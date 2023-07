Carte Pokémon Evoluzioni a Paldea: la maturità di Scarlatto e Violetto

Continua l'avventura nella regione di Paldea anche nel Gioco di Carte Collezionabili Pokémon. I giocatori e i collezionisti più attenti ricorderanno che il 31 marzo è arrivato in edicola il set base di Pokémon Scarlatto e Violetto, la perfetta introduzione sia per i veterani, sia per i neofiti alla nona generazione dei mostriciattoli tascabili di Game Freak. Il 9 giugno, invece, The Pokémon Company ha pubblicato Evoluzioni a Paldea, che rappresenta la seconda espansione di Scarlatto e Violetto.



Per via della sua peculiare collocazione nel ciclo vitale della nona generazione Pokémon, Evoluzioni a Paldea ricorda molto il set Jungle del 1999, mentre il titolo richiama direttamente l'espansione Evoluzioni di Pokémon X e Y, a sua volta lanciata in occasione del 20° anniversario del cardgame. D'altro canto, Evoluzioni a Paldea è il perfetto "secondo set" per Scarlatto e Violetto: riprende le fila del GCC da dove il set base le aveva lasciate a fine marzo e su queste solide basi costruisce un'impalcatura che finalmente porta un maggior livello di complessità al gameplay.

Il viaggio a Paldea si fa più interessante

Prima di addentrarci nel "cuore" della nuova espansione, è bene ricordare quali e quanti prodotti di Evoluzioni a Paldea sono attualmente disponibili nei negozi.

Il 27 maggio, un paio di settimane prima dell'arrivo del nuovo set presso i rivenditori, The Pokémon Company ha pubblicato il Kit Sfida Strategica di Evoluzioni a Paldea: si tratta di un mini-set pensato per eventi promozionali e prerelease, ma che può essere ancora acquistato in molti negozi e rappresenta il punto di partenza perfetto per i giocatori più inclini al combattimento rispetto al collezionismo. Il Kit Sfida Strategica, infatti, comprende un mazzo da 40 carte di Evoluzioni a Paldea e una carta promo su un totale di quattro, che possono essere trovate solo nei Kit Sfida Strategica e che presentano il logo dell'espansione in basso a destra dell'artwork.



Le quattro promo sono Baxcalibur, a Tinkaton, a Murkrow e a Pelipper. Inoltre, ogni Kit Sfida Strategica contiene quattro pacchetti di Evoluzioni a Paldea, permettendo una seppur minima personalizzazione dei mazzi contenuti nel box.

Ovviamente, questi deck non sono pensati per il gioco competitivo, ma per il formato prerelease, che impone l'utilizzo di 40 carte per mazzo - contro le 60 dei tornei ufficiali - e di 4 carte premio (contro le 6 del gioco classificato).



Per i giocatori con un po' di esperienza in più, The Pokémon Company ha pensato al Set Sfida Strategica di Evoluzioni a Paldea, che non comprende alcun mazzo già pronto: quello dovrete mettercelo voi!

Nel box, tuttavia, troviamo 65 bustine protettive tematiche dedicate ai tre starter di Paldea, 45 carte Energia di ogni tipo, una bellissima carta promozionale full-art di Pikachu insieme a Quaxly, Sprigatito e Fuecoco, e un totale di nove bustine di espansione di Evoluzioni a Paldea. Completano il pacchetto un'utilissima guida (che comprende anche una checklist completa delle carte del set, sia quelle numerate che quelle extra), sei dadi segnalini danno, un dado lancia-moneta valido per le gare, due segnalini speciali per le condizioni di stato, un codice per il GCC Pokémon Live e un cofanetto da collezione con tanto di divisori in cui conservare le carte trovate durante lo sbustamento. Si tratta ovviamente di un prodotto dal design (e dal prezzo) premium rispetto a quello del Kit Sfida Strategica, ma anche di un pezzo imprescindibile per i giocatori "hardcore" e i più appassionati, che sicuramente non si faranno mancare un Set Allenatore Fuoriclasse sealed nella loro collezione.



Completano infine le opzioni disponibili le buste di espansione e i box di buste di espansione di Evoluzioni a Paldea. Come sempre, ogni bustina contiene un totale di dieci carte e viene venduta ad un prezzo che varia tra i cinque e i sei euro, a seconda del rivenditore. Invece, il box comprende la bellezza di 36 booster pack di Evoluzioni a Paldea, e viene venduto a cifre che oscillano tra i 175 e i 200 euro nel momento in cui scriviamo queste righe. Ovviamente, non possiamo escludere un abbassamento o un rialzo dei prezzi nelle prossime settimane.

Vale infine la pena sottolineare che alcuni rivenditori offrono un pack da cinque buste di Evoluzioni a Paldea con booster dotati di artwork diversi: le cover card del set sono cinque, ossia le forme finali dei tre starter di nona generazione Quaquaval, Skeledirge e Meowscarada e due dei quattro leggendari del Quartetto Nefasto, ossia Chien-Pao e Ting-Lu. Stranamente, gli altri due membri del Quartetto, Wo-Chien e Chi-Yu, non sono carte di copertina del set ma fanno comunque parte della sua cardlist, per giunta in versione EX. Infine, è molto probabile che in futuro arrivino altri prodotti dedicati a Evoluzioni a Paldea, ma per ora non ci sono conferme in merito: con l'uscita di Ossidiana Infuocata, la terza espansione di Scarlatto e Violetto, già a inizio agosto, però, è improbabile che Evoluzioni a Paldea avrà un ciclo vitale esteso.

Una galleria di piccole opere d'arte

In termini tecnici, Evoluzioni a Paldea conta 279 carte diverse, anche se la numerazione ufficiale del set si conclude con la carta 193, Energia Terapeutica. In totale, tra quelle numerate abbiamo 170 Pokémon e 23 carte Allenatore. Dalla 193 in poi, invece ci sono le carte Rare Illustrazione, che si concludono con un Dudunsparce Full Art al numero 229. Dalla carta 230 alla 255 abbiamo le Ultra Rare, che rappresentano i modelli 3D dei principali Pokémon EX (in questo caso si tratta dei tre starter completamente evoluti, del Quartetto Nefasto al gran completo e di una manciata di altri mostriciattoli, come Slowking e Dedenne Teracristal, Tinkaton e Squawkabilly) e le versioni full-art degli Allenatori inclusi nel set, tra cui Valerio, Romelio, Grusha e Kissara, ma anche il Preside dell'Accademia Arancia e dell'Accademia Uva Clavel e una versione speciale di Ordini del Capo tematizzata sul villain di Pokémon Bianco e Nero, Ghecis.

Le carte dall 256 alla 270 sono Rare Illustrazione Speciale, mentre dalla 270 alla 279 abbiamo le Rare Iper, anch'esse dedicate ai tre starter in forma evoluta, ai due leggendari di copertina del set e infine a due carte Allenatore e a due carte Energia, ossia la Canna da Pesca Super, il Recupero di Energia Plus, l'Energia Base Erba e l'Energia Base Acqua. Se volete saperne di più, comunque, potete dare un'occhiata alla nostra breve guida sul funzionamento delle rarità nel GCC Pokémon.



In termini di puro collezionismo, anche ad un'occhiata superficiale possiamo facilmente capire perché Evoluzioni a Paldea sia andato a ruba sul mercato giapponese.

In generale, gli artwork sono curati in modo maniacale, con dei picchi qualitativi persino più elevati di quelli del set base di Scarlatto e Violetto e paragonabili al set speciale Zenit Regale, che proprio delle Rare Illustrazione fa il suo punto forte. Se in Giappone le carte più ricercate restano le versioni Ultra Rara e Rara Illustrazione Speciale di Kissara e Dendra, sono tantissimi gli artwork che sembrano dei veri e propri quadri in miniatura: indubbiamente, lo sguardo dei collezionisti cadrà sulle ardite "inquadrature" delle Rare Illustrazione Speciale di Romelio e Grusha, ma anche sulla versione di Ordini del Capo dedicata a Ghecis, che in tutte le sue versioni variant ci riporta nostalgicamente alle atmosfere di Unima. La resa grafica del Quartetto Nefasto è incredibile, specie nelle Rare Illustrazione Speciale, con picchi qualitativi altissimi per Chien-Pao e Chi-Yu. Inoltre, la maggior parte dei Pokémon-EX restano godibili anche in versione standard: lo stesso vale per le illustrazioni di tutte le carte Comuni, Non Comuni, Rare e Rare Doppie del set. Tra le Rare Illustrazione "semplici", poi, non possiamo non segnalare la linea evolutiva di Frigibax, Arctibax e Baxcalibur di Tomokazu Komiya, di gran lunga l'artista più ispirato degli ultimi mesi, insieme al Magikarp full art di Shinji Kanda e al Tauros di Paldea di Anesaki Dynamic.

Una rivoluzione nel gioco competitivo

In termini prettamente ludici, Evoluzioni a Paldea ha un compito ingrato: quello di portare le meccaniche EX e Teracristal, la prima ripresa dalle origini del GCC Pokémon e la seconda completamente originale, verso nuove vette di complessità e di diffusione nei mazzi dei giocatori, dopo la loro introduzione come semplice gimmick nel set base di Scarlatto e Violetto. Inoltre, essa deve completare il Pokédex di Paldea con gli ultimi mostriciattoli, quelli rimasti al di fuori della prima espansione di nona generazione.

Si tratta di due obiettivi piuttosto complessi e, per certi versi, stringenti in termini di opzioni ludiche e di cardlist per i designer del GCC. In tal senso, le ovvie limitazioni contribuiscono a rendere le nuove carte di Evoluzioni a Paldea tutto sommato prevedibili, ma rafforzano il GCC Pokémon nel suo complesso, specie quando i nuovi Pokémon vengono giocati insieme alle carte già implementate nel cardgame a fine marzo. In totale, il set porta con sé tre Pokémon Teracristal e 15 nuovi Pokémon-EX, tra cui alcuni mostriaciattoli molto amati dai fan, come Pikachu, Slowking e i già citati Skeledirge, Quaquaval e Meowscarada.



Cercando di prevedere l'andamento del metagame nel tempo, è possibile che in futuro saranno proprio i quattro leggendari del Quartetto Nefasto a dominare, o quantomeno a porsi come solide basi per dei deck incentrati su di essi: ciò è vero in particolare per Chien-Pao e Chi-Yu, mentre Wo-Chien e Ting-Lu potrebbero rimanere più "defilati" e meno dominanti nella scena competitiva.

Due carte che invece troveranno gioco su più archetipi saranno sicuramente Recupero di Energia Plus e Energia Jet, che molto probabilmente vedremo anche ai Campionati mondiali Pokémon del 2023, che si terranno dall'11 al 13 agosto a Yokohama, in Giappone. Una combo che già da ora attira la nostra attenzione è quella tra il leggendario Chien-Pao e il Pokémon pseudo-leggendario di nona generazione Baxcalibur, che permette di pescare carte Energia di tipo Acqua in gran numero dal deck, consentendo così alle creature in campo di sferrare i propri attacchi più potenti nel giro di pochi turni. Infine, oltre ad essere ormai rarissima e richiestissima dai collezionisti in giro per il mondo, anche Kissara potrebbe vedere molto gioco per via del suo effetto, che permette di rovinare la strategia dell'avversario facendogli mescolare la propria mano nel deck.