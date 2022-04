Chrono Cross oltre Chrono Trigger: la storia del gioco di ruolo Square Enix

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

1995, Tokyo. Hironobu Sakaguchi, Yuji Horii e Akira Toriyama si alleano per creare il JRPG definitivo e fondano quello che negli anni avvenire sarebbe stato conosciuto da tutti gli appassionati come Dream Team. È un evento epocale, che vede il creatore di Final Fantasy unire le forze con l'eterno rivale e creatore di Dragon Quest e con quello che è forse il mangaka più influente della storia moderna per la creazione di un'opera che avrebbe dovuto far impallidire ogni singolo videogioco uscito fino a quel momento. Non era solo il preludio alla storica fusione tra SquareSoft ed Enix, ma anche il primo passo verso la nascita di un vero e proprio classico. A proposito, ecco la nostra recensione di Chrono Cross: The Radical Dreamers.



I tre collaborarono assieme allo sceneggiatore Masato Kato (che avrebbe poi legato il proprio nome a Xenogears e Xenosaga) e ai compositori Nobuo Uematsu (autore delle colonne sonore dei Final Fantasy) e Yasunori Mitsuda, alla sua prima esperienza nella sonorizzazione di un videogioco. Il titolo del videogioco creato dal Dream Team è Chrono Trigger, e quando l'11 Marzo invade gli scaffali dei negozi giapponesi cambia per sempre la storia dei giochi di ruolo. Chrono Trigger era il videogioco a cui ambire, quello a cui qualsiasi appassionato del genere non poteva non giocare almeno una volta nella vita, quello che ridefinì l'intero canone dei videogiochi di ruolo giapponesi e che divenne metro di paragone di tutto ciò che era uscito prima e che sarebbe uscito dopo di esso.

Un inizio importante

Fu un progetto titanico che vide avvicendarsi allo sviluppo quelle che all'epoca erano delle vere e proprie rockstar nell'ambiente, gente che si era fatta le ossa scrivendo la storia del medium e del fumetto. Era un progetto così ambizioso da aver schiacciato molti membri del team in ritmi di lavorazione micidiali: Yasunori Mitsuda, al suo esordio come compositore, quasi ci lasciò le penne per alcune ulcere allo stomaco causate dallo stress che lo costrinsero ad un ricovero d'urgenza in ospedale.

Chrono Trigger doveva essere perfetto anche a scapito della salute dei creativi che lo stavano sviluppando, e fu davvero così. Quando venne pubblicato diventò immediatamente un cult, certo rivaleggiato in popolarità due anni dopo da un certo Final Fantasy VII. Ecco, ora immaginate per un istante cosa possa voler dire essere chiamati a scrivere e sviluppare il sequel di un videogame tanto amato e riverito. Immaginate cosa potesse voler dire sviluppare Chrono Cross.



Un eredità pesantissima

Prima di parlare di Chrono Cross va fatta una doverosa precisazione: quando il gioco venne annunciato Square fece di tutto pur di far passare il messaggio che Cross non sarebbe stato un sequel diretto di Chrono Trigger.

Nonostante questo il messaggio non riuscì a passare del tutto, e Cross viene ancora oggi aspramente criticato proprio a causa del suo essere così distante da Trigger. Chrono Cross viene alla luce nel 1999, orfano di gran parte di quel Dream Team che rese immortale Chrono Trigger. Lo sviluppo venne affidato a Masato Kato, la (splendida) colonna sonora a Yasunori Mitsuda, mentre il design dei personaggi venne firmato da Nobuteru Yuki, autore amatissimo per il suo contributo all'anime di Record of Lodoss War. Quelle che, invece, per il pubblico erano le vere rockstar legate a Trigger - quindi Sakaguchi, Horii e Toriyama - non parteciparono allo sviluppo. Come si può creare un nuovo capitolo di una produzione così autorevole e per certi versi "ingombrante"?



Dev'essere stata una delle domande più frequenti nella testa di Kato, che si scontrò presto con delle recensioni entusiaste del gioco ma una community che continua ancora oggi ad essere spaccata a metà tra chi il gioco l'ha amato e chi non è mai riuscito a digerirlo. Chrono Cross doveva e voleva essere diverso da Chrono Trigger, e così fu. Il gameplay venne cambiato radicalmente al punto da diventare quasi irriconoscibile, così come cambiò il focus principale del titolo.

Chrono Trigger era la storia di Crono che viaggiava nel tempo per sconfiggere lavos, Chrono Cross racconta di Serge che si ritrova in una dimensione parallela in cui è annegato da bambino e nessuno sa chi sia. Due storie simili negli intenti ma profondamente diverse nell'esposizione: la prima scritta secondo il manuale del perfetto JRPG in cui l'eroe è un ragazzino che inizia la sua avventura svegliandosi nel suo letto, la seconda più cupa e matura che inizia in medias res all'interno di una torre misteriosa e finisce per parlare delle scelte e delle loro conseguenze.



Chrono Cross doveva e voleva essere diverso da Chrono Trigger, ma l'intenzione di Masato Kato era quella di renderlo un gioco rivoluzionario tanto quanto il capostipite della serie.

Cross doveva essere per i JRPG degli anni 2000 ciò che Trigger fu per i ‘90, ma nel frattempo il mondo era cambiato e il terzo millennio stava vedendo nascere un nuovo canone del videogioco proprio nel momento in cui il medium stava smettendo di raccontarsi attraverso testi e dialoghi e aveva ufficialmente scoperto le potenzialità delle cutscene e del doppiaggio per veicolare i propri messaggi. Gli anni 2000 segnarono una battuta d'arresto per quelli che fino a quel momento erano considerati i veri kolossal: i JRPG avevano perso la loro centralità nel mercato e stavano venendo soppiantati da nuove idee sempre più innovative, e forse non è un caso che proprio Chrono Cross sia stato uno degli ultimi grandi titoli sviluppati da SquareSoft prima della fusione con Enix e il cambio d'identità che la allontanò gradualmente dalla posizione di regina dei giochi di ruolo del Sol Levante.

Spaccature insanabili

Chrono Cross è argomento fortemente divisivo. Parlatene con qualsiasi appassionato di JRPG e vi troverete di fronte fondamentalmente a due risposte possibili: vi sentirete dire o che Cross è uno dei videogiochi migliori mai pubblicati o che sia una delle delusioni più cocenti per il genere di riferimento. Di solito il discrimine è sempre Chrono Trigger, o, meglio, quando lo si è giocato in relazione a Cross. Chi ha incontrato Cross prima di scoprire Trigger è molto più probabile che ne conservi un ricordo prezioso, chi invece nel 1999 aveva già toccato con mano il miracolo operato dal Dream Team ne rimase profondamente scottato.



Masato Kato e il suo team fecero delle scelte azzardate nell'ideazione del gioco, introducendo una serie di novità lato gameplay che non si erano mai viste prima e che, peraltro, non vennero in seguito replicate da nessun altro.

Il combat system di Chrono Cross è unico nel suo genere, ma è anche terribilmente strano e complesso da padroneggiare a dovere con il suo sistema di debolezze e resistenze, l'influenza degli elementi sul campo di battaglia stesso, i tre attacchi base e la meccanica che prevedeva che magie ed oggetti fossero racchiusi all'interno di griglie ad hoc per ogni personaggio. È un sistema che ancora oggi risulta per certi versi geniale nonostante i suoi numerosissimi spigoli, ma che all'epoca finì per stordire i fan della serie a causa delle sue gigantesche differenze con l'estrema ed immortale semplicità di Chrono Trigger. Cross era l'opposto dell'immediatezza, era un videogioco che andava studiato a fondo prima di riuscire a trarne soddisfazione e, soprattutto, la sua scrittura era decisamente più criptica.



Al netto di tutte le differenze col suo predecessore, quello che parte del pubblico proprio non riuscì a perdonargli era il fatto che la sua trama sembrava non essere minimamente collegata alla storia di Crono, Marle, Lucca e compagnia. Kato e SquareSoft provarono a mettere le mani avanti, come già detto, ma Cross era pur sempre un seguito di Trigger, e alcuni suoi snodi di trama sembravano confermarlo senza però essere esposti con la dovuta chiarezza. Per alcuni fu snervante vedere Lynx, il villain del gioco, parlare esplicitamente del chrono trigger introdotto dal gioco omonimo senza che venisse esplicitato il collegamento tra i due titoli.

Cross voleva fare altro, voleva introdurre 45 personaggi giocabili e raccontare la storia di ognuno piuttosto che approfondire il suo rapporto con il suo predecessore. Ciò che, in definitiva, spaccò in due il pubblico fu proprio questo, e per molti la frattura fu insanabile. Il problema è che Chrono Cross, in realtà, veniva dopo un titolo mai uscito dai confini giapponesi chiamato Radical Dreamers, che era il vero anello di congiunzione tra le due storyline. Radical Dreamers uscì nel 1996 e nacque dalla penna dello stesso Kato, che lo immaginò come una sorta di espansione dei concetti esplorati con Chrono Trigger e in cui è possibile vedere i personaggi delle due opere interagire tra loro.

Il dramma è che Radical Dreamers venne pubblicato in esclusiva su Nintendo Satellaview, strambo add-on del Super Famicom che lo rendeva in grado di connettersi ad internet per poter scaricare software esclusivi da una libreria dedicata ed era un'avventura testuale, e per tanto non venne mai tradotto ufficialmente in una lingua diversa dal giapponese. Chrono Cross si ritrovò a dover riempire un vuoto troppo grande senza però offrire delle risposte soddisfacenti a chiunque voleva sapere come e perché quei due mondi così diversi fossero effettivamente collegati.

Chrono Cross è morto, lunga vita a Chrono Cross

Nonostante tutto questo e nonostante non sia mai stato pubblicato ufficialmente in Europa fino alla recentissima remasterizzazione (scelta che ancora oggi lascia sbigottiti data la sua estrema importanza), Chrono Cross è a tutti gli effetti un pezzo di storia del medium.

Il sequel impossibile, quello che doveva seguire le orme del videogioco perfetto che scolpì nella pietra il canone del buon JRPG, quello che si affacciava su un mondo che stava cambiando troppo in fretta. Va ricordato perché al netto delle sue imperfezioni era il tentativo di Masato Kato di replicare l'impatto che ebbe Chrono Trigger sul panorama del videogioco adottando però un approccio più maturo per cui ogni scelta fatta dal giocatore durante l'avventura avrebbe avuto delle pesantissime conseguenze sul suo svolgimento. Non un gioco di ruolo allegro e ironico a spasso nel tempo come il suo predecessore, ma un videogioco adulto il cui obiettivo era quello di portare ogni giocatore a riflettere sulle implicazioni morali delle proprie azioni e sul significato profondo della vita stessa analizzato dalla duplice prospettiva offerta dalle due dimensioni parallele esplorate con l'evolversi della trama.



Forse è per questo che Chrono Cross, nonostante le recensioni entusiaste dell'epoca, non riuscì mai a fare davvero breccia nel cuore del pubblico. Forse i sognatori radicali che si occuparono del suo sviluppo sapevano che non ci sarebbero mai riusciti, in realtà. Eppure non si tirarono indietro e cercarono di lasciare un segno del loro passaggio, e in un modo o nell'altro riuscirono nel loro intento. Chrono Cross è morto, quindi lunga vita a Chrono Cross. Anche perché la nostra sarà sempre meglio della dimensione in cui Chrono Cross non è mai esistito. A questo punto una domanda sembra essere scontata: Chrono Cross avrà mai un sequel? Square Enix ha risposto.