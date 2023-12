Cinecittà Game Hub: tanti giochi e progetti educativi made in Italy

Abbiamo partecipato al Demo Day di Cinecittà Game Hub, tenutosi nella meravigliosa cornice dell'auditorium nel Museo dell'Ara Pacis. Si è trattato dell'ultimo appuntamento della seconda edizione di questa lodevole iniziativa, con protagonisti molti talentuosi sviluppatori italiani emergenti di videogiochi e le loro opere (qui lo speciale su alcuni giochi sostenuti da Cinecittà Game Hub).



L'idea di un "trampolino di lancio" rivolto alle startup italiane nel settore videoludico è nata in quel di Cinecittà a Roma, promossa dalla Regione Lazio e dal Ministero della Cultura, gestita da Lazio Innova con IIDEA come partner tecnico (qui la nostra intervista al direttore generale di IIDEA). Al Demo Day hanno partecipato i coordinatori del percorso di accelerazione, Elisa Farinetti (Broken Arms Games) e Mauro Fanelli (Memorable Games).

Cos'è Cinecittà Game Hub?

La giornata che abbiamo vissuto è stata densa di emozioni. Dopo un breve discorso degli organizzatori, è stata la volta dei giovani partecipanti. A loro è spettato il compito di comunicare con efficacia "la mission" della loro startup, descrivendo in breve i progetti che intendono portare a termine nel mercato videoludico non solo italiano, ma anche internazionale. I loro sforzi sono, secondo noi, una dimostrazione tangibile dell'importanza di percorsi specializzati e specializzanti come quello di Cinecittà Game Hub.

Che, a detta degli stessi coordinatori Elisa Farinetti e Mauro Fanelli, non è pensato solo per insegnare gli aspetti produttivi del videogioco ma anche per "accelerare" la riuscita delle startup e la pubblicazione dei titoli affinando e sviluppando competenze in ambito tecnico e di business.Il "Demo Day" è l'ultimo appuntamento del percorso, il più importante, durante il quale si riuniscono tutti i rappresentanti delle startup e si chiede loro di tenere dei "pitch", far provare le Demo e incontrare giornalisti, possibili investitori e publisher. Le presentazioni dovevano essere (e sono state) più concrete possibili e hanno raccontato non solo i videogiochi sul fronte ludico e artistico, ma anche come possibili fonti di profitto per gli investitori.



Oltre alla definizione di "cosa" stanno realizzando (il gioco) è importante che le startup abbiano imparato a definire "come" intendono portarlo a termine e con "chi", con quanti e quali membri o figure specializzate. Serve sapere "quanto" costerà, con stime precise utili a possibili produttori, mettendo in chiaro se sono già stati ricevuti fondi iniziali. Infine il "quando" è determinante per concludere ogni pitch, che deve includere una timeline stimata per la consegna del prodotto.

Animal Cards - AC Games srl

Gli otto titoli che seguono sono il frutto del lavoro di altrettante aziende fondate e costituite da giovani italiani. Oltre ad aver assistito alle loro presentazioni, abbiamo anche avuto modo di provare le brevi "Demo" che avevano preparato. C'erano prodotti più vicini al completamento di altri, ma nessun prodotto fatto e finito, ovviamente. Del resto l'hands on non serviva a valutare lo stadio di avanzamento dei titoli, bensì a offrire un confronto diretto con gli autori presenti.

Partiamo dall'Animal Cards di AC Games srl. La particolarità di questo gestionale risiede nel suo sistema di carte collezionabili, divise in vari tipi: carte animali, elementi naturali (rocce, alberi, cespugli), strutture "umane" (strade, ponti o case) e agenti atmosferici. Animal Cards si ispira, alla lontana, al Tamagotchi: il gameplay consiste nella costruzione da zero di nuovi ecosistemi, una carta alla volta e allo scopo di proteggerli, sempre usando il proprio mazzo. Che si giochi nella campagna principale, o nella "god mode" sandbox senza limiti, le minacce sono le stesse: inquinamento e bracconaggio, ma anche un'errata distribuzione nelle aree protette di erbivori e carnivori.



Della Demo ci hanno colpito due elementi. Anzitutto il design delle carte, che esteticamente ci ha ricordato alla lontana le prime espansioni di Magic the Gathering. E poi, il comparto tecnico che mira al fotorealismo. Il personaggio che abbiamo controllato si muoveva in terza persona in biomi dettagliati, circondato dagli animali evocati con il deck. Bello il sistema di illuminazione e i particellari, anche grazie al motore grafico scelto: Unreal Engine 5.

Fra gli obiettivi futuri c'è il miglioramento progressivo dell'IA che muove gli animali, sviluppate in collaborazione con biologi, scienziati naturalistici e un team stanziato in una "farm" sudafricana, che da anni si occupa della conservazione della fauna selvatica.

One Proper Nowhere - Rednoy srl

C'è poi One Proper Nowhere di Rednoy srl: un videogioco narrativo raccontato attraverso un album musicale. La sua storia è basata su una persona reale, Aldo. Il giovane è raffigurato in alcuni momenti delicati della sua vita, come l'adolescenza punk, l'età adulta e la ricerca del lavoro. Fra l'altro, Aldo oggi lavora con il team di sviluppo in qualità di compositore. Ci sono piaciuti moltissimo i piccoli quadri tridimensionali in cui si svolgevano le fasi principali della vita del protagonista, ma ancor di più i piccoli momenti che gli sviluppatori hanno evidenziato con location e sonorità apposite: i cosiddetti videoclip.

Il mix di "disegnato a mano" e 3D sembra già funzionare molto bene. Quanto alla storia non sappiamo molto in realtà, se non che pare durerà un paio d'ore e che è raccontata in modo molto personale e intimo, allo scopo di far immedesimare il giocatore nelle vicende proposte. Il "plus" del gioco, però, è la sua colonna sonora dai toni sognanti: davvero riuscitissima (bravo Aldo!).

Shadows on the Vatican 2 - Meangrip Game Studios

Il caso di Shadows on the Vatican 2 è particolare: non solo si tratta di un sequel, ma in più il primo capitolo pubblicato ha già riscosso un discreto successo, con oltre 100.000 giocatori su Steam. La presentazione si è pertanto concentrata sul mettere in chiaro che Shadows on the Vatican 2 proporrà il medesimo gameplay punta e clicca "old school" e la stessa tecnica mista 2D/3D del suo predecessore. Anche i protagonisti dovrebbero essere gli stessi: due detective alle prese con indagini ispirate a vicende reali che coinvolgono lo Stato Pontificio.

Lo studio dei personaggi e il loro design sono stati curati nei minimi dettagli, e si sono evoluti da quelli già visti in Shadows of the Vatican. Lo stile artistico da "visual novel occidentale" scelto per l'opera però non è cambiato e caratterizza ambientazioni e illustrazioni che sembrano parte di un fumetto cartaceo.



Ha una forte identità, per distinguersi dai competitor (tra cui viene citato il nuovo Monkey Island su tutti): titoli focalizzati sulla narrativa, per cui è fondamentale lasciare un'impronta visiva riconoscibile, prima ancora di aver raccontato la storia. Che, comunque, con il suo mix di investigazione e tinte noir potrebbe rivelarsi interessante.

Superflat Math - Stemblocks srl

Matematica Superpiatta è un perfetto esempio di buona applicazione della "gamification": la trasformazione di ambienti lavorativi o istruttivi tramite strumenti e tecniche "prese in prestito" dal gioco. In questo caso, tutto inizia da un prodotto specifico: Minecraft. Superflath Math si basa proprio sul celebre sandbox di Mojang, trasformandolo in un titolo pensato per insegnare la matematica nelle scuole primarie e medie (7-13 anni). In aggiunta ai blocchi convenzionali del videogame svedese sono infatti posizionabili, craftabili e collezionabili elementi, ricette e mattoncini che riproducono numeri e regole, operazioni e funzioni matematiche.

Il progetto è in fase avanzata, dato che ci sono già diversi istituti con i quali l'azienda sta collaborando per mettere alla prova il proprio prodotto. Il cui scopo è rendere meno "opprimente" l'apprendimento. L'ambizioso obiettivo però è portare Matematica Superpiatta anche nelle case private, oltre che tra i banchi.



Per farlo, si è pensato di aumentare la complessità del titolo, inserendovi una cornice ludica più interessante e ambientata su "isole nel cielo" caratterizzate da leggi matematiche specifiche. Su ciascuna, il giocatore dovrà risolvere enigmi e puzzle algebrici, imparandone le regole a dovere, per salvare l'ecosistema un blocco (un insegnamento) alla volta.

Moon Plague - Digitally Arts

Moon Plague è un titolo drammatico e fortemente story driven con gameplay in terza persona. La grafica è ispirata ai lavori di Telltale Games e l'avventura è ambientata a cavallo di due dimensioni, sia narrative che ludiche, distinte: la Realtà e "l'Abisso". La prima è dove si svolgono le sessioni di gioco più "attive", una stazione spaziale infestata da chissà quale amenità, che consentirà ai protagonisti, Neyl e Tanya, di nascondersi, superare piccoli ostacoli e, pare, craftare oggetti e migliorare i personaggi.

Mentre l'Abisso è una location fittizia, la rappresentazione della mente dei due malcapitati. In questa dimensione gli sviluppatori hanno concentrato una narrazione delle vicende che esaspera i traumi subiti e i desideri repressi, facendo luce sul passato tormentato di ciascuno. Lo stile grafico resterà lo stesso, ma i toni si faranno più cupi e la direzione artistica cederà a immagini distorte, allucinazioni e oscurità.



Entrambi gli astronauti hanno parecchi scheletri nell'armadio, ma ci è sembrato fosse Neyl il più instabile: chissà cosa sarebbe disposto a fare per sopravvivere all'entità demoniaca che lo sta braccando. A tal proposito, data l'importanza dei momenti narrativi abbiamo chiesto quale sia l'effettiva percentuale di interazione prevista, il bilancio tra racconto e gameplay puro.

Ci è stato risposto che l'intenzione è principalmente quella di mettere in scena i drammi dei protagonisti, ma che il team sta lavorando affinché, soprattutto nella Realtà, non manchino istanze ludiche più stimolanti.

Chimaera - Outbid srl

Il gioco che ci ha colpito maggiormente è stato Chimaera. Già dalla presentazione il sistema di combattimento a turni da RPG tattico ci era parso stratificato e inserito in un contesto roguelite potenzialmente stimolante.



La Demo ha confermato le prime impressioni, anche se si trattava "solo" di un campo di battaglia dove provare i rudimenti del gameplay. Il desiderio di distinguersi dai competitor ha portato gli sviluppatori a ideare un terreno di scontro peculiare, in cui i protagonisti sono fermi nelle posizioni cardinali, ciascuno al centro di quattro cerchi concentrici che si intersecano tra loro.

All'inizio, ci ha raccontato il rappresentante di Outbid, l'ossatura ludica era più tradizionale e i cerchi non erano nemmeno presenti. Poi, piano piano, sono diventati sempre più rilevanti fino a essere insostituibili e caratterizzanti. Definiscono la distanza entro cui gli attacchi vanno a segno, mentre i punti nodali che si creano quando si toccano identificano i punti e i percorsi su cui gli avversari si muovono, oltre a dividere le aree in settori di interesse delle mosse ad area.



C'è ancora molto lavoro da fare per rendere il mix più coeso, ma la base ci è parsa solida. La direzione artistica e tematica, per esempio, sembra sia basata in egual modo sull'immaginario Inca e delle culture Azteca e Maya, in cui la presenza di personaggi chiaramente ispirati a fiabe come Alice nel Paese delle Meraviglie può sembrare fuori posto. Starà al prodotto finito dare maggiori risposte di quelle che possiamo fornirvi noi ora.

Fanta Cycling - Fantacycling srl

Fanta Cycling è probabilmente il titolo più completo e persino avviato. Si tratta di una applicazione di Fantaciclismo che potete già scaricare su dispositivi mobili e che intende dare battaglia all'ecosistema di Fanta-giochi sportivi più noti, come il Fantacalcio. La società, in collaborazione con diversi giornalisti di settore che partecipano alla vita social del progetto, ha già attirato a sé diversi sponsor di livello nel mondo del ciclismo e non solo, come la rete multimediale Discovery.

Stando ai dati accumulati dai fondatori della startup, il ciclismo professionistico è molto più conosciuto e apprezzato di quanto sembri, sia in Italia che altrove, e l'idea di fondare un team di atleti personalizzato avrebbe parecchi proseliti. Come minimo sui social, dove Fanta Cycling vanta migliaia di followers affezionati. Alcuni interessati al Fantagioco, altri ad avere una piattaforma dove restare sempre aggiornati con i risultati delle competizioni.



Tra gli obiettivi degli sviluppatori, in cima alla lista c'è l'aumento del numero e della qualità delle microtransazioni in-app, pensate esclusivamente come modifiche estetiche per immagini profilo e per gli avatar dei ciclisti. Inoltre, l'idea è quella di estendere la popolarità e fruibilità dell'app al di fuori dei confini nostrani.

The Biggest Punch - Stealth Company

Sfortunatamente, non abbiamo potuto vedere né il pitch, né provare la Demo di The Biggest Punch, assente dall'evento a causa di una problematica improvvisa del rappresentante di Stealth Company, la startup che lo ha realizzato. Perciò possiamo solo condividere con voi le informazioni ufficiali forniteci riguardo il titolo e l'azienda.

The Biggest Punch vuole essere un videogioco innovativo, che fonde elementi manageriali, di picchiaduro e di strategia nell'universo della boxe contemporanea. Come manager e allenatore, il giocatore seleziona un pugile all'interno di una lega competitiva, puntando alla conquista del titolo di campione indiscusso. Nella 'creazione del personaggio', gli utenti possono dar vita e personalizzare il loro boxer in ogni aspetto.



C'è poi la 'gestione del personaggio', un periodo cruciale per l'allenamento e la preparazione tattica in vista degli incontri. La terza delle fasi centrali all'interno dell'esperienza è l'incontro vero e proprio, dove si mettono alla prova strategia e riflessi per dominare gli avversari e scalare le classifiche della lega. A detta degli sviluppatori, i punti di forza del prodotto sono gli eventi interattivi nella gestione del lottatore, il multiplayer in locale su di un unico smartphone e il combattimento action e a turni.