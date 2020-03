Come affrontare la quarantena videogiocando: giochi per famiglie e bambini

In questo periodo di quarantena, l'arma più potente a nostra disposizione è quella di restare a casa. Per prevenire il subentrare della noia, e per svagare un po' la mente, le attività con cui ingannare il tempo non mancano di certo. Inoltre, con le scuole chiuse e numerose attività lavorative ferme, genitori e figli stanno trascorrendo tantissimo tempo insieme: tenere impegnati i propri pargoletti per una giornata intera, tuttavia, non è affatto semplice, e riteniamo che dedicare parte di questo tempo ai videogiochi sia una scelta molto saggia. Grazie alla nostra passione preferita, i nostri bambini possono dare libero sfogo alla propria immaginazione, plasmare mondi dal nulla, viaggiare in realtà da sogno e anche accrescere la loro determinazione affrontando sfide sempre nuove.



Sono davvero tanti i titoli adatti ai bambini e al gioco in compagnia, ma abbiamo deciso di selezionarle qualcuno per rendervi la vita più semplice. Siete caldamente invitati, in ogni caso, a condividere la vostra opinione scrivendoci un commento nell'apposita sezione.

Animal Crossing: New Horizons

PEGI: 3+

Numero di giocatori: fino a 8 in locale

Piattaforme: Nintendo Switch



Cominciamo la nostra carrellata con il gioco più recente della lista, ovvero Animal Crossing: New Horizons. Come i precedenti capitoli della serie, anche il nuovo arrivato offre un'esperienza particolare, che permette di evadere dalla routine quotidiana per immergersi in un mondo alternativo nel quale costruire un proprio villaggio, conoscere bizzarri animali parlanti e vagare in maniera disimpegnata. Animal Crossing: New Horizons antepone la semplicità e il piacere della scoperta alle complesse regole che governano titoli solo all'apparenza simili, come Stardew Valley ed Harvest Moon.

Questa sua leggerezza, unita ad un sistema di gioco solido e ad un quantitativo incredibile di attività da svolgere, fa della nuova proposta di Nintendo un gioco perfetto anche per i più piccoli, che potranno vivere, secondo i propri ritmi, esperienze disimpegnate e gratificanti. Animal Crossing: New Horizons, oltre a offrire l'opportunità di visitare le isole altrui, permette anche di creare un'isola condivisa, dove ognuno dei membri della famiglia può interpretare un abitate differente e contribuire allo sviluppo dell'area. In questo modo potrete trascorrere del piacevole tempo in compagnia dei vostri figli, scorrazzando piacevolmente e ammirando il frutto del loro lavoro.



Per saperne di più, vi consigliamo di leggere la nostra recensione di Animal Crossing: New Horizons.

Yoshi's Cafted World

PEGI: 3+

Numero di giocatori: fino a 2 (un Joy-Con per giocatore)

Piattaforme: Nintendo Switch



Yoshi's Crafted World è indubbiamente uno dei giochi più colorati e ispirati disponibili su Nintendo Switch. Impossibile non farsi catturare dalla tenerezza del simpatico dinosauro e dal vivace mondo di carta nel quale si ritrova a sgambettare. Il platform sviluppato da Good Feel fa dell'esplorazione il suo elemento fondante, e grazie alla sua incredibile accessibilità può rappresentare la perfetta porta d'ingresso nel mondo dei videogiochi per i vostri figli.

Yoshi's Crafted World non impone limiti di tempo e incoraggia un ritmo di gioco compassato, facendosi assaporare e scoprire a poco a poco. La difficoltà non elevata (che può essere ulteriormente abbassata attivando la modalità Relax), evita inoltre il sopraggiungere della frustrazione nei più piccoli.



Nintendo Switch fa della cooperativa in locale uno dei suoi elementi fondanti, e in tal senso la possibilità di utilizzare i due Joy-Con in maniera separata è un vero tocco di genio. Anche Yoshi's Crafed World sfrutta questa funzione, permettendo a un genitore di unirsi alla partita per affrontare i vari livelli in compagnia del proprio bambino, e magari aiutarlo quando necessario: in Yoshi's Crafted World, infatti, un giocatore può saltare in groppa all'altro per farsi trasportare, meccanica che può tornare estremamente utile nelle sezioni platform più insidiose.



Recensione di Yoshi's Crafted World

Nintendo Labo

PEGI: 3+, 7+

Numero di giocatori: 1

Piattaforme: Nintendo Switch



Nintendo Labo non è propriamente un videogioco, bensì una piattaforma a metà strada tra il software e un giocattolo di costruzioni, un esperimento con dei forti connotati educativi con il quale i vostri piccoli possono creare dal nulla dei marchingegni fatti di cartone e cordicelle, per poi osservarne il funzionamento esterrefatti e ricolmi d'orgoglio. La magia di Labo è tutta qui, nel processo di creazione che porta i più giovani, assistiti dai propri genitori, da una prima fase di apprendimento allo stupore per aver costruito un congegno capace di fungere da controller per un'esperienza ludica davvero originale.

Nintendo Labo permette dunque di costruire differenti tipi di dispositivi, chiamati Toy-Con. A tal fine, è possibile scegliere tra differenti kit da acquistare. Il perfetto punto d'ingresso è rappresentato dal Kit Assortito, adatto ai bambini dai 3 anni in su e comprendente il materiale necessario per una macchina radiocomandata, un piano, una moto, una canna da pesca e una casa. Ai più grandicelli, dai 7 anni in su, sono invece indirizzati il Kit Robot, il Kit Veicoli e il Kit VR.



E il divertimento non finisce qui, poiché dopo aver costruito il primo Toy-Con è possibile accedere alla modalità Toy-Con Garage, dove i più ingegnosi possono dare libero sfogo alla propria creatività riprogrammando le componenti di Switch e di cartone a proprio piacimento per dare vita alle esperienze più disparate. In questo modo Labo assume anche dei forti connotati didattici, introducendo i bambini più grandicelli alle basi dell'informatica, e spingendoli ad appassionarsi alla materia senza mettere da parte il divertimento.

Minecraft

PEGI: 7+

Numero di giocatori: 1 in locale

Piattaforme: PS3, PS4, Ps Vita, Xbox 360, Xbox One, PC, Nintendo Switch, Nintendo 3DS, Nintendo Wii U, Android, iOS, Amazon Fire, Fire TV, Samsung Gear VR, Oculus



Chi non ha mai sentito parlare di Minecraft? Fenomeno videoludico dell'ultima decade capace di vendere centinaia di milioni di copie, il sandbox di Mojang è un parco giochi dalle possibilità infinite accessibile a chiunque, dove non vengono imposti limiti nella creazione dei mondi.

Rimarrete affascinati da ciò che vostro figlio sarà in grado di creare man mano che prenderà dimestichezza con i sistemi offerti. Minecraft evolve con il giocatore: all'inizio, i più piccoli saranno incapaci di plasmare mondi elaborati, ma crescendo e imparando nuovi modi per ingegnarsi daranno vita a creazioni sempre più complesse, che sapranno lasciarvi esterrefatti.



Questa è la magia di Minecraft: i vostri figli acquisiranno poco alla volta una fiducia sempre crescente nelle proprie possibilità, mentre voi vi godrete questo fantastico percorso. Il gioco, tra l'altro, è disponibile su qualsiasi piattaforma esistente, dagli smartphone ai tablet, passando per le console casalinghe e il PC.

I videogiochi LEGO

PEGI: 7+

Numero di giocatori: 1-2

Piattaforme: PS3, PS4, Xbox 360, Xbox One, PC, Nintendo Switch, 3DS, Wii U, iOS, Android



Passano gli anni, la tecnologia avanza, le generazioni di console si avvicendano, ma i videogiochi LEGO sono sempre qui, con una struttura di gioco che, nonostante alcune evoluzioni, rimane sempre fedele a se stessa. Ci troviamo di fronte a dei coloratissimi action/platform nei quali impersonare un mucchio di personaggi differenti, ciascuno caratterizzato da abilità uniche da sfruttare per risolvere semplici puzzle e proseguire nei livelli, andando a caccia, nel frattempo, di tantissimi collezionabili.

Ancor meglio se in cooperativa, visto che tutti permettono a un secondo giocatore di unirsi alla partita raddoppiando il divertimento. Di videogiochi LEGO ce ne sono bizzeffe: a vostro figlio piacciono i dinosauri? C'è LEGO Jurassic World. Vuole replicare le gesta dei suoi supereroi preferiti? Avete l'imbarazzo della scelta, da LEGO Marvel Super Heroes 2 a LEGO Batman 3: Gotham e oltre. S'è appassionato ad Harry Potter guardandolo in TV? LEGO Harry Potter Collection farà al caso vostro. E la cosa bella è che sono disponibili su un mare di piattaforme diverse, per cui non faticherete a trovare il gioco perfetto per lui o per lei.

Rocket League

PEGI: 3+

Numero di giocatori: fino a 4 in locale

Piattaforme: PlayStation 4, Xbox One, PC e Nintendo Switch



Fino ad ora li abbiamo fatto viaggiare in mondi coloratissimi, creare affascinanti dispositivi con l'uso del cartone, plasmare mondi dal nulla e impersonare i propri eroi preferiti, ma non possiamo farci mancare una sana dose di competitività. A tal fine, riteniamo che Rocket League possa rappresentare la scelta migliore.

Scevro di qualsiasi elemento violento - si gioca a calco con delle macchinine, non è geniale? - la proposta di Psyonix ha dalla sua un'accessibilità invidiabile, visto che Rocket League non è adatto solamente ai giocatori professionisti e ai funamboli del controller, ma anche ai più piccini.



Grazie al supporto al multigiocatore in locale fino a quattro partecipanti, potrete inoltre unirvi alla partita e giocare assieme ai vostri figli comodamente seduti sul divano, trascorrendo con loro del piacevole tempo in compagnia. Come ciliegina sulla torta, Rocket League è disponibile su tutte le principali piattaforme casalinghe e ha un costo davvero contenuto.