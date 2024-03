Il caso di Sweet Baby Inc: le polemiche e lo spettro del Gamergate

Il 30 gennaio del 2024 appare su internet una pagina intitolata Sweet Baby Inc. Detected, un curatore Steam che al momento conta ben 300mila fan. Per chi non sapesse cosa sono i curatori Steam, si tratta di individui o gruppi di individui che consigliano (o sconsigliano) titoli sulla base di caratteristiche produttive o di genere, permettendo ai follower di scoprire opere in linea coi propri gusti.



Anziché segnalare esperienze di un certo tipo, Sweet Baby Inc. Detected nasce con l'obiettivo di "tracciare i videogiochi coinvolti con Sweet Baby Inc.", azienda canadese che si presenta così sul proprio sito: "Fondato nel 2018, Sweet Baby Inc. è uno studio di consulenza e sviluppo narrativo con sede a Montreal e attivo in tutto il mondo. La nostra missione è raccontare storie migliori e più empatiche, diversificando e arricchendo l'industria dei videogiochi. Il nostro obiettivo è rendere i giochi più coinvolgenti, più divertenti, più significativi e più inclusivi, per tutti".

Cos'è Sweet Baby Inc?

Nella sezione progetti troviamo titoli come Alan Wake 2, God of War: Ragnarok, Sable, Spider-Man 2 (qui la recensione di Marvel's Spider-Man 2), Suicide Squad: Kill the Justice League, ma anche compagnie come Valve, Electronic Arts, Ubisoft, 2K e Raw Fury. L'azienda offre servizi di consulenza su storia, narrazione, personaggi, rappresentazione e inclusività, avvalendosi anche di figure professionali come i sensitivity readers, il cui compito è quello di analizzare un testo alla ricerca di frasi o concetti potenzialmente offensivi nei confronti di una minoranza.

Stando alle accuse, Sweet Baby Inc. avrebbe forzato gli studi di sviluppo a perseguire la propria agenda politica, contribuendo all'inclusione di minoranze etniche e LGBTQIA+. "Vogliono far credere che il nostro lavoro rimuova chirurgicamente le cose che gli piacciono", dice Kim Belair, co-fondatrice dell'azienda, "ma non è così".



In un'intervista apparsa su Wired, Belair tiene a precisare che la decisione finale spetta sempre e comunque allo studio che ha richiesto la consulenza, il quale può decidere in totale autonomia se tenere conto delle indicazioni date dall'azienda. "Pochissime persone hanno qualche tipo di potere decisionale, e questo non è certamente nelle mani di persone che lavorano in un'agenzia di consulenza". Il game director di Alan Wake 2 Kyle Rowley, ad esempio, ha dichiarato che il cambio di etnia di Saga Anderson non ha nulla a che vedere con Sweet Baby Inc. lasciando intendere che la decisione sia stata presa all'interno dello studio finlandese.



Mentre i seguaci di Sweet Baby Inc. Detected continuavano a crescere, sul web ha cominciato a circolare lo spezzone di una conferenza del 2019, condotta proprio da Kim Belair - GDC: Rapresentation as Innovation, questo il titolo del talk. Nella clip incriminata, Belair afferma: "E se non percepiscono il valore di ciò che state chiedendo quando siete alla ricerca di una consulenza, andate a prendere un caffè con il vostro team di marketing. E, semplicemente, terrorizzateli con la possibilità di ciò che accadrà se non vi daranno ciò che volete."

Come vedremo a breve, si tratta di un'affermazione estrapolata da un discorso ben più lungo e articolato; una tecnica che le frange d'estremismo ideologico hanno perfezionato negli anni, nel tentativo di legittimare un certo tipo di narrazione.



Ecco la dichiarazione estesa: "Se sei un creativo che lavora nel settore AAA, cosa che ho fatto per molti anni, sottoponi queste cose ai tuoi superiori. E se non percepiscono il valore di ciò che state chiedendo quando siete alla ricerca di una consulenza, andate a prendere un caffè con il vostro team di marketing. E, semplicemente, terrorizzateli con la possibilità di ciò che accadrà se non vi daranno ciò che volete. Lo dico spesso per scherzo, ma in realtà è molto vero, perché se iniziate a considerare le persone che si occupano dei giocatori e del pubblico, e che hanno a che fare con l'attenuazione dei danni e con il mantenimento di un sentimento positivo intorno al loro gioco, c'è un valore genuino che potreste imprimere in loro".

Quello che Belair sembrerebbe suggerire è di prendere le dovute precauzioni per attenuare possibili danni dovuti a una scarsa consapevolezza, e non di inserire minoranze in maniera forzata.



343 Industries è un esempio dei danni che può generare un approccio maldestro a tematiche sensibili: nel 2022, lo studio statunitense decide di festeggiare il Juneteenth su Halo: Infinite, regalando ai propri utenti un emblema personalizzabile con una skin di nome "bonobo" (il nome della skin è poi stato sostituito). Il Juneteenth viene festeggiato per celebrare la liberazione degli schiavi afroamericani in Texas.

Gamergate 2.0

Bisogna precisare una cosa: Sweet Baby Inc. Detected non esprime un giudizio qualitativo sulle opere. La sua funzione è più simile a quella di una lista di proscrizione, dove gli utenti possono decidere contro chi indirizzare il proprio odio a colpi di review bombing.

Come nasce Sweet Baby Inc. Detected? Ha dichiarato Kabrutus, creatore della pagina: "In realtà, è stato qualche mese prima dell'uscita di Suicide Squad. Ho iniziato a notare degli schemi in alcuni giochi, come donne brutte e personaggi maschili indeboliti per far sembrare più forti quelli femminili. Il primo gioco a cui Sweet Baby Inc. ha lavorato in cui ho notato questo genere di cose è stato God of War: Ragnarok. Penso che chiunque abbia giocato a God of War III trovi davvero strano che Kratos decida di risparmiare Thor per poi dire: 'Dobbiamo essere migliori'. Semplicemente non si adattava al personaggio" (qui il nostro speciale sulla fine di God of War Ragnarok).



È da almeno sei anni che Santa Monica sta cercando di dare maggiore profondità al personaggio di Kratos; circostanza che deve essere sfuggita all'occhio attento di Kabrutus, ma andiamo oltre. L'utente ripete a più riprese di aver cominciato a individuare dei pattern, notati a loro volta dagli esponenti dell'alt right. Qualsiasi tentativo di includere personaggi che non siano maschi, bianchi ed etero viene delegittimato su più fronti, esponendo le minoranze ad attacchi che vanno dalle minacce di morte al cyberbullismo. Secondo l'alt right, l'Occidente sarebbe minacciato dal cosiddetto marxismo culturale, che diffonderebbe l'ideologia woke per mettere in discussione concetti quali Dio, la patria e la famiglia tradizionale.

I tentacoli del marxismo si sarebbero estesi fino all'industria culturale, portando gli studi di sviluppo a infarcire i propri prodotti con sottotesti politici. Come spiegato da Matteo Lupetti nell'articolo La fine di internet è cominciata col Gamergate: "Quella dell'esistenza del marxismo culturale è una teoria nata dalla necessità di inventarsi una nuova minaccia bolscevica dopo la fine della guerra fredda - un'idea particolarmente amata da Andrew Breitbart [...] Secondo la teoria del marxismo culturale, le istituzioni culturali e accademiche puntano a insidiare la società occidentale promuovendo la diffusione del pensiero marxista sotto forma di femminismo, antiomobitransfobia, antirazzismo - in generale di tutto ciò che è politicamente corretto. [...] Bannon vide nel Gamergate la possibilità di diffondere le idee dell'alt-right statunitense a un pubblico sensibile al messaggio".



Concetti come ideologia woke e politicamente corretto sono entrati a far parte del vocabolario comune, a tal punto che anche persone estranee a certi ambienti ne fanno largo uso. La violenza con la quale l'alt right è riuscita a sfondare la finestra di Overton è talmente dirompente da aver contaminato il discorso pubblico, in quella che viene definita una vera e propria guerra culturale: è diventato del tutto normale trovare sulle pagine dei giornali trafiletti o interi editoriali dedicati all'ennesimo caso di cancel culture, senza che questi vengano analizzati in un contesto più ampio e complesso. Alcune di queste strategie nascono addirittura prima del Gamergate: nel 2014, alcuni utenti di 4chan decisero di invadere Twitter spacciandosi per "femministe arrabbiate".



L'attacco prevedeva di utilizzare l'hastag #EndFathersDay, che nel giro di poche ore diventò virale a tal punto da attirare l'attenzione dei media e dei politici. Il piano venne eseguito con precisione militare, tanto da far cascare nella trappola il canale statunitense Fox News, che dedicò all'evento una puntata del talk show Fox & Friends. Nulla di cui preoccuparsi, se non fosse che Fox News è uno dei programmi più seguiti negli Stati Uniti.



Pochi mesi dopo, fu il turno del Gamergate. Quella che era partita come una richiesta di maggior trasparenza da parte di alcuni giocatori nei confronti della stampa videoludica si trasformò in una scusa per attaccare, minacciare e molestare persone non gradite all'alt right. Il programmatore Eron Gjoni accusò la sviluppatrice Zoe Quinn - sua ex fidanzata - di aver ottenuto dal giornalista Nathan Grayson una recensione positiva su Depression Quest in cambio di prestazioni sessuali; un vero e proprio casus belli che portò i giocatori a scatenare una guerra che perdura tutt'oggi. La recensione, ovviamente, non è mai esistita.

Da dove nasce Sweet Baby Inc. Detected?

Prima ancora di Sweet Baby Inc. Detected, su internet si era già cominciato a discutere dell'influenza negativa esercitata dall'azienda sul mondo dei videogiochi, arrivando a imbastire vere e proprie teorie del complotto. Sul forum Kiwi Farms - che Margaret Pless del New York Magazine definì "la più grande community di stalker di tutto il web" -, troviamo un thread datato 28 ottobre 2023, lungo più di duecento pagine. In questo thread Kim Belair viene definita "un'ebrea che sta distruggendo il mondo dei videogiochi", mentre per l'azienda, il cui logo raffigura un neonato, avanza l'ipotesi di possibili legami con reti di pedofili.

I commenti che si susseguono sono talmente nauseanti da oltrepassare i limiti della decenza umana, motivo per cui non riteniamo opportuno citarne altri in questo articolo. Kabrutus non cita mai direttamente Kiwi Farm, e non abbiamo motivo di credere che sia stato ispirato in qualche modo dal thread. Il tempismo col quale si è accorto di questi "pattern", comunque, è piuttosto curioso. Il 17 novembre 2023, lo youtuber Griffin Gaming pubblica sul suo canale un video intitolato Sweet Baby Inc: Why Modern Gaming has Become Woke Political Garbage, contribuendo a rendere virale il nome dell'azienda che, lo ricordiamo, è solo una delle tante a offrire servizi di consulenza nel mondo dei videogiochi. Al momento il video conta 185mila visualizzazioni. Piattaforme come YouTube sono diventate terreno fertile per l'alt right, con migliaia di canali che caricano giornalmente video sui pericoli derivanti dall'ideologia woke e del politicamente corretto.



Si tratta di vere e proprie camere dell'eco potenziate e ingigantite dall'algoritmo di YouTube, programmato in modo da consigliare ai propri utenti contenuti sempre uguali. Mi è bastato guardare due video sulla fantomatica ideologia woke per spingere YouTube a propormi video simili sia per toni che per contenuti.



A un mese dalla nascita di Detected, il narrative developer di Sweet Baby Inc, Chris Kindred, ha invitato i suoi follower su Twitter a "segnalare la fo**uta pagina", dando inizio a quello che viene definito Gamergate 2.0. Mentre la stampa di settore cominciava a parlarne, la senior editor di Kotaku, Alyssa Mercante, si è "infiltrata" nella chat Discord del gruppo.

"Il 5 marzo sono riuscita a passare un'oretta nel Discord di Sweet Baby Inc. Detected prima di essere espulsa dalla chat, probabilmente perché mi sono identificata come giornalista di Kotaku. I membri condividevano post che facevano riferimento alla fondatrice di Feminist Frequency, Anita Sarkeesian, citazioni di Marco Aurelio e immagini di corpi femminili idealizzati nei giochi. Un'immagine mostrava diverse foto della protagonista EVE del prossimo gioco d'azione Stellar Blade [...] accostata a personaggi femminili di Overwatch, Forspoken e Life is Strange.



"Abbraccia la tradizione. Rifiuta la modernità" si legge sul collage. In un'intervista pubblicata su The Shortcut, Kabrutus si è difeso affermando che "Il mio server Discord ha dei moderatori che cercano costantemente di implementare script e modi automatici per filtrare questo tipo di cose e anche di bannare le persone che insistono nel farlo. Tutti noi facciamo del nostro meglio per evitare che questo accada e continueremo a farlo".

Sweet Baby Inc. si è insomma trasformata rapidamente in un capro espiatorio, l'origine di tutti i mali che affliggono l'industria videoludica, ma come sappiamo la crisi del settore non è certo da imputare a gruppi di persone marginalizzate, né alle loro legittime richieste.