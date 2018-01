Clash Royale ESWC Clan Wars by Samsung: la prima competizione a squadre del 2018

Dopo il grande successo riscontrato nel corso degli ultimi dodici mesi, il 2018 si prospetta un anno decisamente interessante per il cammino di Clash Royale nel panorama esportivo internazionale. A rompere il ghiaccio in questo nuovo anno solare sarà la competizione organizzata dalla eSports World Convention (ESWC) in collaborazione con Samsung: stiamo parlando della ESWC Clan Wars by Samsung, il primo torneo a squadre di Clash Royale del 2018.



la Top 4 europea

In seguito alle qualificazioni disputatesi online nelle scorse settimane, i quattro team più forti d'Europa si affronteranno in uno scontro finale per decidere chi si porterà a casa il titolo di campione e la fetta più grande del montepremi, che ammonta a 20.000€ complessivi. L'appuntamento con la finalissima è fissato per sabato 27 Gennaio presso la Esport Arena di Levallois-Perret, nei pressi di Parigi. Ovviamente, sarà possibile seguire l'evento in diretta streaming in diverse lingue (tra cui anche l'italiano), sintonizzandosi a questo indirizzo a partire dalle 14:00 ora italiana.

E non è tutto. La ESWC Clan Wars by Samsung approda anche su VR.

Infatti, grazie all'applicazione VR Live Pass eSport progettata da Samsung, potrete seguire la finale della competizione come se foste seduti all'interno della Esport Arena, con la possibilità di personalizzare la vostra postazione virtuale per seguire l'evento. Tramite l'applicazione, sarà inoltre possibile accedere a statistiche sul torneo e sui partecipanti e incontrare i propri amici all'interno della lounge virtuale. VR Live Pass eSport è disponibile su Gear VR, Google Play e Apple Store.

Le squadre che parteciperanno alla finale

Delle quattro squadre finaliste, ognuna delle quali rappresentata da tre giocatori, due sono state selezionate per gli ottimi risultati ottenuti in competizioni precedenti: ci riferiamo allo spagnolo Team Queso e alla squadra francese dei Millennium. Le altre due squadre si sono invece guadagnate un pass per la finale vincendo le qualificazioni giocate nelle scorse settimane: stiamo parlando della Asus Rog Army e del team Ako Roshi.

Vediamo di seguito le formazioni presentate dai team finalisti:



Team Queso: Soking (SPA), iSlaw (FRA), Cuchii Cuu (SPA);



Millennium: Azilys (FRA), MegaBabouu (FRA), Macdoy (FRA);



Asus Rog Army: BENIJU (SPA), Miguelinho (SPA), Kanariooo (SPA);



Ako Roshi: tortel (GER), xopxsam (GER), Rauf (GER).



Con campioni del calibro di Azilys (capitano della Francia che ha eliminato l'Italia dalla MGL Worlds), Soking e BENIJU lo spettacolo è assicurato. Che siate presenti in carne ed ossa o tramite il vostro visore VR presso la Esport Arena, o che siate semplicemente connessi alla diretta streaming, l'appuntamento è sempre lo stesso: sabato 27 Gennaio ore 14:00, finale della ESWC Clan Wars by Samsung!