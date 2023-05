Come cambia Apex Legends con la Stagione 17: il rilancio va alla grande

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro

Che siate o meno giocatori che frequentano assiduamente i server di Apex Legends, avrete sicuramente sentito parlare dell'ultimo grande aggiornamento, che ha rappresentato per il free to play firmato Respawn Entertainment una sorta di rinascita. Un po' per via dell'introduzione del Team Deathmatch (pur con i suoi tanti problemi), un po' per l'aggiunta di alcune modifiche relative alle classi e alla quality of life, lo sparatutto in soggettiva è riuscito a registrare più di un nuovo record per quello che riguarda il numero di utenti contemporaneamente connessi su Steam (superando addirittura l'esplosivo lancio).



Dopo aver gettato le basi per il futuro di Apex Legends, il team di sviluppo si prepara al lancio di Arsenal, la Stagione 17, che propone una struttura più classica in termini di contenuti e introduce anche una nuova leggenda. A tal proposito, abbiamo potuto assistere ad una presentazione a porte chiuse durante la quale gli sviluppatori ci hanno illustrato ogni singola novità in arrivo con l'update stagionale.

Il ritorno di un campione

Probabilmente avrete già visto lo Stories from the Outlands incentrato sul nuovo eroe, la cui prima parte potrebbe dare un'idea sbagliata sul prossimo personaggio giocabile. Sì, perché la leggenda in questione è solo in apparenza un vecchio e annoiato riccone che trascorre le sue giornate tra le comodità della sua enorme dimora. Il signor August Montgomery Brinkman è un veterano degli Thunderdome Games, quelli che potremmo definire i precursori degli Apex Games: con l'alias di Ballistic, la nostra nuova conoscenza ha dominato l'arena per un bel po' di tempo al fianco di due fidati compagni, ma per un errore dovuto alla sua eccessiva sicurezza non è riuscito a salvare loro la vita.

Tale incidente ha spinto il buon August a vivere una vita da esiliato, durante la quale ha interrotto ogni rapporto persino con suo figlio. Dopo anni di assenza dalle scene, avviene però l'inaspettato: la prole di Ballistic decide di scendere in campo nell'arena e, pur di impedirglielo, suo padre fa un patto con il misterioso Syndacate, così da prendere il suo posto e tornare a combattere dopo la lunghissima pausa.



Ma andiamo al sodo: quali sono i talenti di Ballistic? La nuova leggenda appartiene alla classe Assalto e dispone di un'abilità passiva molto interessante. Weapon Sling (questo è il nome del tratto che caratterizza Ballistic) consiste nella possibilità di raccogliere una terza arma da riporre nell'inventario e da richiamare in qualsiasi momento tramite il menu dello zaino, oppure premendo un tasto (opzione disponibile solo per chi ha assegnato un comando a tale funzione dalle impostazioni).

Ovviamente non è tutto oro quel che luccica e questa abilità possiede anche dei lati negativi: più nello specifico, la terza arma non può montare accessori e va quindi tenuta nell'inventario nella sua versione 'vanilla'. Come si può intuire, ciò non è sufficiente a stroncare l'utilità della passiva, che ha enormi potenzialità anche e soprattutto per chi gioca in maniera competitiva e vuole aggiungere all'equipaggiamento una terza arma che possa garantirgli più probabilità di sopravvivere in situazioni meno frequenti.

Con l'abilità principale, Whistler, il nostro attempato soldato sfodera la sua fidata pistola speciale, i cui proiettili sono in grado di creare un po' di scompiglio: una volta colpito un avversario, questo infligge meno danni e deve far fuoco con la massima attenzione. Chi è sotto l'effetto di Whistler può surriscaldare l'arma e - una volta entrato in gioco questo status - si danneggia da solo. In chiusura troviamo la Ultimate, Tempest, il cui nome lascia intuire ciò che accade all'attivazione dell'abilità finale: quando Ballistic entra in Ultimate, tutti gli alleati vicini ottengono un bonus alla velocità di ricarica delle armi e si muovono più rapidamente mentre sono disarmati. Come se non bastasse, gli strumenti impugnati dai compagni diventano immediatamente d'oro (con tutti gli effetti che ne conseguono sulla rarità degli accessori montati) e chi è colpito da Weapon Enhancer ha accesso ad una scorta infinita di munizioni che gli permette di ricaricare quante volte vuole, anche se nello zaino non vi sono proiettili di riserva. Si tratta quindi di un personaggio molto interessante, le cui abilità potrebbero fare la differenza fra le mani di un giocatore particolarmente abile.

Un Poligono tutto nuovo

Come ogni aggiornamento che si rispetti, Arsenal dà anche una svecchiata a World's Edge, una delle tante mappe di Apex Legends. Con l'arrivo di nuovi dispositivi per il raffreddamento, la temperatura è calata drasticamente e le aree vulcaniche che da sempre caratterizzano l'arena sono diminuite.

Le conseguenze sono visibili in diversi punti d'interesse, visto che la visibilità è generalmente migliorata e le porzioni di mappa ricoperte dalla neve sono ora più numerose. Ad affiancare la nuova forma dei Confini del Mondo troviamo anche una struttura inedita nella parte est della mappa: ci riferiamo all'Apex Games Museum, un luogo in cui si ricordano tutti i campioni che hanno preso parte alle precedenti edizioni del violento sport e in cui potrete osservare oggetti e dipinti commemorativi.



A dire il vero, non è solo World's Edge che si prepara a subire qualche modifica, visto che Respawn Entertainment ha deciso di rivoluzionare il Poligono di Tiro, ovvero quel luogo in cui i giocatori possono testare qualsiasi personaggio o pezzo d'equipaggiamento senza limitazioni.

Se già in passato abbiamo assistito all'aggiunta di nuove opzioni per questa speciale modalità di gioco, con la Stagione 17 si parla di uno stravolgimento dell'arena dedicata all'allenamento, che sta per accogliere sia nuove aree dedicate a tipi di allenamenti specifici come gli 1 contro 1 o gli scontri a fuoco al chiuso, sia un sistema di personalizzazione dei manichini, ai quali si potranno assegnare alcuni comandi per modificarne il comportamento.

Arriva la Maestria Armi

Malgrado l'assenza di una nuova bocca da fuoco, probabilmente dovuta alla volontà di non affollare troppo l'arsenale di Apex Legends e avere maggiore controllo sul bilanciamento, gli sviluppatori hanno deciso di implementare una funzionalità relativa alle armi richiesta da tempo. Stiamo parlando della Maestria Armi, un sistema di progressione per le singole bocche da fuoco che da una parte stimola il giocatore a migliorarsi nell'uso di un'arma specifica e dall'altra gli consente di sfoggiare elementi estetici che, un po' come le ricompense delle ranked, sottolineano la sua abilità nel maneggiare lo strumento impugnato.

Il funzionamento di questo sistema è molto semplice e prevede la presenza di un livello esperienza per ciascuna arma, il quale progredisce con il suo uso: ogni 20 livelli, sarà possibile completare una sfida più complessa che premia l'utente con una ricompensa esclusiva.



Ci piacerebbe parlarvi nel dettaglio anche delle novità che stanno per arrivare nella modalità classificata, ma per motivi di embargo dobbiamo tenere la bocca cucita e potremo svelarvi ogni singola modifica che interesserà questa componente del free to play solo in un secondo momento, così da avere un quadro completo dell'aggiornamento in uscita il prossimo 9 maggio 2023 su tutte le piattaforme.