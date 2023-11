Com'è stata la BlizzCon 2023 dal vivo: un appuntamento pieno di magia

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Siamo volati fino ad Anaheim per prendere parte a BlizzCon 2023, che nel complesso si è rivelata un grande evento. La cerimonia d'apertura della fiera è stata avara di sorprese, a eccezion fatta di World of Warcraft Wordsoul Saga, ma in compenso tra i corridoi del Convention Center abbiamo avvertito l'incontenibile entusiasmo dei fan venuti da tutto il mondo per celebrare i franchise di Blizzard e visitare le location a loro dedicate. Non mancando di soffermarci sull'evento d'apertura, che ha visto anche la partecipazione di Phil Spencer, vi raccontiamo come è stata la nostra BlizzCon 2023.

La presenza di Microsoft e l'evento d'apertura

Quando Microsoft ha concluso l'acquisizione di Activision Blizzard King, Phil Spencer ha cominciato a visitare tutte le branche del colosso, per far sentire i loro dipendenti parte della grande famiglia verdecrociata, un po' come è accaduto qualche tempo fa con Bethesda. Il passo successivo? Arrivare a parlare direttamente agli appassionati di queste compagnie. Per questo motivo, chi vi scrive era certo che avrebbe assistito all'arrivo del CEO di Microsoft Gaming sul palco di BlizzCon 2023: così è stato.

Nel suo discorso al pubblico Spencer ha voluto sottolineare il valore delle grandi IP di Blizzard, si pensi anche solo al modo in cui World of Warcraft ha contribuito alla diffusione del concetto di "community online" e ha promesso che d'ora in avanti Microsoft coltiverà l'essenza di ciò che ha reso unica Blizzard. Discorsi ispirati a parte, più volte durante la fiera abbiamo avvertito in più occasioni la "presenza" del colosso di Redmond.



I trailer dei titoli Blizzard che passavano sugli schermi della sala stampa terminavano con gli slogan di Xbox (Power Your Dreams) e nell'area dedicata alle demo dei giochi c'erano i PC e le sole console Serie X. In attesa di assistere ai primi effetti concreti dell'entrata di Blizzard nel mondo di Microsoft Gaming, possiamo dire che ci saremmo aspettati qualcosa di più dall'evento di apertura di BlizzCon 2023. Oltre all'annuncio della prima grande espansione di Diablo 4, che riporterà i fan di lunga data in un'apprezzata ambientazione del secondo capitolo, è stato certamente l'arrivo sul palco di Chris Metzen il momento più significativo dell'appuntamento. L'appassionato autore a cui dobbiamo le origini e adesso anche il futuro di Warcraft ha infervorato il pubblico, svelando l'esistenza di Wordsoul Saga, che non è una semplice espansione di World of Warcraft.

Parliamo infatti di una lunga successione di eventi che si svilupperà in ben tre espansioni principali: The War Within - in uscita nel 2024 - Midnight e The Last Titan. Nello specifico, il terzo e ultimo di questi contenuti vedrà il ritorno dei Titani ad Azeroth e permetterà agli appassionati di scoprire le loro reali intenzioni.

Vivere la BlizzCon

Sul fronte organizzativo, la BlizzCon 2023 ha vissuto di alti e bassi. All'inizio del primo giorno, dopo una lunga attesa, ai media è stato permesso di entrare in fiera in separata sede rispetto agli appassionati e di raggiungere direttamente l'Arena, dove poi si è tenuta la cerimonia d'apertura. Evitando la calca, siamo riusciti a trovare agevolmente un posto a sedere, senza rischiare di dover trascorrere in un angolo l'intera conferenza. Finito l'evento siamo stati condotti in press room dal PR e abbiamo apprezzato immediatamente la vicinanza della sala demo per la stampa, come pure dell'area riservata alle interviste agli sviluppatori presenti in fiera.

A questo proposito però abbiamo notato delle scelte tutt'altro che a fuoco da parte degli organizzatori. In primis, dopo l'evento introduttivo alla BlizzCon si sono tenuti diversi panel dedicati ai più importanti titoli presenti alla fiera. Dovendo tenere interviste e presenziare a dei roundtable (incontri in cui gli sviluppatori si interfacciano con diversi giornalisti allo stesso momento) ci è stato sostanzialmente impossibile seguire tutti i panel.



Inoltre, quando abbiamo incontrato gli sviluppatori per intervistarli 1:1, quindi non in compagnia di altri colleghi, alcune delle nostre domande non hanno trovato risposta, per ragioni che onestamente fatichiamo a comprendere. Talvolta gli addetti ai lavori non hanno voluto sbottonarsi su ciò che gli avevamo chiesto, rimandandoci ad esempio a un panel del giorno successivo per avere le risposte. Abbiamo faticato a comprenderne il motivo, perché a nostro parere svilisce un po' la rilevanza delle interviste 1:1.

Le ali di Inarius

Fatta questa premessa, quando ci siamo dati all'esplorazione della fiera abbiamo trovato inalterata tutta la sua magia. Parliamo del resto della prima BlizzCon in presenza dell'era post-pandemia e forse è proprio per questo che la marea di appassionati che l'ha visitata ci ha mostrato un entusiasmo incontenibile.



A decine si sono ammassati nella Hall di Diablo per fare la foto con le ali di Inarius o per farsi fare dei tatuaggi a tema. Tra la ricostruzione a grandezza naturale di numerosi armamenti e la maestosa statua di Lilith, c'era davvero un numero impressionante di chicche per i fan di lunga data.

Complice la presenza della Overwatch Cup 2023, anche allo sparatutto multiplayer è stata dedicata una generosa porzione del Convention Center, forse però con meno cura nella caratterizzazione della location. Per finire, concludiamo con l'ultimo luogo magico della BlizzCon 2023: la Hall D, interamente incentrata su World of Warcraft, Hearthstone e Rumble. Qui le statue a grandezza naturale affiancano una taverna, un emporio e molto altro ma soprattutto delle grandi "photo opportunity". E per "grandi" intendiamo in senso letterale. Avete presente la gigantesca spada visibile nella cutscene di World of Warcraft The War Within? Bene, era lì. Da citare è poi anche il Blizzard Gear Shop, un'ampia area destinata alla vendita del vestiario ufficiale o di gadget e action figure d'ogni dimensione. Per chiudere al meglio la fiera, il gruppo K-Pop de Le Sserafim - al centro di una recente collaborazione con Overwatch 2 - si è esibito dal vivo ed è un peccato che non ci sia stato permesso di fotografare l'esibizione.



Per finire, alla cerimonia d'apertura il presidente di Blizzard Mike Ybarra ha parlato di BlizzCon come di un incontro tra amici appassionati di videogiochi. Un grande appuntamento pensato per coloro che attraverso World of Warcraft e altri titoli della compagnia hanno costruito legami destinati a perdurare negli anni. Per quanto ci riguarda, nella nostra esperienza a BlizzCon 2023 abbiamo potuto appurare la veridicità di queste parole, grazie ai tanti colleghi, sviluppatori e appassionati con cui l'abbiamo vissuta.