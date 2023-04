Cinque cose che dovete sapere prima di giocare a Dead Island 2

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Al termine di uno sviluppo travagliato e durato anni, durante i quali diversi studi hanno preso il timone del progetto per poi abbandonarlo, non solo Dead Island 2 è finalmente realtà, ma l'attesissimo secondo episodio del franchise di Deep Silver approderà il prossimo 21 aprile su PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S e PC. In attesa di potervi raccontare le nostre impressioni attraverso la recensione finale che verrà pubblicata nei prossimi giorni, abbiamo stilato una lista di informazioni che dovreste necessariamente conoscere prima ancora di acquistare il sequel di Dead Island.

Non è Open World

Pubblicato nel lontano 2011, il primo Dead Island era uno zombie action-rpg suddiviso in mappe molto ampie, ambientate sull'immensa e favolosa isola tropicale di Papua Nuova Guinea (per maggiori dettagli sul capostipite del brand fiondatevi sulla recensione di Dead Island). Il titolo realizzato nelle fucine di Dambuster Studios è a sua volta un "Open Map".

A scanso di equivoci, questo non significa affatto che le mappe di gioco saranno piccole: al contrario, lo sviluppatore ha più volte precisato che queste godranno di dimensioni considerevoli, motivo per cui la componente esplorativa sarà comunque massiccia e i giocatori avranno tantissime attività collaterali cui dedicarsi tra un passaggio e l'altro della campagna principale. A dimostrazione di ciò, l'art director Adam Olsson ha recentemente dichiarato che il prodotto lascerà molto spazio alla rigiocabilità e che, completando buona parte delle attività secondarie, l'intera esperienza dovrebbe richiedere sulle 20 ore circa.

FLESH System

Rispetto al suo predecessore, Dead Island presenta un'importante novità che a detta degli sviluppatori migliorerà significativamente l'esperienza degli utenti. I ragazzi di Dambuster Studios hanno infatti dato forma a un sistema di smembramento procedurale dei nemici, che all'atto pratico si assicurerà di generare zombi sempre diversi.

Chiamato FLESH System, che sta per "Fully Locational Evisceration Simulator for Humanoids", il sistema di cui Dambuster Studios è particolarmente orgoglioso offrirà ai giocatori la libertà di sbudellare, affettare o incenerire i non-morti in un autentico trionfo di violenza, garantendo simulazioni sempre dettagliatissime e soprattutto la possibilità di vedere gli effetti di ogni nostro colpo sui nemici (ve ne abbiamo parlato dopo la nostra recente prova di Dead Island 2). Indipendentemente dall'arma utilizzata o dalla parte del corpo presa di mira, le uccisioni saranno brutali e ben differenziate, ragion per cui il FLESH System potrebbe davvero rappresentare uno degli elementi distintivi della produzione.

La personalizzazione del personaggio

Se di base ciascun sopravvissuto è dotato di abilità innate che ne sposano perfettamente le attitudini personali, tutti i personaggi selezionabili possono acquisire nuove skill utilizzando le "carte talento".

Ottenibili portando a termine le missioni, esplorando i quartieri o anche solo attraverso l'aumento di livello, queste consentiranno all'utente di mettere assieme un ventaglio di talenti composto da singole abilità con cui personalizzare a puntino l'eroe interpretato. A proposto della customizzazione, in Dead Island 2 il giocatore potrà inoltre modificare l'intero arsenale arrivando a creare assurdi strumenti di devastazione in linea con il suo stile di gioco.

Frame rate e requisiti PC

Nelle settimane antecedenti il lancio del prodotto, Deep Silver ha rivelato che Dead Island 2 girerà a 60 FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X. Il publisher tedesco ha poi elencato i requisiti hardware per godere appieno dell'esperienza su PC.

Come potete vedere dall'immagine allegata, i requisiti sono suddividi in quattro diverse fasce: requisiti minimi, raccomandati, alti e ultra. Infine, se la versione PC necessiterà di 70 Gb di spazio, abbiamo recentemente appreso che Dead Island 2 peserà 67,18GB su Xbox Series X e Xbox Series S, mentre i dati forniti dall'utente Twitter PlayStation Game Size (che in passato ha più volte condiviso informazioni accurate) suggeriscono che le versioni PS4 e PS5 dovrebbero richiedere rispettivamente 19.9 e 48.2 Gb.

E il doppiaggio?

Attraverso le informazioni divulgate dal sito ufficiale di Dead Island 2 è recentemente emerso che il titolo ormai vicino a salire sulla rampa di lancio non sarà purtroppo doppiato in italiano, ma la localizzazione in italiano si limiterà ai soli sottotitoli e ai menu. Va comunque precisato che la nostra lingua sembrerebbe non essere l'unica esclusa dal doppiaggio, in quanto Deep Silver e Dambuster Studios hanno realizzato unicamente la traccia in inglese.

Consci che il mancato pieno supporto alla localizzazione potrebbe indispettire gli utenti che tuttora non masticano l'anglofono idioma, non possiamo far altro che augurarci che il doppiaggio originale sia perfettamente recitato e consono alle varie situazioni, come appunto lo era quello del primo Dead Island.