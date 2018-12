Clash Royale: Pasti domina l'ESL Vodafone Championship

Domenica pomeriggio al Vodafone Theatre di Milano sono andate in scena le finali del campionato italiano di Clash Royale. La competizione, iniziata ancora nelle prime settimane di ottobre, ha raccolto i migliori giocatori del panorama italiano del titolo firmato da Supercell. Alcuni di loro li abbiamo anche visti protagonisti della peculiare competizione giocata live sul palco dell'Esport Cathedral al Lucca Comics & Games. In quell'occasione, il buon Pasti riuscì a sbaragliare la concorrenza e ad aggiudicarsi non solo il primo Red Bull M.E.O. by ESL ma anche la possibilità di rappresentare il nostro Paese alle finali mondiali che si terranno a Berlino.

Una poltrona per due

A Milano, dopo un torneo molto teso e spettacolare in cui abbiamo visto alcuni dei migliori giocatori italiani darsele di santa ragione, i più abili si sono dimostrati ancora una volta i ragazzi del Team Mkers: Pasti e il suo compagno di team, Bazaar. I due si sono ritrovati in finale dopo un percorso lungo e pieno di ostacoli. Pasti è sembrato sin dall'inizio quello più in forma. Percorso vittorioso praticamente netto, che gli ha permesso di accedere alla finale dal winner bracket. Bazaar ha invece dovuto lottare un po' di più ma, alla fine, ce l'ha fatta a raggiungere il proprio compagno.

Certo, ci si è messa di mezzo pure un pizzico di fortuna. Il povero DarkBull, grandissimo giocatore e praticamente perfetta nemesi dell'intero team Mkers, ci ha provato in tutti i modi a sconfiggere i due ma ha dovuto cedere il passo (quando si trovavano in perfetta parità con Pasti) per problemi tecnici. Davvero un peccato. Viste le sue qualità, comunque, non stentiamo a credere che riuscirà a rifarsi.

Ad alzare l'ambita coppa dopo aver sconfitto il compagno di team in una finale intensissima è stato proprio Pasti che, ancora una volta si è confermato il campione da battere e il migliore sulla scena competitiva italiana. A Bazaar, invece, va tutto il merito di esser riuscito a regalare grande spettacolo con soluzioni eclettiche e giocate aggressive.

È curioso, tra l'altro, che la classifica finale sia esattamente speculare a quella del campionato regolare. Pasti aveva infatti chiuso in quarta posizione la regular season, Bazaar terzo, DarkBull secondo e BlackMamba99 primo. Domenica pomeriggio, invece, Pasti ha dominato, Bazaar è giunto secondo, DarkBull terzo e BlackMamba99 si è classificato quarto.

Verso la "Serie A"

Se le gesta dei campioni di Clash Royale vi hanno ispirato e volete mettervi alla prova per approdare un giorno alla "Serie A", potete farlo grazie al Vodafone Esport Tour powered by ESL.

Il Torneo, lo ricordiamo, prevede ancora otto tappe che toccheranno le principali città italiane. In palio ci sono due biglietti per volare a New York ad assistere all'evento ESL One 2019, nonché l'accesso come pro player alla Summer Season 2019 della Serie A ESL di Clash Royale. Ora il campionato si fermerà per una breve pausa natalizia e riprenderà a inizio gennaio, con la tappa di Venezia. Più precisamente, il 12 e 13 gennaio il Vodafone Esport Tour Powered by ESL si fermerà al Centro Commerciale Valecenter di Marcon, Venezia.