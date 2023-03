Cities Skylines 2: un city builder tra enormi città e disastri naturali

Dopo otto anni di onorato servizio, Cities: Skylines avrà un seguito (qui la recensione di Cities: Skylines). Nel tempo il gestionale sviluppato dai finlandesi di Colossal Order ha saputo conquistare una solida fanbase, imponendosi di fatto come uno dei migliori city builder mai realizzati. Non sono molte le informazioni sul secondo capitolo, eppure nell'ultimo Paradox Showcase abbiamo potuto ammirare un trailer di annuncio che, pur non mostrando immagini in-game, ha cercato di evidenziare le potenzialità di un titolo che punta a ripetere l'enorme successo del predecessore.



Alternanza delle stagioni, animazioni di costruzione molto dettagliate, sono solo alcune delle caratteristiche che sono state suggerite nel filmato. Paradox ha assicurato un gestionale "rivoluzionario" e perfino tradotto in italiano. A parte la generica promessa di "città che prendono vita come mai prima d'ora", non abbiamo molti dettagli in merito al progetto ma possiamo comunque passare in rassegna alcune informazioni note per cominciare a farci un'idea a riguardo.



Solide fondamenta

Mentre in molti speravano che il nuovo gioco fosse realizzato in Unreal Engine - cosa che però avrebbe portato qualche grattacapo di troppo alla community di modder - la casa di sviluppo finlandese ha dissipato ogni dubbio: Cities Skylines 2 infatti sfrutta il motore grafico Unity, come il predecessore. Ovviamente, al netto delle rassicurazioni del team sulla bontà della presentazione visiva, attendiamo di saperne di più per esprimerci su questo fronte. Quel che è certo è che Colossal Order dovrà far compiere alla serie un percepibile balzo generazionale, in termini di quantità e qualità di elementi a schermo.



Uno dei tratti del trailer ad averci colpito maggiormente riguarda la varietà degli edifici. Non ci riferiamo soltanto al fronte estetico ma all'effettiva disposizione di negozi e aree residenziali, finalmente ben congegnata. Nel primo capitolo, infatti, abbiamo la possibilità di destinare ogni zona a uno di quattro usi: residenziale, commerciale, uffici e industriale. È evidente che questa sia una estrema semplificazione della realtà. Non è raro, infatti, trovare grandi e piccoli edifici al cui interno sono presenti negozi ai piani inferiori e appartamenti (o uffici) in quelli superiori.



Insomma, se il trailer d'annuncio vuole suggerirci degli indizi su quella che sarà la struttura urbana del gioco, è lecito ipotizzare che avremo la possibilità di realizzare delle zone miste e non limitate a un singolo utilizzo. La creazione dei quartieri e la gestione dei loro servizi nel gioco originale sono state spesso criticate. Dover costruire nuovamente i medesimi edifici, come stazioni di polizia, scuole o ospedali, all'interno di ogni singola zona è poco realistico, e rende difficile integrare queste strutture in modo organico, senza eliminarne di già esistenti.

La descrizione data dal publisher parla di "evoluzione dinamica del mondo", che ci auguriamo comprenda la creazione modulare degli edifici. Una feature con cui sarebbe possibile realizzare strutture uniche e adattabili allo spazio cui sono destinate.



Tra stagioni e città che cambiano

Le informazioni ufficiali parlano di vere e proprie stagioni in Cities: Skylines 2. Qualcosa di simile è presente anche nell'originale, con l'espansione Snowfall che ha introdotto l'inverno (mentre di base è costantemente attiva l'estate). Nel trailer abbiamo invece ammirato un cambio del look degli elementi nella mappa, per quello che sembra essere a tutti gli effetti un ciclo dinamico delle stagioni. La speranza, ovviamente, è che queste non avranno solo un impatto estetico, pensiamo ad esempio alle foglie degli alberi che cambiano colore.



Sappiate che la rotazione meteorologica e altri fattori ci chiameranno a fare i conti con una serie di calamità naturali da non sottovalutare, che di certo aggiungeranno del pepe all'esperienza, giacché complicheranno la gestione della metropoli: bufere, terremoti, incendi e perfino infestazioni di ratti saranno solo alcune delle gatte da pelare di Cities Skylines 2. A ciò potrebbe aggiungersi una progressione temporale in stile SimCity 2000: molti degli edifici che abbiamo potuto scorgere nella seconda metà del video hanno un aspetto futuristico, in contrasto con il look più tradizionale di quelli presenti all'inizio. Viene detto inoltre che "la nostra città crescerà e si trasformerà nel tempo". L'aspetto variabile delle strutture, di conseguenza, potrebbe suggerire una modifica dell'estetica architettonica all'avanzare degli anni. Inoltre, gli obiettivi della versione Xbox ci dicono che la mappa passerà dalle attuali 25 caselle del primo capitolo a un totale di ben 150. Si tratta di un numero davvero elevato, visto che con le attuali mod per Cities Skylines si possono sbloccare fino a 81 tile.



Se questo spazio maggiore coinciderà con un'acuita diversificazione degli ambienti in cui costruire, allora ci troveremo di fronte a un piatto decisamente ricco. Alcuni passaggi del video sembrano voler indicare qualche tipo di personalizzazione visiva delle strutture, cosa non possibile nel primo capitolo, dove ogni edificio ha sempre lo stesso aspetto. Fosse questo il caso, potremmo realmente creare la nostra personalissima città.



Servirebbe a poco avere molto spazio ed essere costantemente limitati da una griglia di posizionamento: gli sviluppatori sono sicuramente coscienti delle numerose mod che permettono di sistemare gli elementi ovunque il giocatore voglia (potremmo citare ad esempio MoveIt o Anarchy). Speriamo quindi che il contributo della community sia preso in considerazione per essere incluso fin da subito nel nuovo titolo. Una speranza che ben si sposa con le affermazioni del CEO di Paradox, che ha dichiarato come il grado di personalizzazione e di controllo dato all'utenza sarà senza precedenti. Infine, su Steam è possibile raccogliere un'ulteriore informazione utile: Cities Skylines 2 offrirà un'esperienza single player.