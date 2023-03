Code Vein sul PlayStation Plus: la potente mitologia del soulslike shonen

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Xbox One X PS4 Pro

Originariamente pubblicato su Xbox One, PlayStation 4 e PC il 27 settembre 2019, CODE VEIN è un action RPG sviluppato dai creatori del franchise di GOD EATER, che dopo aver proposto un'alternativa a Monster Hunter, impareggiabile sovrano degli hunting game, provarono a dare la propria visione del soulslike. Insieme a Battlefield 2042 e a Minecraft Dungeon, il prodotto è stato incluso tra i titoli del PlayStation Plus per tutti i piani di abbonamento dal 7 marzo al 3 aprile (qui potete approfondire tutti i giochi di marzo 2023 sul PlayStation Plus Essential): per l'occasione, siamo tornati nel suo affascinante immaginario così da parlarvi di quelli che a nostro avviso sono senza dubbio gli aspetti più interessanti di CODE VEIN, ossia la trama e l'ambientazione (siete a un click di distanza dalla nostra recensione di CODE VEIN). A differenza dei titoli cui è ispirato, la creatura di Bandai Namco poggia infatti su un solido impianto narrativo che strizza l'occhio agli anime appartenenti alla categoria degli shonen. Vi raccontiamo quindi ciò che è accaduto nel mondo di CODE VEIN, prima che l'avventura del gioco abbia inizio.

La Grande Catastrofe

CODE VEIN catapulta il giocatore in una realtà post-apocalittica in cui il mondo è stato distrutto dalla cosiddetta "Grande Catastrofe": un disastro senza precedenti che ha visto enormi spine emergere dalla terra e devastare ogni città del mondo.

Come risultato, non solo metà della popolazione umana è deceduta a causa di quelli che i superstiti hanno successivamente ribattezzato in "Rovi del Giudizio", ma il pianeta è stato invaso da un esercito di mostruose bestie di natura non meglio specificata cui è stato dato il nome di Orrori. Non avendo altro mezzo per contrastare l'altrimenti soverchiante potenza delle terrificanti creature, i sopravvissuti si sono visti costretti a modificare artificialmente i propri corpi e a impiantarsi direttamente nel cuore un parassita denominato BOR (acronimo di Biological Organ Regenerative), che quantomeno in origine era destinato a essere utilizzato a scopo medico. Comparsi prima ancora che la Grande Catastrofe si verificasse, i parassiti BOR vennero infatti scoperti quando alcune creature tornarono misteriosamente in vita attraverso un processo chiamato "Zombificazione". Ricerche successive rivelarono che delle forme di vita non identificate si erano attaccate ai cuori degli esseri risorti, prendendo il controllo di ogni singola cellula dei corpi degli ospiti.



Redivivi e Corrotti

L'impiego della seppur non testata arma miracolosa ha quindi donato delle straordinarie - e un tantino inquietanti - abilità vampiresche agli individui sottoposti al disperato esperimento, dando vita alla prima generazione dei Redivivi: esseri umani dotati di poteri eccezionali e in grado di risorgere all'infinito, a patto che il parassita impiantato nel cuore dell'ospite sia ancora vivo. Come scoperto in seguito, però, le sorprendenti capacità dei Redivivi hanno un prezzo tutt'altro che irrisorio: non solo questi perdono progressivamente i propri ricordi ad ogni resurrezione, ma la costante sete di sangue, se non soddisfatta, li trasforma a lungo andare nei Corrotti, vale a dire dei cannibali in perenne stato di frenesia e del tutto incapaci di controllarsi.

Forti dei loro nuovi poteri e non potendo morire, i Redivivi di prima generazione si sono subito dimostrati in grado di poter difendere efficacemente le strutture di ricerca dagli Orrori, tuttavia gli effetti collaterali della loro innaturale condizione si sono palesati altrettanto rapidamente. Esaurite le scorte di sangue umano, diversi soggetti sono purtroppo impazziti, divenendo i primissimi Corrotti: delle aberrazioni pericolose tanto quanto i mostri che hanno portato alla loro creazione, e per giunta completamente immortali. Divenuti sempre più numerosi, i Corrotti hanno cominciato a produrre una sorta di Miasma estremamente pericoloso per gli altri Redivivi, in quanto incrementa a dismisura la sete di sangue e le probabilità che un soggetto ceda alla frenesia.



Il Progetto Q.U.E.E.N.

L'arma sperimentale che avrebbe dovuto proteggere l'umanità dagli inarrestabili Orrori si è quindi tramutata in una minaccia persino più grade degli stessi, obbligando gli artefici della loro creazione a riconoscere i difetti del programma e a escogitare delle adeguate contromisure. Supportati da Gregorio Silva, un autoritario Redivivo che prima della Grande Catastrofe era stato un soldato, gli scienziati avviano quindi il Progetto Q.U.E.E.N., in cui scopo è quello di stabilizzare la popolazione dei Redivivi e prevenire la nascita di ulteriori Corrotti.

Per conseguire tale obiettivo, una giovane donna di nome Cruz Silva - la figlia del già menzionato Gregorio - si offre volontaria per diventare la "Regina dei Redivivi" e di conseguenza viene esposta al sangue di tutti gli organismi acquisiti dalla sperimentazione. Inizialmente l'esperimento si dimostra un successo, tant'è che la Regina non solo non manifesta alcuna sete di sangue, ma l'immenso potere che ha ottenuto le consente di creare, con l'aiuto dei ricercatori del progetto, materiali, equipaggiamenti e farmaci in grado di aiutare lo sviluppo dei Redivivi e soprattutto del Vischio, ovvero una pianta che purifica l'aria dal micidiale Miasma emesso dai Corrotti, placa la sete degli stessi Redivivi e addirittura ne migliora la rigenerazione. I soggetti creati sotto l'ala del Progetto Q.U.E.E.N. vengono pertanto ribattezzati come Redivivi di seconda generazione, ma quando la Regina, incapace di continuare sopportare l'indicibile dolore provocatole dal parassita innestato nel suo cuore, perde il controllo e cede alla frenesia, i suoi sconfinati poteri distruggono una città già in rovina, producendo per giunta uno spropositato quantitativo di Miasma e favorendo la comparsa di orde di Corrotti.



Operazione Destituzione

Messi alle strette da una minaccia persino più grave delle precedenti e dovendo fermare quanto prima la Regina, al fine di impedirle di decimare i pochi umani sopravvissuti, questi ultimi si vedono costretti a giocare una carta disperata: tramutare tutti i cadaveri disponibili in Redivivi da impiegare alla stregua di soldati ed equipaggiarli con armi particolarmente efficaci contro i Corrotti di prima generazione.

Capeggiata da Gregorio Silva, l'Operazione Destituzione (o Queenslayer, se preferite), si rivela un successo: il cuore della Regina è distrutto in battaglia, tuttavia per qualche ragione le sue capacità rigenerative non vengono soppresse, motivo per cui tredici parti del suo corpo finiscono per essere convertite in "cimeli" e impiantate in Redivivi biologicamente in grado di tollerarne la presenza.



Ignorando che questo corroderà a poco a poco le loro menti, trasformandoli nei cosiddetti "Eredi", Silva nasconde i Redivivi selezionati per sigillare la Regina all'interno di Cripte, vale a dire delle aree protette da barriere che impediscono ai cimeli di ricongiungersi e innescare la resurrezione della Regina.



Il carcere della Foschia

Non molto tempo dopo la conclusione dell'Operazione Destituzione, la città di Vein è circondata dalla Foschia Rossa, un'impenetrabile barriera che se da una parte impedisce agli Orrori di penetrare al suo interno, dall'altra fa sì che i Redivivi e i Corrotti non possano in alcun modo attraversarla.

Giacché la maggior parte della popolazione è ormai composta da Redivivi, le scorte di sangue umano cominciano inevitabilmente a diminuire, mentre i Vischi creati mediate il prezioso sangue della Regina si ammalano uno dopo l'altro, permettendo al Miasma di addensarsi oltre le capacità filtranti delle maschere equipaggiate dai Redivivi. Travolta dal caos più totale, la popolazione di Vein viene presa in custodia da Silva e le forze di sicurezza di Cerbero da lui guidate, che conducono gli umani ancora in vita in un luogo sicuro dove proliferare; in cambio, però, questi vengono chiamati a offrire regolari donazioni di sangue, affinché anche i Redivivi possano sopravvivere senza cedere alla frenesia. Il nuovo governo di Silva ripristina dunque l'ordine in quel di Vein, ponendo fine alla caccia agli umani e regolamentando la distribuzione delle scorte, ma un nuovo problema si palesa lontano dagli occhi della popolazione: pur riuscendo a contenere i cimeli nei loro rispettivi corpi, gli Eredi sono stati lentamente corrosi dall'interno dal potere della Regina e sono prossimi a trasformarsi in Corrotti.



Poiché questa tragica eventualità spalancherebbe le porte al ritorno della Regina, il governo decide quindi di nominare delle Custodi e le incarica di vegliare sulle Cripte sigillate: qualora gli Eredi dovessero trovarsi sul punto di cedere alla frenesia, sarà necessario ucciderli e trasferire i loro cimeli in un nuovo ospite.

Indossati i panni di un Redivivo che ha giocato un ruolo cruciale nelle fasi decisive dell'Operazione Destituzione, per poi perderne il ricordo a causa degli effetti collaterali della resurrezione, sarà proprio il giocatore a stabilire le sorti degli Eredi: una scelta che impatterà enormemente sul finale di CODE VEIN, dando accesso a tre conclusioni diverse e ugualmente interessanti.