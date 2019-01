Clash Royale: il ritorno del Cimitero, ecco come surclassare l'avversario

Il meta di Clash Royale è in costante evoluzione. La sempre vivace community non smette di trovare soluzioni creative nella creazione dei mazzi, soprattutto alla luce degli aggiustamenti che il team di sviluppo continua ad apportare al titolo. L'ultimo in ordine di tempo, lo ricorderete, è stato l'update di inizio mese che è andato a modificare un bel po' di carte.

Mettere assieme un deck equilibrato è sempre molto complicato, per cui oggi vogliamo consigliarvi un mazzo particolare: Cimitero.

Come potete vedere dall'immagine sottostante, il deck in questione non presenta dei veri e propri "tank". Certo, ci sono il Bocciatore e il Megasgherro, ma non possono essere paragonati nemmeno lontanamente alle classiche truppe da sfondamento del titolo targato Supercell. Il mazzo presenta un costo in termini di Elisir abbastanza contenuto. Con una media di 3.8, infatti, il deck riesce a esser molto versatile.

Dall'Oltretomba

Questa variante del Cimitero vi porterà ad adottare uno stile di gioco più lento, paziente, ponderato. All'inizio potete anche giocare semplicemente in difesa, saggiare il deck dell'avversario e studiare l'offensiva prima di svelare che avete il Cimitero per le mani. Se vi trovate di fronte a un avversario aggressivo, in grado di mettere in campo uno o più tank, vi farà sicuramente comodo sfoderare la Fornace per arginare l'attacco.

A sostegno, si può sempre sfruttare anzitutto la Palla di Neve Gigante, incantesimo che non solo provoca danni ad area, ma rallenta le truppe nemiche per una durata di 2.5 secondi. La Palla di Neve ha anche un utilissimo effetto "knock back" che permette di respingere l'avanzata.

Esattamente lo stesso servizio che vi può fornire il Bocciatore, altra buona carta difensiva che rallenta le unità ostili spingendole indietro.

C'è anche Congelamento ovvero un altro incantesimo che, nonostante provochi pochissimi danni, permette di bloccare per ben cinque secondi.

Il Congelamento, inoltre, è una buona magia di supporto anche utilizzata in maniera situazionale, in combo proprio con il Cimitero. Insomma, questo incantesimo appare molto versatile, tanto in attacco che in difesa.

Il consiglio è quello di stare tranquilli e stuzzicare l'avversario per capire che tipologia di deck ha in mano, quali counter può schierare e che incantesimi cela nella rotazione. Insomma, provate a fargli scoprire le carte. Questo, almeno, sino a un minuto dalla fine, quando il doppio Elisir aiuterà la vostra strategia: portate più pressione possibile in ogni singola fight. Con il doppio Elisir potrete sfruttare meglio la rotazione del Cimitero.

Tutti a Marcianise!

L'appuntamento con il Vodafone Esport Tour powered by ESL si rinnova e, dopo la tappa padovana, il torneo si sposta in Campania, più precisamente a Marcianise> (CE) il 26 e 27 Gennaio, presso il Centro Commerciale Campania

Vi invitiamo a partecipare al torneo per conoscere e divertirvi con nuovi giocatori, mettere alla prova le vostre capacità nelle postazioni messe a disposizione dagli organizzatori e testare i vostri riflessi con il PlayFaster Game.

Vi ricordiamo che i fortunati che riusciranno a giocarsi la finalissima del Vodafone Esport Tour powered by ESL avranno la possibilità di vincere premi decisamente interessanti: due biglietti Premium per volare alla ESL One di New York in programma a settembre, comprensivo di viaggio e pernottamento per due persone, e l'accesso come giocatore professionista alla Serie A ESL Vodafone Championship Summer Season 2019.