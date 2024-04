Chi ha detto che servono un sacco di soldi per fare dei grandi giochi?

Piccolo budget, grande successo: alle volte accade anche questo nel mondo dei videogiochi. Per questo motivo vogliamo dar spazio a cinque titoli che provano come il talento e la forza delle idee, alle volte, possono davvero dare la differenza (sempre su queste note, qui il nostro speciale su sei giochi indie da tenere assolutamente d'occhio). Da Stardew Valley, sino a Vampire Survivors, ecco le produzioni che si sono guadagnate un posto in questa lista (qui la recensione di Vampire Survivors).

Stardew Valley

Stardew Valley, il popolare indie sviluppato da ConcernedApe, ha dimostrato come anche i progetti indipendenti possono raggiungere un successo straordinario. Eric Barone, il papà del gioco, ha inizialmente investito tempo e risorse personali, lavorando da solo per oltre quattro anni prima della pubblicazione avvenuta nell'ormai non troppo vicino 2016. Nonostante non siano mai stati rivelati ufficialmente i costi per lo sviluppo, le stime si aggirano intorno ai 500.000 dollari. Se pensiamo che Stardew Valley ha recentemente superato i 30 milioni di copie vendute, generando più di 300 milioni di dollari, ecco che tale investimento iniziale sembra davvero poca cosa.

Tra gli elementi che ne hanno garantito la popolarità vi sono senza dubbio gli aspetti legati al farming, alla personalizzazione e all'interazione con gli NPC che popolano il villaggio. Attività come la pesca, l'allevamento di animali, l'artigianato, la cucina e l'esplorazione delle miniere riescono ad intrattenere anche dopo molte ore e gli obiettivi che i giocatori possono completare per guadagnare ricompense e sbloccare nuovi contenuti hanno garantito la longevità dell'esperienza. La community di Stardew Valley è cresciuta esponenzialmente nel tempo, e non sorprende che il titolo sia diventato un vero e proprio caso di studio all'interno del settore, dimostrando come una visione chiara, precisa e coerente con la natura del prodotto possa portare al successo anche senza grandi investimenti.

Among Us

Vero e proprio fenomeno di massa nel periodo della pandemia, Among Us rappresenta un altro unicum nel panorama videoludico moderno.

Sviluppato da InnerSloth, il gioco si configura come un multiplayer online in cui gli utenti devono scoprire gli impostori nascosti tra di loro su una navicella spaziale, completando missioni e cercando di evitare di essere eliminati. Alla base del grande successo di Among Us ci sono proprio la sua semplicità e accessibilità, di quella che è una produzione dalle origini relativamente modeste. Composto inizialmente da soli tre membri, il team ha conosciuto il successo della propria idea durante la pandemia, quando grazie a streamer e content creator la popolarità di Among Us è schizzata alle stelle, consentendogli nel tempo di ottenere entrate importanti. Il team, composto inizialmente da soli tre membri, ha investito risorse limitate nel prodotto, che principalmente grazie a streamer e content creator ha conosciuto la popolarità generando entrate notevoli (oltre 86 milioni di dollari nei primi tre anni).

Vampire Survivors

Sul successo di Vampire Survivors sono state spese molte parole. Partorito dalla mente creativa di Luca "Poncle" Galante, il titolo ha ottenuto una popolarità insperata, tra premi e l'approvazione di icone della game industry come Phil Spencer, CEO di Microsoft Gaming.

Lo sviluppo di Vampire Survivors è iniziato nel 2020, quando il developer italiano con esperienza nel campo delle slot machine ha deciso di mettersi in proprio, a seguito dei numerosi "le faremo sapere" ricevuti durante i colloqui con aziende del settore. A detta dello stesso Galante, l'ispirazione alla base di Vampire Survivors deriva principalmente da giochi come Bayonetta o Dynasty Warriors, nonché dalla sua esperienza come amministratore di un server di Ultima Online. Questo mix di generi, unito a un gameplay immediato ma anche stratificato e a un'elevata rigiocabilità hanno permesso alla produzione di spiccare il volo. Dopo un anno di sviluppo e una spesa davvero contenuta per l'acquisto di asset e musica - parliamo di meno di 1200 sterline - Vampire Survivors è stato lanciato in accesso anticipato su itch.io, ottenendo però un'accoglienza tiepida. A seguito della pubblicazione su Steam invece ha riscosso il meritato successo, complice anche il noto streamer "SplatterCat", che ha donato visibilità alla produzione su Twitch.



Da allora è partita una inarrestabile cavalcata che ha consentito a Galante di concentrarsi completamente sulla crescita della produzione, anche grazie all'espansione del team per accelerare lo sviluppo di nuovi contenuti. Il resto, come si suol dire, è storia, e Vampire Survivors è sbarcato anche nei veicoli Tesla.

Hollow Knight

I primordi di Hollow Knight risalgono a una game jam, il Ludum Dare 2013, coi due lead developer del gioco, Ari Gibson e William Pellen, che hanno realizzato un titolo chiamato Hungry Knight, in cui un cavaliere doveva uccidere degli insetti per sopravvivere ed evitare la fame. Ad aver influenzato il progetto sono stati veri e propri mostri sacri quali Faxanadu, Metroid, Zelda e Mega Man X.

Presentato su Kickstarter nel novembre 2014, con l'obiettivo di raggiungere una "modesta" somma di 35.000 dollari australiani, il prodotto ha superato ogni più rosea aspettativa raccogliendone più di 57.000. Ciò ha visto crescere le ambizioni del piccolo collettivo, a cui si sono uniti David Kazi e Christopher Larkin, rispettivamente in qualità di Tecnichal Director e compositore.



I due hanno dato un apporto fondamentale alla caratterizzazione dell'esperienza, che già vantava una splendida grafica disegnata a mano e un intricato design dei livelli. Hollow Knight ha dimostrato d'avere una colonna sonora evocativa e un'atmosfera unica, conquistando tanti giocatori con più di 3 milioni di copie vendute.

Il metroidvania del Team Cherry è diventato un cult, peccato che il suo successore continui a latitare, con la compagnia che ha confermato di essere al lavoro duramente sul gioco (non solo Hollow Knight Silksong, qui lo speciale sui giochi che vorremmo rivedere nel 2024).

Minecraft

Minecraft è senza dubbio uno dei successi più straordinari nel mondo dei videogiochi, partito come un progetto indie e cresciuto fino a diventare un fenomeno con pochi eguali, grazie agli aggiornamenti continui e alla sua community. Sviluppato inizialmente dal solo programmatore svedese Markus Persson (noto come "Notch"), Minecraft si è poi trasformato in uno sforzo corale, con la fondazione di Mojang AB.

Nel 2011 l'ex presidente di Facebook e co-fondatore di Napster, Sean Parker, ha proposto al collettivo dei copiosi investimenti, ma la cosa non è andata in porto per il rifiuto del team. Nel 2014 poi Mojang è stata acquisita da Microsoft per l'incredibile cifra di 2,5 miliardi di dollari, con Minecraft divenuto ormai un colosso capace di generare ingenti ricavi anche oggi, tra merchandising, spin-off e partnership varie.



Questi sono solo cinque esempi di videogiochi che dimostrano come le idee, l'attenzione alla community e, perché no, anche un pizzico di fortuna, possono trasformare prodotti dalle umili origini in successi stellari (qui trovate lo speciale su titoli ad ampio budget e scarsi risultati). E voi cosa ne pensate? Quali sono i vostri titoli a basso budget preferiti? Ditecelo nei commenti.