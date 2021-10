COD Warzone e Cold War: arriva la Stagione 6, l'ultima prima di Vanguard

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro PS5

Con il day one di Call of Duty Vanguard (ecco la nostra prova della Beta di COD Vanguard per approfondire) ormai alle porte, la storia narrata negli ultimi mesi in Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone sta ormai per volgere al termine e lasciare spazio a qualcosa di nuovo. A raccontarci gli ultimi eventi della trama che va avanti ormai dallo scorso novembre 2020, quando Stitch si è palesato con il suo gas nocivo, è la Stagione 6 dei due sparatutto, la quale introduce una vecchia conoscenza di tutti i fan della serie e propone una ricca serie di novità che ci accompagnerà fino all'uscita del prossimo capitolo, ambientato nella Seconda Guerra Mondiale. Scopriamo insieme tutte le novità di questa Stagione 6 per la battle royale, il multiplayer classico e Zombies.

Il ritorno di una leggenda

Il protagonista assoluto del Pass Stagionale e, più in generale, della Stagione 6 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone è proprio lui, Alex Mason. Il vecchio protagonista di COD Black Ops è tornato in azione per soccorrere i suoi alleati e sfruttare tutte le sue conoscenze sul Programma dei Numeri per liberare Adler dal controllo mentale esercitato da Stitch e porre fine una volta per tutte al boss della fazione avversaria.

Acquistando il pass, il cui costo nella versione base è di 950 Punti COD, si sblocca istantaneamente la versione Alaska di Mason, ma per mettere le mani sulla sua versione speciale, che prende il nome di Aurora Boreale e che fa parte delle rarissime skin reattive, occorre raggiungere il Livello 100 entro la fine della Stagione 6. Mason non è però l'unico operatore del pass, dal momento che scalando i livelli è possibile ottenere un Woods a tema Halloween, Baker con indosso una maschera antigas e altre versioni extra di personaggi già disponibili nello sparatutto.



Proprio come nella precedente stagione, anche questa volta il team di sviluppo ha inserito un'offerta speciale che permette a tutti coloro che acquistano la versione più prestigiosa del pass, venduta al prezzo di 2.400 Punti COD, di ottenere gratuitamente delle skin aggiuntive. In questo caso si tratta dei buffi stili aggiuntivi di Bulldozer, ovvero Panda, Panda Rosso e Panda Dolente. Come ogni stagione che si rispetti, anche questa include un piccolo aggiornamento dell'arsenale di Warzone e Black Ops Cold War, e sin dal debutto dell'update sono state introdotte tre nuove armi.

La prima è il .410 Ironhide (ricompensa del Livello 15), un fucile a pompa dotato di un potere d'arresto particolarmente elevato che compensa la scarsa gittata: l'utilizzo di questo shotgun è infatti consigliato negli scontri ravvicinati, nei quali può mettere fuori gioco un avversario con uno o due colpi. Troviamo poi il GRAV (ricompensa del Livello 31), arma che va ad ampliare ulteriormente il ventaglio di fucili d'assalto già presenti nel gioco e che si differenzia dalle altre bocche da fuoco appartenenti alla stessa categoria per via dell'elevata velocità dei proiettili, il cui danno è però inferiore se confrontato ad altri fucili.

A queste due armi se ne aggiunge una terza, ovvero l'Ascia da Battaglia, un poderoso strumento di morte che può essere vostro al completamento di una semplice sfida, proprio come le altre due armi extra che verranno introdotte nel corso della stagione: il LAPA e la combo formata da Falce e Martello. A chiudere il cerchio dei contenuti che riguardano tutte e due le produzioni Activision troviamo "L'Infestazione", nuovo evento a tempo limitato dedicato ad Halloween al quale verrà dato il via il prossimo 19 ottobre 2021 e durante il quale sarà possibile partecipare a modalità esclusive e sbloccare numerosi contenuti gratuiti. Sembra inoltre che i festeggiamenti coinvolgeranno anche il negozio e presto sarà possibile acquistare la skin di Scream in COD Warzone e Black Ops Cold War.

Verdansk ‘84 si aggiorna

Com'è possibile vedere nel filmato d'apertura della Stagione 6 di Call of Duty Black Ops Cold War e Warzone, Stitch e il suo braccio destro Fuze hanno provocato delle grosse esplosioni in quel di Verdansk '84 durante le ricerche di alcuni bunker risalenti alla Seconda Guerra Mondiale. Tali esplosioni non restano nel trailer, dal momento che in occasione dell'arrivo dei nuovi contenuti è stata anche aggiornata una porzione della mappa del battle royale. Nello specifico, l'esplosione provocata dal malvagio agente mascherato ha generato delle scosse sismiche per via delle quali si sono create enormi fratture nell'area di Stadium e Downtown.

Oltre ad aver modificato la conformazione dell'arena del free to play, la conflagrazione ha anche aperto l'accesso ai bunker della Seconda Guerra Mondiale, i quali sembrano avere legami con il tanto atteso COD Vanguard. Potremo quindi spostarci anche nelle fenditure dei due luoghi parzialmente distrutti per provare ad accedere a questi bunker tedeschi ricchi di bottino prezioso. Altra novità di Warzone consiste nell'ulteriore modifica del Gulag, dal momento che i feroci scontri per tornare in gioco avverranno ancora una volta nei bagni di Prigione, una delle mappe della modalità Scontro di Modern Warfare.

Nuove arene per Black Ops Cold War

Per quello che riguarda le modalità multiplayer classiche di Call of Duty Black Ops Cold War, la Stagione 6 non prevede grossi stravolgimenti e si limita ad introdurre tre nuove mappe nelle quali competere. Deprogram è una particolare mappa adatta agli scontri fra due squadre da sei giocatori ed è ambientata all'interno dei ricordi distorti di Adler.

Si tratta infatti di un'arena unica nel suo genere e nella quale sono presenti le ormai famose Porte Rosse, grazie alle quali i giocatori possono spostarsi rapidamente da una parte all'altra della mappa o per disorientare gli avversari. C'è poi Amerika, altro campo di battaglia studiato appositamente per i sei contro sei e che propone un ambiente di gioco artisticamente particolare: si tratta infatti della ricostruzione ad opera dell'Unione Sovietica di una strada americana all'interno di una base militare segreta e nella quale si trovano fast food e negozi di vario genere. La terza ed ultima mappa prende il nome di Gluboko e non è altro che un quartier generale sotterraneo del KGB che fa da sfondo agli scontri più tattici della modalità Scontro e della sua variante per team da due o tre giocatori.

Il capitolo finale di Zombies

Ancora una volta è la modalità Zombies di Black Ops Cold War ad aver ricevuto un bel po' di attenzioni, dal momento che con la Stagione 6 viene concluso l'arco narrativo che vede lo scontro tra il gruppo Omega e Requiem. Treyarch ha infatti voluto chiudere il cerchio in vista del debutto di Vanguard, gioco per il quale ha sviluppato la nuova modalità Zombies che ci narrerà nuovi eventi con personaggi inediti.

Al centro delle novità di questa stagione troviamo sicuramente Rinnegato (in inglese Forsaken), nuova esperienza classica della modalità cooperativa che consente ai giocatori di esplorare un sito di test segreto nell'U.R.S.S. nel quale si nascondono nuovi pericoli, mostruose creature e bizzarri easter egg.



Ad accompagnare la nuova mappa troviamo anche la Specialità "Master in scivolate", grazie alla quale i soldati possono generare esplosioni effettuando una scivolata e potenziarne l'effetto con i cristalli di Aetherium nel menu principale. In Forsaken sarà anche possibile recuperare la Chrysalax, una devastante ascia reperibile completando sfide oppure tentando la fortuna nella Cassa Misteriosa. Il team di sviluppo ha deciso di arricchire anche il set di armi di supporto con due novità disponibili nel menu del crafting: la macchinina ARC-XD e il potentissimo Cannone portatile. Insomma, chi ama la modalità a base di non morti avrà parecchio da fare nelle prossime settimane.