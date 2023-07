Come sono cambiati i salvataggi nei videogiochi?

Nelle case, nei ripostigli, nelle soffitte o nei garage dei giocatori con venti e passa anni di onorato servizio c'è sicuramente uno spazio deputato alla conservazione dei titoli e delle console di un tempo. Qualcuno avrà la fortuna di poterli esporre tutti insieme in una libreria o su degli scaffali, ma i più saranno dovuti ricorrere al metodo più classico per mettere via una qualsiasi cosa di uso non più quotidiano.



In quegli angoli che odorano un po' di nostalgia spesso non ci sono solo giochi con il loro carico di emozionanti memorie. Non è raro infatti vederli affiancati dagli strumenti che di tali memorie hanno permesso la fruizione, regolandone la progressione, e persino la catalogazione. Ci riferiamo ai sistemi di salvataggio dei videogiochi, su cui abbiamo deciso di soffermarci.

Di foglietti e scatoline

Aprendo la scatola di un titolo per NES, SNES, SEGA Mega Drive, Game Boy, è possibile che si trovi ancora al suo interno un foglietto con le password necessarie per accedere ai vari livelli; similmente, da qualche parte vicino alla collezione di giochi PlayStation, PS2 e GameCube ci saranno le memory card coi dati salvati ancora all'interno. Vestigia di un tempo passato, in cui console e PC non si affidavano ai moderni sistemi di archiviazione. L'evoluzione dei sistemi di salvataggio non è stata lineare.

Non è corrisposta all'avanzamento tecnologico, ma ha seguito ragioni di opportunità e di costi. Per spiegarci, è perfettamente possibile che un gioco su NES abbia la possibilità di salvare su cartuccia mentre per uno SNES sia necessario ricorrere alle password. Così come non era infrequente che certi titoli, magari appartenenti a generi di matrice arcade, come i beat 'em up o gli sparatutto a scorrimento, fossero del tutto sprovvisti di un qualunque metodo per conservare i propri progressi. Un qualcosa che oggi sarebbe inimmaginabile. Chiaramente, le esperienze che per arrivare ai titoli di coda richiedevano più di un paio d'ore necessitavano della presenza di un metodo per salvare i dati. Le password erano il modo più economico per farlo, ma anche quello più scomodo. Fin quando ci si ritrovava combinazioni poco astruse e immediatamente riconoscibili, come le classiche griglie di oggetti dei Castlevania o le faccione dei Mega Man 16 bit (già un passo avanti, perché i loro rispettivi capostipiti non avevano alcun sistema di salvataggio), bene.



Quando però si trattava di segnare lettere e numeri, facendo attenzione a maiuscole, minuscole o caratteri speciali, l'errore era sempre dietro l'angolo. Immaginate la frustrazione nel vedere vanificati i propri progressi per un carattere copiato male. L'evoluzione in tal senso arrivò con l'utilizzo delle batterie tampone.

All'interno delle cartucce, insieme alla ROM - lo spazio non modificabile su cui era scritto il gioco - c'era anche una piccola memoria RAM, alimentata, appunto, da una batteria tampone, che permetteva di conservare i salvataggi su di essa almeno sino all'esaurimento della batteria (che comunque durava una ventina d'anni).



Oggi probabilmente le batterie delle vostre cartucce NES, SNES, Game Boy e simili saranno scariche, ma chi volesse rimpiazzarle potrebbe farlo senza penare troppo, dato che si tratta delle classiche batterie "a bottone" utilizzate anche dagli orologi da polso. Ma perché non tutti i giochi sfruttavano RAM e batteria tampone? Semplicemente perché al tempo si trattava di una soluzione relativamente costosa.

Il passaggio dalle cartucce ai supporti ottici segnò l'avvento delle memory card, necessarie per salvare i progressi. Gestire i dati dei titoli da completare o di quelli già ultimati - magari con un occhio di riguardo alla conservazione dei momenti più memorabili delle avventure - era a volte quasi un gioco nel gioco. Fu solo con l'arrivo della settima generazione che, finalmente, i salvataggi trovarono posto direttamente sulle console, togliendo ai giocatori tutte gli imprevisti e le incombenze a essi legati.

Tra souls e survival horror

Negli anni non sono cambiate solo le tecnologie legate alla conservazione dei progressi, ma la concezione stessa del salvataggio. Nei souls di Hidetaka Miyazaki ad esempio l'autosave decreta la fine di quel senso di sicurezza legato alla possibilità di "scolpire nella pietra" le proprie prodezze. Ai falò o presso i luoghi di grazia di Elden Ring è possibile avere un attimo di respiro e potenziare il prode guerriero, certo, ma gli errori e l'avventatezza si pagano cari nei prodotti di From Software, e sono proprio i salvataggi continui a garantirlo (a proposito di soulslike, qui la prova di Lies of P).

Passiamo quindi ai survival horror, in cui i salvataggi possono essere funzionali al mantenimento di quella sensazione di angoscia e oppressione che è tra i requisiti primari del genere: la possibilità di salvare ovunque renderebbe l'esperienza meno tesa, svilirebbe il legame emotivo tra un giocatore che deve (e vuole) provare inquietudine e il suo viaggio. Esplorare ambientazioni lugubri infestate da indicibili orrori, con poche munizioni a disposizione, sapendo di poter andare incontro in qualunque momento a una prematura dipartita, alimenta la tensione in modo perenne, che rende la scoperta di un punto di salvataggio una vera e propria boccata d'aria.



Le stanze con la macchina da scrivere di Resident Evil (qui la recensione di Resident Evil 4) sono un perfetto esempio di quanto abbiamo appena affermato. Illuminate da luci dolcemente fioche, avvolte da melodie rilassanti, sono davvero oasi di pace, un riparo sicuro dall'orrore. Certo, nei capitoli in cui bisogna possedere un nastro d'inchiostro per custodire i progressi c'è un ulteriore elemento di incertezza, ma di base tutti i fan della saga hanno provato momenti di serenità quando, dopo una fase al cardiopalma, si sono ritrovati di fronte a una macchina da scrivere.

Lo stesso, invece, non avviene in Alien: Isolation. Anche nel gioco di Creative Assembly la visione dei telefoni che fungono da punti di salvataggio genera sollievo, ma guai ad abbassare la guardia: attivarli richiede un po' di tempo e in quegli istanti si è totalmente alla mercé dello xenomorfo che dà la caccia alla protagonista. Meglio quindi agire con cautela per non ritrovarsi brutalmente uccisi proprio nel momento in cui si stava cercando di mettere al sicuro i progressi compiuti.

I save point di una volta

Anche nei metroidvania i save point sono oasi di tranquillità, perché spesso permettono di ripristinare salute e mana, poteri e simili. La bellezza sta nel riuscire a scovarli, nello sviluppare quella sorta di sesto senso che permette di intuire la loro posizione all'interno di mappe vaste e articolate.Un buon level design suggerisce la presenza delle stanze particolari. Vale ad esempio in Hollow Knight, con le panchine su cui l'eroe può sedersi e rilassarsi, così come nei grandi classici di Metroid e Castlevania.

Che si tratti delle stazioni in cui Samus s'infila in apposite capsule, o delle bare in cui Alucard può riposare, c'è quasi sempre un elemento che fa intuire la presenza di un luogo dove salvare. Collocare i punti di salvataggio è quasi un'arte: lo è anche il modo in cui sono rappresentati. Pensiamo ai locandieri dei Mana e alle loro strambe danze, alle luci di Final Fantasy VI o Chrono Trigger, ma anche ai preti di Dragon Quest e ai telefoni di Earthbound.



E poi c'erano le statue di drago di Breath of Fire, i libri di Terranigma, e così via. Insomma, al netto dell'indubbia comodità dei salvataggi automatici, è difficile non provare nostalgia pensano ai save point di una volta. Gli appassionati di Metal Gear Solid probabilmente ricorderanno ancora la frequenza Codec per contattare Mei Ling e registrare i progressi (140.96); in Silent Hill 2 i quadrati rossi che indicano la possibilità di salvare hanno una precisa simbologia, tutta da scoprire;

anche in Xenogears e Chrono Cross gli oggetti che caratterizzano i punti di salvataggio si collegano alla trama in modo intrigante; a sottolineare come a volte raggiungere un punto di salvataggio sia una vera e propria liberazione, in No More Heroes e in Dead Rising questi sono rappresentati da water e bagni pubblici; in NieR: Automata ogni volta che si viene sconfitti un nuovo androide viene trasportato nell'ultimo Access Point utilizzato, recuperando le memorie del precedente (espediente che si lega a uno dei temi del gioco, l'esistenzialismo); in ICO c'è tanta dolcezza nel modo in cui il ragazzo e la sua protetta Yorda si abbandonano al riposo sulle panchine di pietra. Si capisce quindi benissimo perché alcune delle nostre memorie videoludiche più vivide siano legate proprio ai salvataggi: tanto a quelli esterni al gioco, come i foglietti delle password o le memory card, quanto a quelli interni, talvolta elementi di spicco di immaginari assai curati.