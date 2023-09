La classifica di Spyro The Dragon: tutti i giochi dal peggiore al migliore

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Era la fine degli anni '90 quando Insomniac Games presentava per la prima volta Spyro the Dragon, in casa Playstation. Il simpatico draghetto viola con il sogno di diventare un eroe ha finito per liberare il Regno dei Draghi dal malvagio Gnasty Gnorc, grazie anche all'aiuto della libellula Sparx. Ha ottenuto quindi un successo duraturo, con le incarnazioni della serie che per lungo tempo hanno fatto divertire i giocatori.



Quale è il capitolo migliore? In attesa di scoprire l'esistenza di un possibile gioco di Spyro per PlayStation 5 e Xbox Series X, di seguito potete trovare una classifica di tutti i giochi che compongono la saga di Spyro the Dragon, stilata considerando le medie più alte registrate su Metacritic e, dove assenti, su GameRanking (escludendo gli spin-off).



14 - Spyro Shadow Legacy 50/100

Spyro: Shadow Legacy è un gioco per Nintendo DS che arricchisce il gameplay con poteri magici, una componente ruolistica e combattimenti di arti marziali.

Ha cercato insomma di rinfrescare la formula ma senza successo, vista una ricetta ludica dimostratasi ripetitiva e noiosa.Il titolo manca di profondità e di un livello di sfida degno, risultando adatto solo a un pubblico di giovanissimi.

13 - Spyro Enter the Dragonfly 56/100

Spyro: Enter the Dragonfly è un gioco per PlayStation 2 e GameCube. Spicca per le sue ambientazioni colorate e variegate, nonostante una grafica molto poco accattivante, e vanta più di 25 livelli che uniscono al corpo principale dell'esperienza alcuni minigiochi divertenti e sfide secondarie capaci di regalare diverse ore di divertimento.

Il titolo però si perde sul fronte tecnico: soffre di problemi di frame rate molto evidenti, di un comparto grafico altalenante e di lunghi tempi di caricamento per spostarsi da un'area all'altra su PS2.

12 - Spyro Orange The Cortex Conspiracy 60/100

Spyro Orange: The Cortex Conspiracy è un titolo per Game Boy Advance. Per questo tipo di piattaforma, vanta un'ottima grafica e dà al giocatore molto da fare, grazie alla sua ampia varietà di mini game e al suo HUB in cui collezionare chicche a volontà.

Tra la scarsa longevità, un livello di sfida molto basso e dei minigiochi sì divertenti ma anche ripetitivi dopo qualche ora, non stiamo certamente parlando di un prodotto d'eccellenza, che però aveva dalla sua la particolare commistione degli universi di Crash Bandicoot e Spyro.

11 - Spyro A Hero's Tail 64/100

Spyro: A Hero's Tail è un gioco per PlayStation 2 e GameCube. Ricordato per la sua grafica all'avanguardia e molto piacevole per gli occhi su entrambe le piattaforme, vantava un solido gameplay e alcune gradite migliorie rispetto al suo predecessore.

Ancora una volta, però, il titolo sceglie un target preciso e il livello di difficoltà subisce un tracollo, scoraggiando qualunque giocatore in cerca di una sfida. Nel complesso, Spyro: A Hero's Tail ha ricevuto recensioni contrastanti da critici e utenti (le medie però sono rimaste piuttosto basse).

10 - The Legend of Spyro Dawn of the Dragon 64/100

The Legend of Spyro: Dawn of the Dragon è il terzo e ultimo atto della trilogia Legend of Spyro. È stato sviluppato da Etranges Libellules e pubblicato nel 2008 per Wii, PlayStation 2, PlayStation 3 e Xbox 360. Il gioco strizza l'occhio al passato, riproponendo controlli e sfide platform in vecchio stile, seppur di tanto in tanto frustranti.

Grazie alle animazioni fluide del protagonista, il gameplay è armonico e piacevole, e viene accompagnato da un buon doppiaggio e da una colonna sonora evocativa. Le note dolenti riguardano soprattutto un comparto grafico non del tutto convincente e un sistema di combattimento non rifinito a dovere, soprattutto nelle lotte con numerose ondate di nemici.

9 - The Legend of Spyro A New Beginning 69/100

The Legend of Spyro: A New Beginning ha riscosso pareri molto divergenti da pubblico e critica. Tendenzialmente, i lati che più si apprezzano di quest'avventura sono legati al doppiaggio, ai livelli ricchi di colori e dai tratti fiabeschi, e alla possibilità di potenziare i propri poteri.

Le lamentele più comuni, invece, si ricollegano alle numerose fasi di allenamento inserite nel gioco, per molti assai invadenti, e alla presenza di eccessivi effetti nel corso di azione e combattimenti, che spesso minavano la leggibilità dell'azione.

8 - Spyro Adventure 72/100

Spyro Adventure per Game Boy Advance (chiamato Spyro: Attack of the Rhynocs negli Stati Uniti) è un'avventura che offre 12 mondi interconnessi, pieni di enigmi da risolvere e potenziamenti alla nutrita selezione di abilità e oggetti. Le dinamiche action e la presentazione visiva colorata ben si sposano con le animazioni e i momenti comici propri dei viaggi del draghetto.

La prospettiva isometrica però rende più ardue le fasi platforming e d'azione e si unisce a una strutturazione delle missioni alle volte capace di generare frustrazione.

7 - Spyro Season of Ice 74/100

Spyro: Season of Ice offre mondi estesi e lussureggianti, pieni di colline, sporgenze a cui aggrapparsi e oggetti da trovare (forse troppi). Non mancano, naturalmente sfide e minacce a cui far fronte. È stata riservata anche una certa attenzione alle interazioni con i personaggi, che permettono di scoprire ulteriori dettagli sugli obiettivi proposti.

Di questa esperienza gradevole ma imperfetta, per questioni legate alla telecamera e ai controlli, ricordiamo gli omaggi ai capitoli per PS1, con Spyro che vanta le medesime abilità della sua controparte classica.

6 - Spyro 2 Season of Flame 76/100

Spyro 2: Season of Flame possiede tutto quello che un sequel dovrebbe avere (viene dopo Season of Ice). Migliora nella grafica, nel sonoro e nel gameplay, che risulta più fluido e rifinito.

Non mancano delle incertezze in termini di controlli, ma l'esperienza vanta alcune trovate da citare, come l'alito di ghiaccio del draghetto, utile proprio ad avanzare nel viaggio per salvare le lucciole, forse rapite dal temibile Ripto.

5 - The Legend of Spyro The Eternal Night 80/100

The Legend of Spyro: The Eternal Night è stato pubblicato da Sierra Entertainment per PlayStation 2, Wii, Game Boy Advance e Nintendo DS. Parliamo della seconda iterazione del filone The Legend of Spyro (preceduto da A New Beginning). Tra i doppiatori citiamo Elijah Wood nei panni del draghetto e Gary Oldman in quelli di Ignitus.

Come nel titolo precedente, il protagonista può sconfiggere i nemici facendo ricorso ai quattro elementi, dal fuoco, all'elettricità. In realtà durante il suo viaggio si imbatte più volte nell'Aedo, un drago leggendario che lo sottopone a prove tutt'altro che semplici per permettere all'eroe in viola di risvegliare i suoi poteri.

4 - Spyro Reignited Trilogy 83/100

Manca il podio per un soffio Spyro Reignited Trilogy, la versione (ottimamente) restaurata della triologia originale per PS1. Tornano insomma le abilità classiche del draghetto, le tante gemme da raccogliere e gli altri personaggi da conoscere in un'avventura colorata e ricca di magia, adatta anche a coloro che mai prima d'ora hanno toccato un titolo della serie.

Lo spirito dei classici è perfettamente conservato e al contempo riusciamo a percepire una ventata di freschezza nelle fattezze dei protagonisti. Con un accompagnamento sonoro sempre azzeccato e tanti nemici da abbattere, Reignited Trilogy ha messo in luce ancora una volta il grande talento di Toys For Bob. Per approfondire ecco la nostra recensione di Spyro Reignited Trilogy.

3 - Spyro the Dragon 85/100

I tre gradini del podio sono occupati proprio dalla trilogia di Spyro per PlayStation 1, a cominciare da Spyro the Dragon, il primissimo capitolo che ha segnato il debutto del simpatico draghetto dal carattere irriverente e coraggioso, nel lontano 1998.

Non sbalordisce che Spyro the Dragon sia tutt'oggi considerato uno dei migliori giochi della serie: la sua grafica variopinta, i suoi buffi personaggi e il buon level design hanno saputo catturare il pubblico dell'epoca con ben poche riserve.

2 - Spyro 2 Gateway to Glimmer 87/100

Spyro 2: Gateway to Glimmer del 1999 è il sequel dell'avventura originale su PS1 e - neanche a dirlo - siede al secondo posto di questa classifica. Il gioco espande ulteriormente la formula del gameplay, che diventa più varia. La presentazione visiva e la gestione della telecamera tra l'altro hanno beneficiato di ulteriori rifiniture.

Gli enigmi da risolvere sono gratificanti e non mancano missioni bonus all'interno dei livelli, a beneficio della longevità complessiva dell'esperienza.

1 - Spyro Year of the Dragon 91/100

Ad aggiudicarsi la corona come capitolo più amato è Spyro: Year of the Dragon, l'ultimo componente della trilogia per PlayStation 1. Arrivato nel 2000, non ha fatto altro che costruire ulteriormente sulle solide basi gettate dai suoi due apprezzati predecessori.



Questo gioco si è distinto per la sua grafica, la progettazione articolata dei livelli e i differenti personaggi utilizzabili in zone ad hoc (chiaramente Spyro era sempre della partita). Parliamo insomma dell'episodio più completo e vario del trio iniziale, un successo da oltre 3 milioni di copie con cui i ragazzi di Insomniac Games hanno salutato la serie per dedicarsi a un'altra saga poi diventata cult: Ratchet & Clank.