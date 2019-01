Clash Royale: alcuni consigli sul nuovo meta post aggiornamento

Il titolo mobile targato Supercell continua ad evolversi. Dopo l'arrivo della Domatrice di Arieti, la nuova truppa che ha debuttato alla fine dello scorso anno, Clash Royale ha ricevuto anche un decisivo update che è andato a modificare l'efficacia (nel bene e nel male) di alcune carte. L'intenzione del team di sviluppo, infatti, era quella di riportare in auge determinate soluzioni finite nel dimenticatoio e far tornare "coi piedi per terra" alcuni deck forse un po' troppo potenti.

Giusto per riassumere velocemente, i buff sono andati a ritoccare in positivo Cura (ora al modico costo di 1 Elisir), Valchiria, Arciere Magico, Gigante Goblin e Scintilla.

I nerf, al contrario, sono andati a rivedere al ribasso il Barile Barbarico ("buffato" forse un po' troppo in occasione della precedente revisione), Capanna dei Barbari, Ariete da Battaglia (reso un po' più simile al Domatore di Cinghiali) e Congelamento.

L'aggiornamento, come di consueto, ha portato anche alla consueta modifica del meta che si è rapidamente adattato di conseguenza, accogliendo nuove soluzioni.

Ecco alcuni utili consigli, profilati proprio sul nuovo "equilibrio" raggiunto in Clash Royale.

La lava sta bene su tutto

Il primo deck che vi proponiamo è un "Lava Control", archetipo che si è dimostrato efficace contro la maggior parte delle soluzioni che ci siamo trovati ad affrontare in questi giorni.

Il mazzo prevede il solito Cucciolo di Drago, il Barile Barbarico (nonostante il recente nerf che ne ha aumentato il tempo di schieramento), una Macchina Volante (che ultimamente si vede molto spesso), il Mastino Lavico che giustifica il nome dell'archetipo, un Boscaiolo per boostare le altre creature, un Megasgherro per un supporto aereo di carattere, Veleno e Lapide.

Facciamo scintille

La seconda soluzione prevede l'inserimento di Scintilla, recentemente potenziata dal team di sviluppo. La truppa, infatti, ha visto il range aumentato da 4,5 a 4,75. La nuova portata le permette di contrastare con maggior efficacia tiratori come il Mago Elettrico, e anche di arrivare a torre un po' prima. Oltre all'arma da assedio, nel deck è possibile sfruttare il Goblin Cerbottaniere e ben due magie per controllare meglio il campo: Veleno e Scarica. A supporto, si possono aggiungere il Megasgherro, i Pipistrelli e la Gang di Goblin, per concludere con il secondo pezzo forte del mazzo: il Gigante Goblin.

L'amorevole Golem di quartiere

Con l'ultima proposta gettiamo rumorosamente sul piatto l'ingombrante e lento Golem. Per raggiungere le torri il potente tank ha, chiaramente, bisogno di essere supportato a dovere. Come truppe aeree potreste provare il Cucciolo di Drago e Megasgherro, unitamente ai pipistrelli evocati dalla Strega Notturna. Per sgombrare il campo da eventuali nugoli di minion (tipo l'Orda di Scheletri), potete inserire il Barile Barbarico e la Veleno. Per boostare il main tank del deck, affiancategli il Boscaiolo (grazie al suo effetto attivato dopo la morte) e la Cura. Come dicevamo all'inizio, la Cura ha ricevuto un pesante rework, che l'ha portata a esser molto più economica di prima: un solo Elisir.

Appuntamento a Padova!

Come di consueto, vi ricordiamo la prossima tappa del Vodafone Esport Tour powered by ESL: si terrà a Padova, più precisamente al Centro Commerciale Giotto (Via Venezia, 61, 35131 PD). Sarà anche un'ottima occasione non solo per partecipare al torneo, aperto a tutti, ma anche per conoscere i giocatori, provare il titolo presso le postazioni installate e testare i propri riflessi con il PlayFaster Game, utilizzato anche dai piloti di Formula 1.

Dopo la tappa di Padova il Vodafone Esport Tour powered by ESL continuerà con nuovi eventi a Napoli, Palermo, Bari e in seguito a Bergamo, Roma e Bologna, dove si decideranno gli ultimi partecipanti alla finalissima online che si terrà a marzo.



Il prize pool è di tutto rispetto. Il torneo, infatti, mette in palio due biglietti Premium per partecipare all'ESL One di New York (di settembre) comprensivo di viaggio e pernottamento. Inoltre, il vincitore si aggiudicherà anche l'accesso come giocatore professionista alla Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019.