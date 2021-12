Call of Duty Warzone Pacific: il punto di incontro tra i vari episodi

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5

Con il debutto di Call of Duty®: Modern Warfare™ nell'autunno del 2019, Activision non ha solo rilanciato una delle sue proprietà intellettuali più importanti, ma ha anche dato il via ad un nuovo corso per la serie, la quale, da ormai quasi tre anni, propone capitoli che, in un modo o nell'altro, si integrano perfettamente tra di loro. A fare da collante tra i vari episodi dello sparatutto è Call of Duty®: Warzone™, il battle royale gratuito che di anno in anno continua ad aggiornarsi con i contenuti dei vari episodi della saga principale e che, proprio in concomitanza del lancio della Stagione 1 di Vanguard, ha subito una grande rivoluzione capace di portare a un cambio di titolo in Call of Duty®: Warzone™ Pacific. Cerchiamo quindi di comprendere nel dettaglio in che modo Warzone e gli ultimi tre Call of Duty® si integrano nella progressione e nel gameplay.

Progressione unificata

Quando si parla della connessione che vi è tra i vari capitoli di Call of Duty appartenenti al "nuovo corso", ovvero quelli successivi al reboot di Modern Warfare, non possiamo che tirare in ballo il Pass Stagionale. Uno dei pregi della serie consiste infatti nel garantire al giocatore la più totale libertà nel decidere come scalare i 100 livelli che compongono ognuno dei pass. Che decidiate di imbracciare un'arma della seconda guerra mondiale ed eliminare qualche nemico nelle modalità multiplayer classiche di Vanguard oppure di provare a sopravvivere ad orde di nazi-zombi nella modalità cooperativa di Black Ops Cold War (o dello stesso Vanguard), tutta l'esperienza accumulata andrà a confluire nel Battle Pass, permettendo ai giocatori di sbloccarne le ricompense gratuite o premium, in base alla versione del contenuto stagionale in loro possesso.

Ciò dà modo agli utenti di non avere alcun tipo di vincolo e di giocare a qualsiasi episodio della serie in base ai gusti personali, così da raggiungere il livello massimo di un pass anche solo sperimentando Zombies o le modalità di Warzone, le quali sono completamente gratuite. Se poi consideriamo anche il pieno supporto al cross-play, è evidente come non vi siano barriere nemmeno tra piattaforme: potete terminare una partita a Warzone su PC e poi continuare con qualche match su Vanguard in versione PlayStation 5 e fare in modo che i vostri oggetti, i loadout e il livello del pass siano esattamente gli stessi a prescindere dal sistema sul quale state giocando.



Per quello che riguarda invece la compatibilità delle ricompense dei vari Pass Stagionali, queste sono utilizzabili senza limiti di alcun tipo all'interno di Warzone. Per quanto concerne il loro uso nei capitoli principali, queste si sbloccano solo per l'ultimo episodio giunto sul mercato, con piccole eccezioni.

In ogni caso, l'interfaccia di gioco è sempre molto chiara in tal senso, e attraverso un opportuno utilizzo dei loghi permette di intuire quali siano i prodotti con i quali è compatibile uno specifico oggetto.

L'arsenale più ricco di sempre

Call of Duty®: Warzone™ Pacific è ormai reputabile come un enorme contenitore, se si prende in considerazione l'arsenale: questo risulta d'altronde incredibilmente vasto, specialmente tenendo conto che nel battle royale sono confluiti gli equipaggiamenti di Modern Warfare, Black Ops Cold War e Vanguard. Anno dopo anno, il ventaglio di bocche da fuoco è andato crescendo esponenzialmente e, proprio come accaduto con i contenuti del pass, i vari team di sviluppo che contribuiscono con costanza alla crescita del gioco hanno trovato la giusta quadra, integrando tutto in maniera davvero coerente.

Sebbene il titolo utilizzi ancora oggi le Specialità, l'equipaggiamento tattico/letale e le serie d'uccisioni (che però in Warzone non si ottengono eliminando in successione i nemici) appartenenti a Modern Warfare, il resto dell'arsenale ha ormai accolto ogni singolo strumento di morte appartenente ai vari giochi. Che si tratti di loadout personalizzati o di armamentari recuperati da una cassa, ai giocatori di Warzone è concesso utilizzare qualsiasi arma presente in uno degli ultimi capitoli della serie.

Come potete facilmente immaginare, una simile mole di strumenti in dotazione potrebbe spiazzare i partecipanti meno attenti o i nuovi arrivati, senza contare che la nuova mappa di Call of Duty®: Warzone™ Pacific, ovvero l'isola Caldera, mal si adatterebbe alle armi più moderne dei titoli arrivati sugli scaffali prima di Vanguard. Pertanto, gli sviluppatori hanno deciso di stravolgere le playlist del battle royale con una piccola novità: due delle modalità attualmente disponibili, Vanguard Royale e Vanguard Ritorno Quartetti, sono entrambe ambientate nell'isola del Pacifico e includono solo ed esclusivamente le armi dell'ultimo capitolo della serie. Anche il roster di Operatori è stato unificato in Call of Duty®: Warzone™ Pacific, dal momento che il free to play include ora ogni singolo personaggio arrivato nel gioco dal 2019 con tanto di skin aggiuntive che sono state pubblicate in pacchetti gratuiti, nei Pass Stagionali e nei bundle che arrivano periodicamente nel negozio e che sempre più di frequente propongono crossover inaspettati come quelli con Die Hard, Rambo, Saw, Judge Dredd e Scream. A proposito di negozio e microtransazioni, anche questo aspetto è stato curato da Activision per garantire una certa continuità ai giocatori.

Se da una parte i contenuti di qualsiasi bundle saranno sempre compatibili con Warzone, la valuta premium che prende il nome di ‘Punti Call of Duty®' non è legata ad alcun gioco: che le abbiate acquistate ai tempi di Black Ops 4 nel 2018 o le abbiate guadagnate scalando i livelli del pass nel più recente Vanguard, le monetine non spese saranno ancora con voi, disponibili per l'acquisto di skin, progetti ed emblemi per la personalizzazione del profilo, anch'essi condivisi tra i vari Call of Duty.