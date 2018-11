Clash Royale: guida ai giocatori da avere per il Fanta Royale

Come sappiamo, qualche settimana fa Supercell ha annunciato la location delle finali mondiali della Clash Royale League. Sarà Tokyo, dove lo sviluppatore nordico metterà in palio un succulento montepremi da 1 milione di Dollari.

L'evento non è altro che l'atto conclusivo della stagione inaugurale della competizione globale messa in piedi da Supercell, in cui le migliori squadra delle diverse regioni partecipanti alla lega competeranno per il titolo di primi Campioni mondiali della Clash Royale League.

Le ragioni del successo

Nel corso di quest'anno, una miriade di free agent e oltre quaranta formazioni provenienti da tutto il mondo hanno partecipato alla prima stagione CRL, tra cui Cloud9 del Nord America, Team SoloMid, Tribe Gaming, Immortals, NRG, Complexity, 100 Thieves e Counter Logic Gaming, Team Liquid, Fnatic, G2 Esports, Team Dignitas, Allegiance, SK Gaming e Misfits.

Un grande successo, tanto che addirittura 25 milioni di giocatori si sono iscritti per avere la possibilità di partecipare alla stagione inaugurale della Clash Royale League. Quasi 7000 giocatori provenienti da 113 paesi sono riusciti, poi, a passare al turno successivo. I turni di qualificazione online e molteplici eventi regionali sparsi per tutto il mondo, hanno visto la maggior parte dei giocatori free agent partecipanti, firmare per le squadre professionistiche.

Come vi abbiamo già anticipato, saranno sei le formazioni che si contenderanno il titolo: Immortals, Team Queso, Vivo KeyD, Nova esports, PONOS, KingZone Dragon X.

Per l'occasione, Supercell ha introdotto una feature davvero interessante per tutti gli appassionati: il Fanta Royale. Questa sorta di "fantacalcio" vi consente, sostanzialmente, di costruire la squadra dei vostri sogni nella speranza di guadagnare dei succulenti premi, ovviamente legati alle prestazioni dei vostri beniamini. Per correre in aiuto di tutti coloro che non conoscono la scena competitiva di Clash Royale, abbiamo approntato una piccola guida che evidenzia i migliori giocatori di ogni formazione che parteciperà al mondiale.

Le squadre, i migliori giocatori

La lega nordamericana ha visto trionfare il team degli Immortals. Un'organizzazione molto in vista sulla scena d'Oltreoceano, attiva su diversi fronti: Rainbow Six Siege, Arena of Valor, Smash e ovviamente Clash Royale. Tra i player, quello da tenere in considerazione per il Fanta Royale è sicuramente Royal: giocatore proveniente dalla Romania, che ha conquistato la vittoria in numerosi tornei in Europa. È conosciuto sulla scena come uno dei giocatori più consistenti provenienti dall'Europa dell'Est, in grado di giocare innumerevoli tipologie di deck e padroneggiare rapidamente il meta.

Il Team Queso è stato il miglior team della lega europea, spazzando via gli avversari come Team Liquid, i G2 eSports e i Fnatic. Tra Soking, Cuchii Cuu, Beniju, Saint Belikin e Anhtony, il giocatore da tenere assolutamente d'occhio è Soking.

A rappresentare tutta la regione sudamericana saranno i brasiliani Vivo Keyd, uno dei team più rappresentativi del titolo mobile targato Supercell. A nostro avviso, il loro player spagnolo Francisco "Javi14" Javier Rodríguez è quello più interessante da tenere nella propria fantasquadra.

Per quanto riguarda la lega cinese, il team Nova eSports ha conquistato il primo posto nella competizione riservata alla Cina. Il team Nova è composto da alcuni tra i più forti giocatori conosciuti di Clash Royale. Il miglior giocatore è sicuramente Auk, uno dei player più forti nell'1 vs 1 del mondo. Attenzione, quindi a lui.

I PONOS Sport, invece, sono i vincitori della regione asiatica. Possono contare su giocatori molto importanti come Mikan Buoya (2017 top 8 Clash Royale Japan Championship e 2018 Clash Royale 20 win challenge, world record) e Fuchi (2017 Clash Royale Japan Championship Champion; 2017 top 16 Clash Royale World Championship).

Anche i coreani KING-ZONE DragonX non scherzano. Il cardine dell'intera formazione è X-bow Master, classificatosi tra i primi 16 durante i mondiali dello scorso anno.

Ora che conoscete i giocatori migliori, provate a costruire il vostro dream team con il Fanta Royale e a guadagnare una parte di quell'enorme gruzzolo di un milione di Gemme messo in palio da SuperCell.

Se anche per voi l'Arena non ha segreti e volete mettervi alla prova sognando una futura partecipazione al mondiale, potrete farlo durante il Vodafone Esport Tour. Saranno 10 le tappe del campionato organizzate nelle principali città italiane.

In palio ci sono due biglietti per andare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale.

La prossima tappa sarà quella di Torino (24 e 25 Novembre al centro commerciale Le Gru di Grugliasco), mentre il primo weekend di dicembre sarà la volta di Cagliari.