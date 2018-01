Clash Royale: la nuova sfida è dedicata agli YouTuber

A partire da oggi, mercoledì 31 Gennaio, fino a sabato 3 Febbraio, sarà possibile partecipare su Clash Royale ad una Sfida speciale dedicata al mondo di YouTube, da sempre fedele compagno dei mobile game targati Supercell. Infatti, protagonisti della Sfida saranno dieci mazzi scelti rispettivamente da dieci diversi YouTuber provenienti da tutto il mondo, tra cui compare anche l'italiano Grax. Ad ogni incontro, i giocatori vengono assegnati in modo del tutto casuale ad uno dei dieci mazzi, che sono dunque giocabili anche se non si dispone di tutte le carte presenti in essi. Come in ogni Sfida speciale, tutte le carte sono portate al loro livello Torneo e le Torri della Corona al livello 9.

Visto che non è possibile scegliere quale mazzo utilizzare, il miglior modo per approcciarsi alla Sfida degli YouTuber è quello di conoscere, almeno a grandi linee, le caratteristiche fondamentali di ciascuno dei dieci mazzi in questione. Per poter vincere la Sfida, articolata su 12 vittorie, sarà importante riconoscere nel minor tempo possibile quale mazzo ci è capitato tra le mani, e soprattutto quale mazzo è capitato tra le mani dell'avversario.

Dieci mazzi per dieci YouTuber

Passiamo in rassegna, dunque, i dieci mazzi protagonisti di questa Sfida speciale. Per una maggiore chiarezza, l'immagine relativa al mazzo descritto si trova in calce alla descrizione stessa.



Mazzo di Clash with Ash (costo medio elisir: 4,3): unico mazzo della lista costruito intorno ai Tre moschettieri, la win condition più costosa in termini di elisir dell'intero gioco. Degna di nota la scelta di inserire il Boscaiolo, che ha subito un notevole potenziamento nell'ultimo bilanciamento delle carte. Chiaramente, l'obiettivo è quello di costruire un vantaggio di elisir grazie al Collettore, in modo da poter abbattere le difese nemiche con i Tre moschettieri. Il punto debole di questo deck sono le cosiddette big spells, come Sfera infuocata o Veleno, che possono abbattere il Collettore o polverizzare i moschettieri.

Carta non presente negli altri mazzi: Tre moschettieri.

Mazzo di Orange Juice (costo medio elisir: 3,9): il mazzo segue l'archetipo dei cosiddetti control deck. Il punto di forza di questi mazzi è la capacità di difendersi praticamente da qualsiasi tipo di attacco e di infliggere continuamente piccoli danni alle torri avversarie nel corso del match, ad esempio utilizzando la Capanna goblin o il Minatore.

Carte non presenti negli altri mazzi: Mega cavaliere, Drago infernale e Scaricuccioli.

Mazzo di Alvaro845 (costo medio elisir: 4,1): il mazzo scelto da Alvaro è piuttosto "originale" in termini di META. Le minacce principali sono senza dubbio il Cimitero e lo Scheletro gigante. In particolare, quest'ultimo può essere utilizzato anche in fase difensiva sfruttando gli enormi danni generati dalla sua bomba. La difesa è incentrata sull'utilizzo del Tornado, in modo da ottimizzare i danni ad area delle carte di questo deck.

Carte non presenti negli altri mazzi: Scheletro gigante e Principe nero.

Mazzo di Flakes Power (costo medio elisir: 4,3): classico esempio di mazzo beatdown. La strategia principale è quella di sbaragliare le difese nemiche con un unico grande push, guidato chiaramente dal massiccio Golem. Non disponendo del Collettore di elisir, questo mazzo è in grado di mostrare il suo vero potenziare nel corso dell'ultimo minuto di gioco grazie al doppio elisir.

Carta non presente negli altri mazzi: Macchina volante.

Mazzo di Godspeed (costo medio elisir: 4,3): altro mazzo beatdown, molto simile al precedente. Le uniche differenze sono la presenza del Collettore di elisir e delle . Per il resto, la migliore strategia d'attacco gira sempre intorno al Golem, che fa da tank per tutte le truppe che schierate alle sue spalle.

Questo è l'unico mazzo a non avere carte non presenti negli altri nove.

Mazzo di Trymacs (costo medio elisir: 3,6): il mazzo più "leggero" incontrato fino a questo momento. La minaccia principale è costituita dal Cimitero, ma la caratteristica lampante di questo deck è che praticamente ogni truppa (con la sola eccezione delle Guardie) è in grado di infliggere danni ad area. Ovviamente, ad ottimizzare il tutto, ci pensa la carta Tornado.

Carta non presente negli altri mazzi: Bocciatore.

Mazzo di kiokio (costo medio elisir: 3,8): il mazzo scelto dallo YouTuber kiokio presenta diverse soluzioni sia dal punto di vista offensivo che da quello difensivo. Gli attacchi possono essere orchestrati utilizzando il Gigante e il Barile goblin, mentre il resto delle truppe può essere usato per la fase difensiva. Il punto debole sono i danni ad area, in grado di annientare carte come Orda di scheletri, Orda di sgherri e Sgherri.

Carte non presenti negli altri mazzi: Gigante, Barile goblin, Scintilla e Orda di scheletri.

Mazzo di JUNE (costo medio elisir: 3,5): terzo ed ultimo mazzo avente come win condition la carta Cimitero. Il resto delle carte garantisce un'ottima varietà in termini difensivi, che possono tradursi in manovre offensive grazie a carte come il Cannone a rotelle e il Fantasma royale.

Carta non presente negli altri mazzi: Cannone a rotelle.

Mazzo di Trapa (costo medio elisir: 3,5): originale variante del classico archetipo lava-loon, caratterizzato tuttavia dall'assenza del Balloon, ovvero della Mongolfiera. Protagonista delle manovre offensive è senza dubbio il Mastino lavico, mentre il Barile d'ossa si presenta come un'"alternativa economica" alla Mongolfiera. Quest'ultimo, inoltre, può essere in grado di impensierire l'avversario anche in combinazione con il Minatore.

Carte non presenti negli altri mazzi: Mastino lavico, Barile d'ossa e Fornace.

Mazzo di Grax (costo medio elisir: 3,0): ultimo, ma non meno importante, il mazzo proposto dall'italiano Grax, il più "leggero" di tutta la lista in termini di elisir. Protagonista indiscusso di questo deck è il Domatore di cinghiali, unica vera minaccia offensiva. L'obiettivo di questo mazzo è ovviamente quello di "ciclare" il più velocemente possibile il domatore, in modo da cogliere di sorpresa le difese dell'avversario con un nuovo attacco.

Carte non presenti negli altri mazzi: Domatore di cinghiali, Torre infernale, Spirito di ghiaccio, Arcieri, Cavaliere e Sfera infuocata.

Terminata la carrellata dei dieci mazzi disponibili, possiamo notare a grande sorpresa che in nessuno di essi è presente la carta Tronco, uno degli incantesimi più usati del META attuale.

Le ricompense

Concludiamo dando uno sguardo alle ricompense di questa particolare Sfida, che sono distribuite nel seguente modo:



2 vittorie: 10 carte rare;



4 vittorie: 2000 Oro;



6 vittorie: 4000 Oro;



8 vittorie: 8000 Oro;



10 vittorie: Baule gigante;



12 vittorie: Baule leggendario.

Sono inoltre presenti un premio garantito per la partecipazione, pari a 130 Oro e 2 carte, e un primo premio per il completamento della sfida pari a 2000 Oro e 100 carte. Vi ricordiamo che la Sfida termina non appena raggiungerete 12 vittorie oppure nel momento in cui subirete la terza sconfitta. Ad ogni modo, sarà possibile partecipare nuovamente alla Sfida degli YouTuber al costo di 10 Gemme. Non possiamo far altro che farvi un grosso in bocca al lupo, ci si vede in Arena!