Call of Duty WW2: le novità della prima stagione classificata

Giunto da ormai un mese nei negozi fisici e digitali di tutto il mondo, Call of Duty: WW2 ha generato una grande quantità di attenzione all'interno della community dopo che si è saputo che il team di sviluppo avrebbe riportato la serie "con i piedi per terra" dopo anni di esoscheletri, scivolate al cardiopalma e ipersalti fantascientifici.

Nel corso delle passate settimane, ci siamo occupati a più riprese di Call of Duty WW2 . Abbiamo parlato approfonditamente della Campagna single player (peraltro, di discreta fattura) e della maggiore novità riguardante il comparto multiplayer, ovvero la "nuovissima" modalità Guerra. Non solo: vi abbiamo anche raccontato della grande vivacità della scena competitiva che gravita attorno al titolo firmato da Sledgehammer Games grazie a una World League rinnovata ed estremamente ricca di eventi, senza dimenticare di gettare uno sguardo molto interessato anche all'attivissima scena esport italiana.

Ad ogni buon conto, oltre a tutte le novità del caso, Michael Condrey e altri membri del team di sviluppo avevano confermato anche l'inclusione di una modalità classificata comprensiva di un totale di sette diversi livelli.

La prima stagione classificata si è fatta attendere ma, finalmente, ha aperto ufficialmente i battenti su PlayStation 4 e Xbox One sotto la denominazione "The Placement Season". Secondo le intenzioni del team, infatti, la prima stagione consente al sistema registrare il livello d'abilità di un giocatore e posizionarlo correttamente in prospettiva della Seconda Stagione. Per il primo round non sarà disponibile la funzione "party up", per consentire al sistema di concentrarsi sulla valutazione dei giocatori ma, comunque, è già stata confermata per la stagione successiva.

Al momento non sappiamo quanto durerà ogni stagione classificata. Sappiamo però che i sette livelli saranno così suddivisi: Bronze, Silver, Gold, Platinum, Diamond, Masters. Una volta che un giocatore guadagnerà il livello Masters, ai primi 100 giocatori nella classifica di questo Tier verrà consegnato, al termine della stagione, un elmetto esclusivo Pro che li distinguerà da tutti gli altri.

Il leak degli elmetti era già emerso qualche giorno fa grazie ad un post di un utente di Reddit il quale ne mostrava un totale di otto . Questi, chiaramente, rappresentano i sette livelli in cui è suddivisa la stagione classificata, con l'ultimo (l'ottavo, in basso a destra) che sembra essere quello riservato ai giocatori veramente Pro che, come anticipavamo poco fa, riusciranno a piazzarsi nella "Top 100" nella classifica Masters.

Sappiamo, inoltre, che ogni giocatore che finirà nella Top 100 riceverà un esclusivo Tag "Pro", ma non è chiaro a quali vantaggi questa menzione d'onore possa portare. Come già accaduto negli anni scorsi, un sistema di ban temporaneo entrerà in vigore per i giocatori che malauguratamente (e maleducatamente) decideranno di abbandonare le partite anzitempo, con sanzioni calibrate a seconda del numero di "uscite" effettuate. La normativa studiata dal team di sviluppo prevede le seguenti pene: 15 minuti per la prima uscita anticipata dal match; 30 minuti se il giocatore lo fa una seconda volta e, infine, ben 45 minuti di allontanamento coatto in caso di recidiva aggravata. Una specie di "daspo", seppur temporaneo, dalla scena competitiva.

Inoltre, come confermato da Michael Condrey boss di Sledgehammer Games, per la modalità classificata verrà utilizzato il sistema di matchmaking denominato MMR / SR. Quest'ultimo è un sistema complesso, basato sulla comparazione del livello del giocatore e delle sue prestazioni individuali con quelle degli altri giocatori, così da creare delle partite il più possibile equilibrate. Il sistema, a detta del team, è di fondamentale importanza non solo per garantire l'equità della competizione, ma anche per creare un solido database dei giocatori e procedere al loro posizionamento proprio in vista della seconda stagione classificata.

La playlist competitiva 4v4 utilizzerà il nuovo set di regole V1 della Call of Duty World League che ha previsto la rimozione della modalità di gioco di Gridiron (la versione "storica" di Uplink) e implementato una serie di altri cambiamenti, dopo che i giocatori professionisti hanno fornito il loro feedback allo sviluppatore. Ad esempio, alcuni elementi avranno altre limitazioni: le torrette e i proiettili incendiari. Le torrette (così come le postazioni fisse, con le mitragliatrici) sparse nelle varie mappe non saranno attive e non potranno essere utilizzate per uccidere altri giocatori. Sledgehammer Games è attualmente al lavoro per trovare un sistema per disabilitarle, almeno nel corso dei match competitivi. Anche le munizioni incendiarie e il lanciafiamme , pare, non potranno essere utilizzati. Infine, per ciò che concerne la versione PC, Sledgehammer Games ha dichiarato che rilascerà nuove informazioni nel corso della prossima settimana. I giocatori PC, quindi, non possono far altro che aspettare ancora un altro po' prima di effettuare lo sbarco e scendere in campo per provare di essere i migliori.

Dunque, non ci resta che gettarci nella mischia e provare a scalare un po' la ladder per guadagnare l'elmetto e l'onore sul fangoso campo di battaglia, in attesa del prossimo evento stagionale (a tema invernale, con una nuova mappa) e di testare le nuove armi, pare, in dirittura d'arrivo.