Come funziona il premio Drago D'Oro (IVGA)

La prima cosa da dire per spiegare come funziona il Drago D'Oro è che il Drago D'Oro non c'è più.

Dal 2018 i premi italiani con cui AESVI celebrerà i titoli migliori dell'anno appena trascorso si chiameranno Italian Video Game Awards, per avere finalmente un'immagine un po' più istituzionale, seria, e lontana da quella punta di infantilismo che purtroppo ha sempre gravato sul nome precedente.

In realtà un Drago continuerà ad esistere, ed in particolare sarà quello che verrà consegnato nelle mani di publisher e sviluppatori: una statuetta dorata dalla forma immediatamente riconoscibile, probabilmente uno degli elementi caratterizzanti più efficaci di tutto l'evento già a partire dalla prima edizione.

Visto che nel corso degli anni non sono mancate polemiche molto aspre sulla struttura, sulle nomination e sui vincitori, abbiamo pensato di spiegarvi in maniera un po' più trasparente il processo che anticipa la cerimonia. Soprattutto perché chi vi scrive è stato nuovamente convocato come giurato ufficiale, e magari può raccontarvi qualche dettaglio in più di quello che avviene dietro le quinte.

La Giuria

Da quest'anno sono cambiati il meccanismo di selezione e la composizione della giuria. Ridotti in numero rispetto agli scorsi anni, i giurati saranno al massimo dodici, nominati da un presidente che resterà in carica per due anni.

La giuria sarà composta da "giornalisti della stampa generalista, giornalisti della stampa specializzata in videogiochi, docenti universitari e influencer nel settore dei videogiochi". Prima di urlare allo scandalo per l'inserimento di una categoria il cui merito sembra essere la visibilità più che la competenza, sappiate che il regolamento ufficiale richiede comunque al presidente di "scegliere i giurati tra professionisti di comprovata esperienza, autorevolezza e conoscenza del settore". Inoltre, il presidente "deve avere cura di assicurare una presenza prevalente alle prime due categorie di soggetti", ed ha la facoltà, nel caso lo ritenga opportuno, "di nominare come giurati personaggi del mondo della cultura, dell'arte e dello spettacolo".

Ricordando per altro che confrontarsi con qualcuno che abbia prospettive e punti di vista diversi dai propri, magari meno istituzionali e basati su un diverso modo di fruire il medium, rappresenta un punto di forza e non una debolezza, crediamo che i criteri di selezione siano più che legittimi. Importante anche sapere che ogni anno almeno la metà dei giurati dovrà cambiare, e che ciascun membro della giuria potrà essere confermato per un massimo di due anni consecutivi. Ogni edizione, insomma, sarà in qualche maniera caratterizzata e "interpretata" dai giurati e dal presidente.

Le categorie

Negli anni passati alcune delle accuse più feroci piovute addosso all'organizzazione sono state inerenti alle categorie ed all'inclusione di specifici prodotti all'interno di questi ultimi. Le questioni per così dire "tassonomiche" non sono mai facili da affrontare, come del resto ha dimostrato proprio di recente un evento in vista come i The Game Awards: la categoria Action Game, assemblata così come l'ha fatto lo show di Geoff Keighley, ha finito per essere un guazzabuglio senza sostanza, accostando prodotti veramente difficili da giudicare sullo stesso piano.

Quest'anno è stato quindi deciso di superare le classiche categorie "di genere", con il duplice obiettivo di snellire l'evento di premiazione e concentrarsi soprattutto sui meriti artistici del videogioco, cercando di dare al premio un respiro più internazionale.

Ecco l'elenco delle categorie degli Italian Video Game Awards:



Videogioco Dell'anno

Miglior Direzione Artistica

Miglior Game Design

Miglior Sceneggiatura

Miglior Personaggio

Miglior Audio

Miglior Videogioco per la Famiglia

Videogioco Più Innovativo

Miglior Videogioco Indie

Miglior Videogioco Mobile

Miglior Contenuto Aggiuntivo

Videogioco Oltre l'Intrattenimento

Videogioco Esports dell'Anno



In questa edizione viene quindi inserita anche la categoria esport, così da dare conto di un fenomeno sempre crescente, e la categoria Miglior Contenuto Aggiuntivo, che forse nella sua denominazione inglese trova un'espressione più felice: Best Evolving Game. Valorizzare la qualità e la costanza del supporto post-lancio, del resto, sembra sempre più importante nel mercato attuale.

Con Videogioco Oltre l'Intrattenimento si intende premiare quei prodotti che hanno la capacità, la tenacia ed il coraggio di trattare temi importanti, o di forte impatto sociale, lasciando una traccia che vada -appunto- oltre il mercato ed il settore. La categoria Videogioco per la Famiglia (almeno secondo chi vi scrive) resta forse la meno stringente, rappresentando più che altro un'indicazione d'uso, ma visto che il premio non si dedica soltanto a chi gli ambienti del videogioco li frequenta quotidianamente, avrà se non altro il merito di far passare un messaggio: che il videogame può essere utilizzato anche come un elemento aggregante, adatto per altro a tutti i membri del nucleo familiare.



Oltre a queste tredici categorie, ce ne sono tre dedicate solo ed esclusivamente ai videogiochi italiani. Ideati, creati e sviluppati da team "nostrani":



Miglior Videogioco Italiano

Miglior Debuttante

Premio Speciale Della Giuria



Anche in questo ambito si è optato per snellire il numero di categorie, disinteressarsi al comparto tecnico, dare spazio al nuovo, e magari a qualche prodotto che ha saputo distinguersi, agli occhi della giuria, per qualità o idee particolari.

Infine, ci sono due categorie non votate direttamente dalla giuria. La prima è il tradizionale Premio Speciale Del Pubblico: sul sito ufficiale degli IVGA tutti voi potrete votare (a partire da febbraio) il gioco che ritenete più meritevole. La seconda riguarda invece il Videogioco Più Venduto, una sorta di tributo al mercato basato sui dati di vendita ufficiali GFK. Sarebbe una "premiazione" interessante se non fossimo un paese di calciofili, ma con tutta probabilità in vetta alle classifiche troveremo i soliti noti.

Le metodologie di premiazione

Quando fra le nomination o tra i vincitori spunta qualche nome che al pubblico dei videogiocatori non sembra troppo meritevole, l'abitudine è stata, in passato, quella di gettare un discredito un po' generalizzato sul premio e sulla sua organizzazione. Probabilmente essere a conoscenza di quelle che sono le operazioni di premiazione vi farà capire quanto poco pertinente possa essere un atteggiamento del genere. I titoli premiati non vengono decisi a tavolino dalla giuria, bensì votati secondo un processo del tutto democratico.

In una prima fase i giurati sono chiamati ad indicare 5 candidati per ogni categoria, e 10 per la categoria Gioco dell'Anno. Dopo aver collezionato queste preferenze, il presidente comunica le nomination per ciascuna categoria. A questo punto, i giurati procedono ad una seconda votazione, indicando uno ed un solo vincitore. Le votazioni dei singoli vengono comunicate esclusivamente al presidente, e nessun giurato è informato dei risultati fino alla serata di premiazione.

I risultati sono comunicati ad AESVI, che a sua volta informa i publisher al fine di organizzare la serata di premiazione, senza tuttavia specificare quale sia la categoria per cui i loro titoli hanno ricevuto un premio.

Il procedimento è cristallino, e se qualche risultato non incontra i gusti del pubblico specializzato, in fondo, non c'è nessuna colpa da additare. Le votazioni restano espressione delle legittime preferenze dei giurati, senza scelte politiche, influenze esterne, accordi a tavolino. Qualsiasi siano gli esiti, insomma, la speranza è che anche voi frequentatori dei siti specializzati possiate accogliere le premiazioni, se non altro, con rispetto.