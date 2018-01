COD CWL National Circuit Italia: Wartex dà spettacolo, il Team Forge tentenna

Un inizio dal sapore agrodolce per i gli otto team che hanno partecipato alla prima giornata dell'Italian National Circuit di Call of Duty, soprattutto per quel che riguarda il Team Forge, dal quale fanno capolino due dei pilastri della community europea di COD: Swanny e Kolga.

Il Team Wartex&Co. si impone tra tutti, dando spettacolo dalla prima all'ultima mappa. Wartex, capitano della squadra, è ad oggi uno dei migliori giocatori che il nostro panorama abbia mai avuto il piacere di poter seguire. Questo ragazzo vanta una skill individuale impressionante, grazie alla quale è stato spesso in grado di manipolare a suo piacere l'andamento del match e le reazioni del team avversario. Il feeling con Pacobey è ormai una certezza e insieme sono riusciti a costruire da zero una squadra e fare in modo che funzionasse.

CWL: Italian National Circuit

Brutta delusione invece per il duo Swanny & Kolga: i due non sono riusciti a mantenere la concentrazione adatta ad un evento simile, perdendo così entrambi i match giocati. Complici anche una scelta dei giocatori sbagliata e le poche ore di allenamento, il risultato è stato una prestazione generale decisamente sottotono, che vede il Team Forge spesso schiacciato dalle squadre avversarie. Swanny non ha di certo nascosto il suo disappunto durante la sua Live, mostrandosi più volte sul punto di perdere la testa, piuttosto che pensare al gioco.

Gli EnD Gaming hanno saputo mostrarci un gameplay piuttosto solido, sebbene anche questo team si fosse formato da pochi giorni. Il gruppo capitanato da Velox ha gestito senza troppe difficoltà i match disputati, portando a casa il risultato pieno a scapito del Team iDomina e del Team Bulldog, che concludono questo primo giorno di Circuito con una sola vittoria su tre partite, ottenuta contro il Team T3H, capitanato da un altro giocatore storico di Call of Duty: Donnyy.

Giornata conclusasi a bocca asciutta anche per i T3H e per i Cyberstorm, che sono parsi poco coesi, con sole due mappe vinte tra entrambi i match.

I ragazzi del Team Forge Black convincono, soprattutto considerato il fatto che a trascinare il gruppo stesso sono stati i due italiani, anch'essi veterani della scena locale: Lumbast e Frido. I due player sono stati in grado di distinguersi soprattutto nelle situazioni più ad alta tensione dei diversi match. Una conferma che l'esperienza, a volte, paga. Lumbast si è reso protagonista di giocate uniche, soprattutto nell'ultima mappa del derby contro i Team Forge, Ardennes Forest.

La riflessione che sorge spontanea è sicuramente che questo evento è stato affrontato da tutti i team come un salto nel vuoto, data la decisione presa all'ultimo momento di creare le squadre da zero. In alcuni casi è stata una scommessa decisamente vincente, mentre gli altre franchigie devono lavorare per costruire strategie e azioni più decisive. La skill individuale di determinati giocatori è sì fondamentale, ma la capacità di adattamento dei player è fondamentale in una situazione come questa.

Complessivamente i match della prima giornata sono stati uno spettacolo apprezzato dagli spettatori - sebbene in molti abbiano seguito la live streaming di Swanny a causa delle sue poco professionali reazioni dopo le sconfitte. Al contempo, però, si è manifestata una mancanza di obiettivi concreti da parte dei semi-professionisti italiani, che hanno ricevuto commenti divertiti da parte della community europea. Questo dovrebbe portare la community italiana a riflettere sulla situazione attuale, valutando un approccio diverso per la prossima season. Rimaniamo dunque in attesa della seconda giornata di Italian National Circuit, nella speranza di vedere un generale miglioramento nel gameplay, poiché il premio finale è l'occasione di partecipare ai CWL Open di Atlanta, un palco importantissimo per la scena Europea.