aver migliorato alcuni aspetti grafici dell'isola sulla quale i fan del battle royale possono cimentarsi in scontri su piccola scala, l'update gratuito rivisita anche una serie di punti d'interesse in base ai feedback ricevuti nel corso del tempo da parte della community.

È così che ad esempio è nata la volontà di ricostruire in parte Stronghold, noto anche come Security Area. Questo punto all'estremità a sud dell'isola non era certo il più popolare tra i giocatori e non offriva nemmeno un quantitativo sufficiente di loot da giustificare l'atterraggio ad inizio match. Ora però le cose sono cambiate, poiché gli sviluppatori hanno arricchito Stronghold con nuovi edifici all'interno dei quali si può trovare bottino prezioso e casse, così da rendere il punto della mappa più interessante che mai.



Anche Dock (luogo chiamato in precedenza Shore) è stato ritoccato, così da accogliere una grossa nave nella zona Factory. La nave in questione non è altro che un enorme contenitore di loot, visto che i giocatori possono esplorare il suo interno e persino arrampicarsi sugli alberi, anch'essi posti nei quali si nasconde del bottino prezioso per la sopravvivenza.

Il team di sviluppo ha aggiunto anche una seconda nave a Nova 6 Factory, in tutto e per tutto simile a quella di Dock, così da fornire agli utenti ulteriori fonti di armi ed equipaggiamento. L'ultimo importante cambiamento riguarda Prison Courtyard, luogo considerato pericoloso per via dell'assenza di coperture contro eventuali tiratori nascosti nei paraggi: ora il cortile della prigione presenta tende e altre piccole strutture che possono fungere da ripari di fortuna e non rendono più questo punto dell'isola una trappola. L'aggiornamento della mappa include anche la presenza in giro per i vari luoghi di Stazione per lo scambio delle armi e degli utilissimi Palloni per il rischieramento.



Sappiate inoltre che il lancio della nuova Rebirth Island è accompagnato da un mini-evento in linea con tutti quelli visti negli ultimi mesi nel titolo Activision: Evento Rebirth Rinforzo. Si tratta di una collezione di sfide che i giocatori possono completare per mettere le mani su una serie di ricompense gratuite, tra le quali spicca il progetto leggendario per mitragliatrice leggera chiamato "Intossicazione".

Un giro in montagna

Anche la modalità multiplayer online di Call of Duty Vanguard ha ricevuto le attenzioni degli sviluppatori. In questo caso, la novità principale consiste nella modalità "Corsa agli armamenti": si tratta di un tipo di match che vede contrapporsi due squadre da dodici giocatori che si contendono una serie di basi, accumulando nel frattempo il denaro con il quale costruirsi il loadout ed essere così sempre più forti.

Tale modalità è stata lanciata in concomitanza con una nuova mappa creata appositamente e che prende il nome di Alps, un'enorme distesa innevata che propone anche veicoli inediti come il Trasporto C012, il Carro Sherman e la Motocicletta GC 620.



Non è però finita qui, perché chi adora cimentarsi nel multigiocatore dell'ultimo

capitolo della serie Activision avrà nuovi motivi per prendere parte alla modalità competitiva. Disponibile dall'inizio dell'attuale stagione, ora questa componente dello sparatutto è stata ulteriormente migliorata e propone ai giocatori una classifica grazie alla quale i 250 soldati più forti del mondo verranno ricompensati con progetti ed elementi estetici esclusivi, spronando così i giocatori a fare del loro meglio per arrivare in cima. Chiunque riesca a vincere 25 match in questa modalità potrà inoltre accaparrarsi l'operatrice Solange gratis, a prescindere dalla sua posizione in classifica.

Arriva Snoop Dogg

Ad accompagnare le due nuove covenant della modalità Zombies, che in questa specifica occasione non è stata modificata in maniera sostanziale, troviamo diverse novità che coinvolgono qualsiasi aspetto del gioco.



Ci riferiamo principalmente all'introduzione di una nuova mitraglietta, l'Armaguerra 43: questo strumento di morte si potrà sbloccare semplicemente completando una sfida (o acquistando un bundle che contiene un qualsiasi suo progetto) ed è un SMG caratterizzato da un rateo di fuoco molto elevato (il più alto di tutte le mitragliette di Vanguard se si esclude il bonus fornito dagli accessori) che la rende mortale negli scontri ravvicinati e a medio raggio, grazie anche alla notevole gittata.

L'altra novità di rilievo è sicuramente la skin di Snoop Dogg per COD, il popolarissimo rapper che entra a far parte del gruppo di operatori ‘speciali' dello sparatutto a poche settimane dal lancio delle skin di Attack on Titan per Call of Duty. Chi è invece in cerca di personaggi più tradizionali può acquistare nel negozio il bundle dedicato a Gustavo, un mercenario dall'aspetto spaventoso che aiuterà a terrorizzare tutti gli avversari nelle modalità online di Vanguard e Warzone.