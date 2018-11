Clash Royale: tre carte per ogni occasione

Clash Royale è uno dei titoli mobile targati Supercell che più ha avuto successo in questi ultimi due anni: divertente, accessibile, immediato. O, meglio, facile da giocare, difficile da conoscere a fondo. Complici le molte "carte" distribuite nel corso del tempo, le quali contribuiscono a modificare in corsa un meta comunque mai completamente cristallizzato. Ad esempio, al M.E.O. organizzato da ESL all'eSports Cathedral powered by Vodafone in occasione del Lucca Comics, abbiamo visto archetipi interessanti come il Graveyard, il Fantasma Royale, il P.E.K.K.A. e così via.

La composizione dei mazzi, insomma, continua a mutare, man mano che si scoprono nuovi modi per gestire le risorse a disposizione: strategia, timing e posizionamento sul campo di battaglia. Già, perché Clash Royale è tutto questo e anche di più. Ci sono, però, alcuni mazzi - anzi, determinate carte - che fortunatamente sono da considerare "sempreverdi" in quanto riescono a resistere al tempo (e ai regolari update degli sviluppatori), mantenendo peraltro un'efficacia e una win rate più che accettabile. In particolare, ce n'è un paio di interessanti che vogliamo ricordarvi.

I tre moschettieri

La carta rara "I Tre Moschettieri", disponibile da Arena 7, è senza dubbio la più costosa, in termini di elisir, di tutto il gioco, ma è in grado di far davvero male alle Torri se ben sfruttata. Per questo è necessaria un'attenta gestione delle risorse a disposizione.

Mentre i mazzi che usano i Moschettieri non sono mazzi beatdown tradizionali tale carta (che potremmo considerare come win condition del mazzo) è comunemente usata in combinazione con il l'Estrattore di elisir, edificio posto nelle retrovie che consente di racimolare elisir bonus per calmierare il dispendio di risorse.

Altre carte comunemente usate in combinazione con i Moschettieri sono gli Sgherri, i Goblin e i Pipistrelli, Golem di Ghiaccio, l'Ariete, il Tronco per il supporto e la Scarica per eliminare eventuali orde di minion dai bassi punti vita evocati dall'avversario in contrasto. Inoltre, una strategia interessante è quella di posizionare i Tre Moschettieri al centro delle due vie, così da dividerli e aprire due fronti che l'avversario deve contrastare. Ci sono anche altre carte con cui è possibile fare questo giochino. I Maiali Royale, ad esempio.

Il Mastino Lavico

Il Mastino Lavico è una delle carte più interessanti e intriganti da giocare. La ragione è presto detta: attacca solo gli edifici, possiede un bel po' di punti ferita e si divide in ben sei unità più piccole una volta "ucciso". L'unica eccezione, rispetto al Golem, è che i cuccioli lavici attaccano anche i minion avversari.

La win condition di Mastino Lavico è una sola: sopravvivere fino al momento in cui entra in scena il bonus doppio elisir, in modo da lanciare la bestia e poter incentrare su di esso l'intera difesa con carte ad hoc, aeree e terrestri: Frecce, Sfera Infuocata, Sgherri, Lapide, Scarica e così via.

La Strega

Un'ultima carta che, a dir la verità, ci è sempre piaciuta sin dal campo d'addestramento è la Strega, creatura perfetta per creare una superiorità numerica in campo e mettere alle strette l'avversario. Questo soprattutto quando alla Strega andiamo ad abbinare il Gigante, altro must have delle Arene più basse, oppure altre truppe con punti vita molto alti. Un ipotetico deck (sempre per le Arene entry level) che possa comprendere le due carte appena citate può essere così composto: Strega e Gigante come win condition e, a supporto, incantesimi che possano spazzare il campo come la Sfera Infuocata e la Scarica, nonché minion in quantità dal costo contenuto come Sgherri, Orda di Sgherri, Goblin e Scheletri.

Se volete togliere una carta supporto per aggiungerci un Cucciolo di Drago è un'alternativa interessante. Vi raccomandiamo di non evocare la Strega troppo vicino agli edifici, altrimenti l'avversario con qualche incantesimo AoE può portare danno non desiderato.

