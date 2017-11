Call of Duty World League: nuove regole per la stagione competitiva

è avvocato per sbaglio, ma tuttologo per passione, cresciuto a pane e videogiochi sin dalla più tenera età. Allevato da un commodore 64 non ha mai smesso di stupirsi per l'immensità della forma d'arte videoludica, tanto da sentire molto presto il bisogno di sfruttare l'amore per la scrittura per raccontare, far conoscere ai più e condividere questa meravigliosa passione. Potete sempre trovarlo su Facebook Twitter , sempre che non sia in qualche aula di tribunale.

La versione preliminare delle regole ufficiali per la stagione 2018 della Call of Duty World League è stata finalmente pubblicata in concomitanza con l'arrivo del nuovo episodio del franchise nei negozi di tutto il mondo.

Graditi ritorni

Molti fan si sono dimostrati immediatamente entusiasti dell'implementazione del nuovo sistema di "veto" per le mappe; sistema che verrà reintrodotto nella CWL dopo quasi quattro anni e, precisamente, dopo la sua ultima apparizione in Call of Duty Ghosts.

"Il sistema di veto per le mappe è stato per molto tempo una richiesta assidua della nostra comunità e siamo lieti di annunciare che sarà parte della stagione 2018 Call of Duty World League, nella CWL Pro League, negli eventi Global Open, nel Final Chance Qualifier, nei CWL Sanctioned Events , e nel Campionato CWL", ha dichiarato Kevin Flynn, direttore della sezione eSports di Call of Duty. "Siamo entusiasti di questo ritorno, speriamo che possa garantire più strategia e spettacolo ad alti livelli competitivi e ci auguriamo che i fan possano essere soddisfatti di questa aggiunta alla stagione 2018".

Oltre alla reintroduzione del sistema di veto, nel nuovo ruleset della Lega si possono trovare una miniera di nuove informazioni relative alla stagione competitiva di Call of Duty WWII. Per cominciare, le mitragliatrici leggere sono le uniche armi che hanno il bollino "restricted" nelle regole iniziali di CWL. Pezzi come il Lewis, l'MG 15, Bren e l'MG 42 saranno tutti vietati all'inizio della stagione competitiva. Per ciò che riguarda, invece, gli attachment, High Caliber e Rapid Fire sono gli unici vietati in questo momento; mentre riguardo all'equipaggiamento "bannato" si parla della S-Mine 44 (mina con innesco a pressione, altrimenti chiamata "Bouncing Betty")e la Satchel Charge (la classica carica da demolizione). Come era prevedibile, anche molti scorestreaks saranno (giustamente, aggiungiamo noi) bannati dal gioco competitivo, compresi gli aerei da ricognizione (che rivelano la posizione del nemico), gli aerei di Counter Recon, il Care Package, la cassa di Airdrop e il Paratroopers.

Inoltre, anche ben nove dei tratti base (o basic training) non potranno essere utilizzati nel gioco competitivo. Per chi non li conoscesse, questi sono tratti passivi dei personaggi che, in buona sostanza, vanno a sostituire il precedente sistema di perk del franchise. Secondo le iniziali linee guida, i tratti esclusi dalle competizioni sono i seguenti: Bang, Concussed, Espionage, Instincts, Launched, Lookout, Ordnance, Requisitions e Rifleman.

Due elementi aggiuntivi avranno altre limitazioni: le torrette e i proiettili incendiari. Le torrette (così come le postazioni fisse con le mitragliatrici) sparse nelle varie mappe non potranno essere utilizzate per uccidere altri giocatori. Sledgehammer Games è attualmente al lavoro per trovare un sistema per disabilitarle, almeno nel corso dei match competitivi.

Anche le munizioni incendiarie e il lanciafiamme , dunque, non potranno essere utilizzati. Su questo punto, nel corso della beta privata, si è discusso a lungo ma, alla fine, i giocatori saranno felici di apprendere che quel tipo di munizioni e armi saranno bannate dalla CWL. Sono state rivelate anche le mappe e le modalità di gioco che saranno parte della stagione 2018.

La serie tradizionale di Best-of-Five sarà composta da Hardpoint, Search & Destroy e Capture the Flag e/o Gridiron. A partire dalla pre-season (e prima che la versione 1.0 del regolamento venga pubblicata), Capture the Flag e Gridiron saranno due modalità di gioco che si presenteranno in maniera alternata tra le serie, così che la community possa testarle entrambe. Capture the Flag o Gridiron, a seconda di quella che sarà ritenuta meno apprezzata dal pubblico, sarà rimossa dal gioco competitivo non appena la versione definitiva del regolamento verrà pubblicata. E ciò, in teoria, dovrebbe avvenire prima dell'appuntamento inaugurale dell'8 dicembre prossimo: il CWL Dallas Open.

Le mappe di Hardpoint all'inizio della stagione 2018 includono la Foresta delle Ardenne, Gibilterra, i Docks di Londra e Saint Marie Du Mont. Queste quattro mappe saranno presenti anche nella modalità Search & Destroy, insieme all'aggiunta dello scenario denominato USS Texas.

Le regole per ogni singola modalità possono essere trovate nel regolamento ufficiale di CWL: la maggior parte delle linee guida attualmente settate per Hardpoint, Search & Destroy e Capture the Flag sembrano seguire esattamente le impostazioni tradizionali dei titoli passati del franchise di Call of Duty. Gridiron, invece, sembra essere una nuova versione di Uplink e dispone di un sistema di punteggio del tutto nuovo che pare seguire le regole del football americano. In buona sostanza, mentre in Uplink al giocatore che lanciava il drone nel portale veniva assegnato un punto e due punti se il drone veniva scortato direttamente, in Gridiron i giocatori riceveranno ben sette punti per un "touchdown" e tre punti per il tiro.

A prima vista, queste linee guida iniziali sembrano già abbastanza equilibrate e pronte per essere implementate all'interno del circuito competitivo. Col progredire della stagione CWL 2018, tuttavia, nuove aggiunte e altre modifiche al ruleset saranno probabilmente possibili. Se non altro, in questo momento i giocatori sanno già esattamente quali saranno le mappe e la cornice di regole fondamentali entro cui muoversi per farsi trovare pronti all'avvio della stagione 2018.