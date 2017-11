Campionato Pokémon 2018: l'Italia è campione d'Europa!

Il weekend scorso si sono svolti i Campionati Internazionali Europei di Pokémon, presso l'ExCeL Center di Londra. I migliori allenatori, Europei e non, si sono dati battaglia nel GCC e sui giochi per Nintendo 3DS con un solo obiettivo: essere i Campioni Europei Internazionali della Stagione 2018.

Per ciò che concerne il torneo dedicato al videogioco, quasi 500 giocatori si sono iscritti nella Categoria Master e i giocatori italiani hanno superato le 100 unità.

Il Torneo

Il titolo utilizzato per il formato del campionato è stato quello relativo a Pokèmon Sole e Luna, in attesa del cambio generazionale, con i nuovi titoli usciti in contemporanea all'evento, UltraSole e UltraLuna.

Il torneo si è svolto secondo 3 diverse fasi. La prima è stata una fase a sistema svizzero giocatasi il venerdì. Tutti i giocatori iscritti hanno avuto modo di scontrarsi per ben 9 round. Tutti coloro che sono riusciti a vincere almeno 7 round si sono qualificati per la giornata di Sabato. Sono stati 41 i giocatori sopravvissuti alla giornata di Venerdì, 16 gli Italiani. Nota di merito a Davide Carrer, unico giocatore a concludere la giornata di Venerdì imbattuto.

Il secondo giorno è stato composto da altri 5 turni sempre secondo il sistema svizzero ed i migliori 8 giocatori si sono qualificati alla fine per la fase, invece, a eliminazione diretta.

Tra i migliori otto, ben 5 sono stati gli italiani a qualificarsi per questa fase: Lorenzo Semeraro, Simone Sanvito, Davide Carrer, Flavio Del Pidio e Davide Cauteruccio.

Durante il pomeriggio di Sabato si sono giocati tutti i match della Top8 (è possibile recuperare i replay sul canale ufficiale Twitch di Pokémon) e si sono qualificati per il terzo e ultimo giorno i due ragazzi lombardi Simone Sanvito e Davide Cauteruccio.

Top 4 e finale

Nell'ultima giornata della competizione abbiamo avuto modo di assistere alle semifinali dei Master e alle finali di ogni categoria d'età (Junior, Senior e Master).

Ad aprire le danze è stata la semifinale tra Alex Gomez (Spagna) e Davide Cauteruccio. Sfortunatamente, il nostro connazionale Cauteruccio non ha gestito al meglio la pressione e Gomez è riuscito a leggere ogni mossa del proprio avversario, portandosi a casa la serie guadagnandosi un posto nella finale. La seconda semifinale, invece, si è svolta tra Simone Sanvito e Carson Confer (Stati Uniti). Nonostante il matchup di Sanvito non fosse il migliore contro il "FAKEPG" dell'Americano, il giocatore italiano è riuscito comunque a spuntarla, qualificandosi per la Finale.

Così come l'anno scorso, anche per questo Internazionale Europeo la finale ha visto scontrarsi i giocatori di Italia e Spagna.

Entrambi i finalisti sono giocatori molto conosciuti nella community internazionale e la finale è stata all'altezza delle aspettative. Lo spagnolo ha provato nei 3 game, con la lead Arcanine-Nihilego, a sorprendere Sanvito grazie all'utilizzo di Altruismo ma ciò non è stato comunque sufficiente a dargli un vantaggio considerevole nell'early game. Anche se Alex Gomez è riuscito a portarsi a casa il primo game, l'eccellente gestione di Garchomp e il controllo portato da Ninetales con Ripeti, hanno sancito la vittoria di Simone Sanvito. L'Italia, quindi, è riuscita finalmente a vincere un Campionato Internazionale grazie ad uno dei suoi giocatori più esperti, dopo esserci andata molto vicino con Nico Davide Cognetta durante la passata stagione.

Questa vittoria ha garantito a Sanvito l'accesso ai mondiali della Stagione 2018 a Nashville grazie a ben 500 Championhip Point ed un premio in denaro di ben 5000 dollari.

I piazzamenti delle tre categorie

Di seguito i migliori piazzamenti dei nostri ragazzi all'evento:



Migliori 4 della categoria Junior (VG):

Campione: Justin Miranda-Radbord (CA)

Finalista: Erik Minniti (IT)

Semifinalista: Bilel Lakehal (FR)

Semifinalista: Riccardo Cantrell (IT).



Migliori 4 della categoria Senior (VG):

Campione: James Evans (USA)

Finalista: Thomas Gianola (IT)

Semifinalista: Victor Medina (ES)

Semifinalista: Benjamin Moxon (UK).



Migliori 4 della categoria Master (VG):

Campione: Simone Sanvito (IT)

Finalista: Alex Gomez (ESP)

Semifinalista: Davide Cauteruccio (IT)

Semifinalista: Carson Confer (US).



Il prossimo appuntamento con la Pokémon Championship Series si terrà allo Special Event di Torino del 16 e 17 Dicembre(Xmas Comics & Games). Le pre-iscrizioni all'evento sono già aperte. Ci sarete?