Clash Royale: come si diventa giocatori professionisti?

Con il termine "gioco" ci si riferisce ad una qualsiasi attività liberamente scelta a cui si dedichino, singolarmente o in gruppo, bambini o adulti senza altri fini immediati che la ricreazione e lo svago, sviluppando ed esercitando nello stesso tempo capacità fisiche, manuali e intellettive. Questa definizione, estrapolata dal vocabolario Treccani, può tranquillamente essere adattata anche al mondo dei videogiochi, almeno fino a quando l'aspetto competitivo di un gioco viene ignorato. Tuttavia quando si parla di eSport quest'ultimo aspetto non può essere lasciato da parte e, proprio come in qualsiasi sport giocato a livello agonistico, l'importante non è partecipare, ma bensì vincere.

In particolare, in questo articolo, tracceremo una serie di linee guida che potranno esservi di aiuto nel caso in cui voleste provare a diventare giocatori professionisti di Clash Royale, esempio emblematico di eSport legato al mondo del mobile gaming. Il percorso che descriveremo non è ovviamente l'unico possibile, ma è quello consigliato e intrapreso da alcuni dei giocatori più forti del mondo, che il 3 Dicembre si incontreranno a Londra per giocare le Finali Mondiali del Crown Championship.

Che cosa significa essere giocatori professionisti?

Per cominciare, è bene definire che ruolo ha un giocatore professionista e cosa lo distingue da un giocatore competitivo: in breve, essere Pro significa percepire un salario con il fine di competere per conto di un team, partecipando a competizioni ed eventi internazionali per cercare di portare il più in alto possibile il proprio nome e quello del team di appartenenza. Dall'altro lato, un giocatore competitivo, pur essendo comunque abile nel gioco e legato ad un team, non percepisce un compenso economico tale da essere considerato un salario a tutti gli effetti oppure, più comunemente, non viene finanziato in alcun modo. Ovviamente non si diventa professionisti semplicemente schioccando le dita e il primo passo per intraprendere questa strada è proprio quello di diventare un giocatore competitivo, prendendo parte a competizioni "minori" con il preciso intento di distinguersi e farsi notare.

Come farsi strada in Clash Royale

Il modo migliore per salire sul palcoscenico competitivo di Clash Royale è, senza dubbio, partecipare alla Royale Premier League. RPL è un campionato a squadre durante il quale i giocatori hanno la possibilità di mettersi in mostra e guadagnare visibilità, con la speranza di far comparire il proprio nome sul taccuino degli osservatori dei team più importanti. Diversi match vengono infatti trasmessi e commentati in diretta su Twitch e, sebbene il pubblico non sia quello delle grandi occasioni, avere degli spettatori è un ottimo modo per testare le proprie abilità sotto pressione.Le strade per partecipare al campionato RPL sono due:

• La prima consiste nel registrare il proprio team e superare una severa selezione per poter poi partecipare ad una stagione. Tuttavia questa strada è molto complicata, i team presenti in RPL sono molto competitivi e spesso già sostenuti da qualche sponsor.

• La seconda strada consiste invece nell'entrare in contatto e farsi notare da uno dei team già registrati al campionato, proponendosi dunque come giocatore "singolo" e non come squadra.

Generalmente, quindi, la prima cosa da fare per diventare professionisti è entrare in un clan competitivo, abbandonando, anche se a malincuore, il vostro clan di amici. Proprio come quando si è alla ricerca di un lavoro, cercare un team metterà alla prova le vostre capacità relazionali, con le quali dovrete convincere qualcuno che può e deve investire tempo e denaro su di voi.

Se, invece, ritenete di non essere ancora pronti ad effettuare questo passo verso il mondo competitivo, un ottimo consiglio è quello di seguire la Royale Premier League da spettatori, analizzando, oltre al format del torneo, anche le strategie dei giocatori e dei relativi team. Nel caso in cui aveste problemi con l'inglese e lo spagnolo, una buona parte delle partite trasmesse viene comunque commentata anche in italiano. Il modo migliore per rimanere aggiornati sul palinsesto della competizione è seguire la pagina Twitter di RPL Europa, che posterà i link per seguire le partite nelle diverse lingue disponibili.

Ebbene sì, esiste anche la Nazionale di Clash Royale

Una competizione molto interessante, ispirata al classico Mondiale sportivo in cui i giocatori sono suddivisi in base alla nazione di appartenenza, è la MGL Worlds. Per riuscire a guadagnare un posto nella nazionale italiana, ad esempio, bisogna prima superare delle qualificazioni a livello regionale, che permetteranno poi di accedere alle selezioni nazionali. Proprio Domenica 26 Novembre, è iniziato il girone dell'Italia, che ha giocato la prima partita contro la formazione della Costa Rica.

La formazione azzurra, capitanata da Matt_01, si trova attualmente tra le migliori 32 squadre del mondo, suddivise in 8 gironi da 4 squadre ciascuno. Nel girone dell'Italia, oltre alla già citata Costa Rica, troviamo anche il Regno Unito e il solidissimo Messico.Dunque, dopo questo lungo excursus, è bene tenere a mente che per diventare giocatori professionisti non è sufficiente essere forti e abili nel gioco. La strada per raggiungere il tanto ambito traguardo è impervia e richiede un impegno costante su diversi fronti. Buone capacità relazionali, uno smoderato spirito competitivo e ovviamente anche una buona dose di fortuna sono solo alcuni degli ingredienti fondamentali per intraprendere un viaggio da protagonisti nel mondo degli eSport. Clash Royale, emblema del mobile gaming competitivo, è una piazza in continua evoluzione pronta ad accogliere nuove promesse. Speriamo un giorno di poter vedere anche il nostro tricolore tra le bandiere dei team più forti del mondo.