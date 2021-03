Cinecittà Game Hub: un progetto per aiutare lo sviluppo di giochi in Italia

Il settore videoludico italiano è in costante crescita: accanto ai grandi team di sviluppo, quelli la cui eco raggiunge con facilità anche un pubblico internazionale, non mancano tantissimi piccoli studi indipendenti intenzionati ad acquisire un ruolo sempre maggiore all'interno dell'industria. Per farlo, tuttavia, il talento da solo può anche non bastare: è estremamente importante, d'altronde, imparare le regole del mercato, conoscere la maniera corretta di "vendere" un prodotto. E queste nozioni non sempre si muovono a braccetto con la creatività. Cinecittà Game Hub nasce proprio con l'intento di dare una spinta ulteriore al gaming in Italia: un acceleratore per startup come non ce ne sono mai stati nel nostro Paese, il cui obiettivo consiste nel formare il più possibile i giovani sviluppatori italiani e prepararli al meglio al loro debutto.



Un'iniziativa coraggiosa e lodevole, che merita di essere raccontata proprio dalla voce di chi sta lavorando attivamente per concretizzarla nel migliore dei modi. Abbiamo avuto il piacere di interfacciarci direttamente con Mauro Fanelli, Coordinatore del programma, con Diego Grammatico di Cinecittà e con Giorgio Catania, developer Relations Manager di IIDEA, l'Associazione di categoria dell'industria videoludica in Italia. È perlopiù tramite le loro parole che vogliamo quindi presentarvi un progetto che potrebbe davvero offrire al mondo videoludico nostrano un terreno fertile nel quale proliferare.



Le fasi del Game Hub

Cinecittà Game Hub nasce con lo scopo di istruire i giovani team al funzionamento del mercato dei videogiochi, non soltanto dal punto di vista creativo ma anche - e soprattutto - per quanto concerne i rapporti con gli investitori, la gestione del budget, l'effettiva vendibilità del progetto e la sua immissione negli store fisici e digitali. Un'idea ben concepita, del resto, se non supportata da una tela di contatti e rapporti finanziari, rischia di restare in un limbo di inespresse potenzialità.

Ed ecco che entra in campo l'acceleratore di Startup, il cui funzionamento ci è descritto approfonditamente da coordinatore Mauro Fanelli. Benché il programma sia ancora in fase di definizione, dal momento che si svolgerà nella seconda metà dell'anno, si possono già delineare le tre parti che costituiscono il progetto.



"La prima fase" - ci dice Fanelli - "consiste nella selezione delle 10 startup. I giochi presentati dai team di sviluppo devono essere opere destinate al pubblico, in qualunque forma esse siano, a pagamento o free to play: l'importante è che siano pensate per la vendita o la distribuzione ai videogiocatori, non come prodotti di gamification o per altre aziende. È un dettaglio molto importante, perché il nostro, difatti, è il primo acceleratore di questo tipo che finanzia giochi di intrattenimento puro, che non hanno altre finalità". Come già accennato, sono 10 le startup che entreranno a far parte del programma: 8 posti sono riservati a team interamente costituiti, mentre altri 2 sono pensati per startup non ancora formate.

3 aspetti essenziali per partecipareNon è sufficiente compilare il bando presente sul sito di Cinecittà Game Hub senza avere un'idea ben chiara in mente. E anzi, occorre addirittura aver dato forma concreta al concept che si intende proporre. È necessario infatti possedere un prototipo giocabile del progetto, a qualunque stadio di completamento: l'ideale - come suggerisce Mauro Fanelli - sarebbe mostrare una build non troppo acerba, che indichi la direzione visiva e creativa del gioco, così da palesare ciò che lo studio è in grado di realizzare. In secondo luogo, occorre presentare il team di sviluppo, i ruoli e le figure coinvolte; infine c'è bisogno di un piano di produzione, anche minimo e abbozzato, per fornire un budget realistico e corretto con cui realizzare l'idea di partenza. Le richieste di contributo devono essere presentate esclusivamente tramite PEC all'indirizzo incentivi@pec.lazioinnova.it entro le ore 18:00 del 12 aprile 2021, previa finalizzazione del Formulario disponibile sul sito di LazioInnova

In quest'ultimo caso, pertanto, è previsto un percorso di pre-accelerazione di tipo imprenditoriale, al fine di istruire gli studi non del tutto consolidati, che non desiderano affrontare sin da subito le spese per la creazione di una società. A valutare i progetti dei partecipanti ci saranno, com'è ovvio, degli esperti di settore selezionati appositamente, i quali seguiranno degli specifici criteri per scegliere i concept più promettenti. "La selezione" - ci rivela Mauro Fanelli - "si basa su tre macro parametri. Anzitutto c'è la validità del prodotto, ossia l'idea alla base e la sua effettiva commerciabilità. Poi troviamo la solidità dello studio che presenta l'idea e infine il piano di produzione. In sostanza, si tratta della fattibilità del progetto: occorre valutare, in maniera concreta, le possibilità di realizzazione con i finanziamenti a disposizione. Chiaramente, sarebbe irrealistico presentarsi con un'idea che ambisca a sviluppare il rivale di GTA 5 o un gigantesco Multiplayer di Massa". Una volta scelti i partecipanti, inizia la seconda fase del programma, l'accelerazione vera e propria: nello specifico, si parla di due mesi di pre accelerazione per le aziende non costituite, e 3 mesi di accelerazione negli studi di Cinecittà.



"L'impostazione è molto orientata al business" - continua Fanelli- "Per quanto alcuni team abbiano ottime idee e indubbio talento, spesso gli manca la parte imprenditoriale. A volte si tratta di studi molto giovani, alla loro prima esperienza nel settore. Non conoscono il mercato, e non sanno come vendere concretamente i loro pur interessanti prodotti. Il nostro scopo è quello di terminare il percorso dando loro tutte le nozioni necessarie per fargli capire come funziona il business del videogioco, come commercializzare il loro titolo. Gran parte del programma consisterà nell'istruire alla vendita del prodotto, al modo di presentarlo ai publisher e di pubblicizzarlo".

Tutto questo percorso di apprendimento confluirà poi nella terza e ultima fase, quella del DEMO DAY, in cui verranno invitati aziende e investitori intenzionati ad accaparrarsi i progetti e magari firmare qualche contratto. "Anche se non tutti riusciranno a stipulare un accordo commerciale" - ci tiene a sottolineare Fanelli - "resta comunque assai importante la possibilità di crearsi una rete di contatti". Insomma, un punto di partenza dal quale iniziare, con maggiore consapevolezza, la propria scalata nel sovraffollato mondo dei videogiochi, sia in Italia, che all'estero.

Obiettivi e investimenti

Dopo aver spiegato la struttura del programma, vale la pena soffermarsi sulla sua nascita e sulla struttura finanziaria che lo sorregge. "L'acquisizione degli studi di Cinecittà, privati fino al 2017, da parte di Istituto Luce" - ci spiega Diego Grammatico - "è stato solo il primo tassello. Tutto questo si è mosso di pari passo con un piano di sviluppo di Istituto Luce intenzionato a inglobare per la prima volta anche i videogiochi. Ormai Cinecittà, così come il Ministero dei Beni Culturali, ha incluso anche i prodotti legati al gaming all'interno del settore audiovisivo, dal momento che possiedono un fortissimo potenziale di crescita".



Questa non è certo la prima incursione di Cinecittà nell'ambito videoludico: non bisogna dimenticare, d'altronde, il Festival degli Applied Games, che si tiene ogni anno, un evento pensato per professionisti e famiglie "volto a esplorare il modo in cui il videogioco può valorizzare i beni culturali, la formazione e la didattica" tramite panel, workshop e incontri con personalità internazionali. E ora Cinecittà è pronta anche a approfondire l'aspetto che Diego Grammatico definisce "industriale", ossia l'acceleratore in senso stretto. "Il programma" - ci spiega - "mira a supportare le startup del videogioco, così da creare un ecosistema che sia di sostegno all'industria nazionale del gaming".

L'intento, pertanto, è quello di dare una mano al settore in qualità di Istituzione pubblica. Era indispensabile, a tal proposito, interfacciarsi con un'associazione di categoria, ossia IIDEA, con cui la collaborazione prosegue ormai da tre anni: il percorso che è stato tracciato nell'arco di tutto questo tempo sta per concretizzarsi nella realizzazione del Game Hub.



"Tutto è partito nell'ottica di creare opportunità per gli studi di sviluppo" - ci racconta Giorgio Catania - "Un importantissimo lavoro è stato svolto da Cinecittà per incontri commerciali con investitori nazionali e internazionali. Il Cinecittà Game Hub vuole dare una spinta all'industria sul fronte della realizzazione pratica: prima di tutto partiamo dalla formazione degli studi di sviluppo, poi li aiutiamo strutturarsi in maniera solida ed efficiente, con la ovvia finalità di permettere la distribuzione dei progetti sul mercato".



Prevedibilmente, simile progetto non potrebbe prender forma senza un cospicuo investimento. Come sottolinea Mauro Fanelli "esiste uno stanziamento pubblico, la cui somma totale ammonta a 600.000 euro. Il Game Hub includerà un totale di 10 startup, ognuna delle quali riceverà 60 mila euro, di cui 45.000 a fondo perduto, mentre i restanti 15 mila saranno erogati e spesi in servizi di Istituto Luce e Cinecittà".

A questo punto la parola passa a Diego Grammatico, che ci spiega un po' più nel dettaglio la componente finanziaria del progetto: "Dei 600.000 euro totali, la metà sono stanziati dalla regione Lazio, e gli altri 300.000 sono finanziati da Cinecittà. Di questi 300 mila, 150.000 sono un contribuito a fondo perduto, e l'altra metà viene erogata in servizi, ossia - in poche parole - il programma di acceleratore stesso. C'è bisogno infatti di trovare le figure chiave che abbiano esperienza nel settore videoludico, così da formare la squadra migliore possibile in collaborazione con IIDEA".



Esperti di settore il cui scopo è quello di strutturare un programma ben definito, aiutare i giovani autori e coinvolgere adeguatamente le realtà internazionali in vista del DEMO DAY, che avverrà al termine dei tre mesi di accelerazione, previsti - attualmente - da settembre a dicembre.

La realtà videoludica italiana

Come dicevamo in apertura, il settore dei videogiochi in Italia è in continua espansione, e il futuro sembra più roseo che mai. "Molti team hanno preso forma tra il 2011 e il 2013" - sostiene Fanelli - "un periodo nel quale c'è stato un grosso incremento dei videogiochi indipendenti in Italia. Oggi questa crescita si è fatta ancora più intensa. C'è stata una grossa spinta nel settore, merito anche di quegli studi che, in passato, si sono fatti le ossa e per questo adesso sono stati capaci di attirare publisher esteri. Negli anni avvenire vedremo produzioni italiane sempre più strutturate e complesse, in grado di barcamenarsi tra generi differenti. C'è, insomma, una maggiore maturità".

Al giorno d'oggi, infatti, i giochi sviluppati nel Bel Paese sono balzati agli occhi di pubblico e investitori internazionali, basti pensare, a titolo d'esempio, a opere come Baldo (a questo link potete recuperare la nostra anteprima di Baldo) o Daymare 1998 (la recensione di Daymare 1998 è a portata di click), senza dimenticare ovviamente realtà ben consolidate come Milestone o Kunos Simulazioni.



"Da noi sono prevalentemente due i generi che hanno seguito maggiore, ossia i racing game e gli horror" - ci dice Giorgio Catania - "ma ci stiamo progressivamente diversificando. Le prospettive di crescita sono enormi, e sono certo che rafforzeranno ulteriormente l'industria. In questo senso, il Game Hub avrà un ruolo predominante, perché aiuterà le piccole aziende ad affermarsi sul mercato". Più studi di sviluppo si affacceranno nel settore e più varietà il panorama italiano sarà in grado di produrre.

Ma di cosa ha bisogno un giovane team per dar corpo alla sua visione? A questa domanda risponde Mauro Fanelli: "l'aspetto più importante, a mio avviso, non sono i soldi. Gli investimenti, soprattutto nell'ultimo periodo, non sono affatto un problema, e il denaro che circola è decisamente sostanzioso. Le fonti da cui attingere sono tante. Non sono i fondi il più grande limite di un team. Occorre avere il progetto giusto, con il team giusto, al momento giusto. Un gioco che non sia solo bello, ma che sia vendibile. È importante collaborare con un gruppo che sappia lavorare ad alti livelli, che possa sfoggiare, a tempo debito, un ottimo pedigree. È necessario dunque conoscere le regole del mercato per inserirsi al meglio".



Ed è per questo che è nato Cinecittà Game Hub: un punto di partenza per elevare il settore italiano, arricchirlo, potenziarlo, dandogli sempre più lustro in campo internazionale, così da diffondere il "Made in Italy" all'interno di un panorama ancora più vasto. Un obiettivo che merita senza dubbio di essere valorizzato e sostenuto, e di cui speriamo di vedere al più presto i frutti pienamente maturi.