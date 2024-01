La Casa di Carta La Scelta: abbiamo visto in anteprima il gioco Netflix

La Casa Di Carta: La Scelta, nuovo titolo mobile targato Netflix, sbarcherà su Android e iOS il 5 gennaio 2024, a pochi giorni di distanza dal lancio di Berlino, l'atteso spin-off/prequel della popolare serie TV (se ve la siete persa, recuperate al volo la recensione de La Casa di Carta Berlino). L'annuncio è accompagnato da dettagli intriganti sulla trama, il gameplay, l'art design e le prospettive future del colosso dell'intrattenimento nel settore videoludico, un elemento quest'ultimo di sicuro interesse.

Trama, gameplay e art design

Sviluppato da Boss Fight Entertainment, il team responsabile del GDR Dungeon Boss Respawned e del simulatore di appuntamenti Netflix Stories Love Is Blind, il gioco basato su La Casa di Carta si configura come un'avventura dall'impronta fortemente narrativa che ci vedrà alle prese con un'intricata serie di scelte, trascinandoci in una spirale di vendetta personale e dinamiche simili a quelle viste nello show televisivo.

Questa storia interattiva ruoterà attorno a tematiche di amore e crimine e chiamerà l'utenza a prendere decisioni importanti: cercare vendetta per la propria famiglia o restare fedeli alla banda? I giocatori chiaramente si ritroveranno a interagire con gli iconici personaggi della serie TV, tra i quali Tokyo, Berlino, Rio e, ovviamente, "Il Professore", in una vicenda che è un prequel de La Casa di Carta. Il prodotto di Boss Fight Entertainment sarà ambientato prima della stagione che ha dato inizio a tutto, quindi è lecito aspettarsi un'esperienza adatta ai neofiti. Speriamo solo che possa dimostrarci di aver tratto un beneficio concreto dal suo legame con la Casa di Carta e che sappia strizzare l'occhio agli appassionati di lungo corso. Dal punto di vista del gameplay, la Director of Story Sarah Springwater e la Showrunner Nathalie Martinez hanno dipinto La Casa di Carta La Scelta come una visual novel dall'obiettivo chiaro: offrire una narrativa avvincente e un gameplay in cui decisioni oculate in ambito strategico ricoprono un ruolo cruciale nel determinare l'esito di un colpo.

Il materiale che ci è stato mostrato è poco, ma ci ha dato l'occasione di intravedere quelli che potrebbero rivelarsi i tre elementi chiave dell'esperienza. Il primo riguarda la possibilità di approfondire alcuni aspetti della trama e delle relazioni con i membri della banda tramite dialoghi a scelta multipla. Ci sono poi vari minigiochi, come l'hacking dei dispositivi e dei sistemi di sicurezza. Un filmato ha dato spazio al protagonista mentre scassinava una porta blindata, muovendo i fili di un dispositivo fino a ottenere la soluzione dell'enigma. Speriamo che gli addetti ai lavori abbiano impreziosito il gameplay con qualche trovata efficace per aggiungere un po' più di varietà a questa componente del pacchetto.

Infine, veri e propri bivi narrativi dovrebbero influenzare in modo netto lo sviluppo del racconto. Netflix ci ha confermato inoltre l'assenza di banner pubblicitari e acquisti in app: una decisione certamente importante visto e considerato che si tratta di un'esperienza mobile. Il colosso dell'intrattenimento vuole offrire ai giocatori dei prodotti in grado di coinvolgerli in avventure complete e autoconclusive e questa potrebbe rivelarsi una scelta azzeccata. Ancora molto c'è da scoprire sui personaggi e le ambizioni narrative di questo titolo legato all'universo de La Casa di Carta. La Scelta punta a distinguersi con uno stile grafico peculiare, caratterizzato da illustrazioni bidimensionali arricchite da un effetto acquerello. Il team insomma vuole regalare ai giocatori una presentazione visiva fedele allo spirito de La Casa di Carta, e speriamo che questa direzione in ambito artistico possa rivelarsi indovinata. Passando alla colonna sonora, siamo proprio curiosi di ascoltare i pezzi di accompagnamento: gli 11 brani originali inclusi nel gioco sono stati composti da Stephen Rippy, celebre per aver dato il suo contributo a titoli di successo come Halo Wars e Age of Empires III.

Il futuro del gaming secondo Netflix

Oltre al prossimo gioco de La Casa di Carta, Netflix ha voluto ribadire il suo impegno nel settore videoludico. Il colosso infatti ha approntato un piano incentrato sullo sviluppo di IP di valore e, non c'è da stupirsi, pensato per attingere al vasto catalogo di proprietà intellettuali in suo possesso. Non mancheranno poi le partnership con noti publisher per rimpinguare l'elenco delle produzioni third party del popolare servizio di streaming.

Insomma, Netflix vuole assottigliare sempre più il confine tra il mondo della televisione e quello dei videogiochi e del resto non è la sola. I grandi attori del mondo del gaming come Sony, Microsoft e Nintendo sono al lavoro per condurre le loro IP di maggior successo come God of War, The Legend of Zelda e Halo sul grande e piccolo schermo. Tornando alle produzioni in arrivo su Netflix, lo showrunner di Umbrella Academy Steve Blackman sta lavorando alla serie TV dedicata al mondo di Horizon di Guerrilla Games, su cui ci auguriamo di poter conoscere presto nuove informazioni.