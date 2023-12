Come funzionano i Game Awards? Giochi in nomination, chi sceglie e chi vota

Nella notte tra giovedì 7 e venerdì 8 dicembre, per la precisione all'1.30 ora italiana, avranno inizio i Game Awards 2023, con 30 minuti di preshow e un evento principale di circa 3 ore. Come ogni anno Geoff Keighley salirà sul palco per annunciare i giochi vincitori nelle varie categorie, tra cui l'atteso Game of the Year. Non mancheranno poi i trailer riservati alle produzioni in arrivo nel 2024 e oltre, tra la possibile apparizione del DS2 di Hideo Kojima (più comunemente noto come Death Stranding 2) e di alcune produzioni a marchio Microsoft, si pensi anche solo a Senua's Saga Hellblade 2 (qui la nostra anteprima di Senua's Saga Hellblade 2). Ma come funziona il processo di votazione alla base dei titoli nominati ai Game Awards? E come vengono decretati i vincitori di ogni categoria? Sul sito ufficiale dell'evento trovate tutte le informazioni del caso, che però vogliamo riassumere qui per permettervi di consultarle più comodamente.

Le nomination dei giochi

I giochi nominati nelle varie categorie dei Game Awards vengono scelti da una giuria interazionale formata da oltre 100 realtà costituite da critici o influencer, selezionate per la loro storia in valutazione critica dei videogiochi (ci siamo anche noi di Everyeye.it!) e che non ha alcun legame con gli sponsor del programma. Ci sono anche giurie specializzate che partecipano all'elezione di prodotti in specifiche categorie, come e-Sport, accessibilità e miglior adattamento (pensiamo alla serie TV HBO di The Last of Us, tratta appunto dal capolavoro videoludico di Naughty Dog).



Ogni gruppo votante redige un documento confidenziale che contiene cinque giochi per ogni categoria, a loro volta selezionati tenendo conto delle preferenze dell'intero staff editoriale. Le cinque produzioni che appaiono di più mettendo assieme i responsi di tutte le realtà che partecipano alla votazione, sono quelle che poi vengono selezionate dai Game Awards per ambire a vincere nella categoria di riferimento. La "regola dei cinque" ha però un'eccezione: se alcuni giochi ottengono un pareggio e raccolgono lo stesso numero di voti, è possibile che una categoria arrivi ad accogliere sei o più nominati.



Ulteriore specificazione: il producer dei Game Awards Geoff Keighley non è un membro della giuria, e non prende parte né all'elezione dei nominati, né a quella dei vincitori. Lo stesso vale per l'Advisory Board dei Game Awards, che apprende i risultati delle votazioni allo stesso momento del pubblico. I giochi devono essere resi disponibili all'utenza entro una data precisa per poter rientrare tra i candidati (quest'anno il termine è scaduto venerdì 17 novembre 2023): uscire dopo la deadline non li esclude in assoluto dai Game Awards, semplicemente potranno concorrere all'evento dell'anno successivo. C'è poi il caso delle produzioni a sviluppo continuo, che evolvono nel tempo o che possono ricevere nuove feature e contenuti: se le aggiunte sono ritenute importanti dalla giuria, questi giochi possono essere tranquillamente inclusi nelle nomination.

A questo proposito, la categoria "Best Ongoing Game" è pensata appositamente per riconoscere quei giochi che negli anni continuano a offrire contenuti di valore al pubblico. Gli sviluppatori e publisher non devono pagare alcuna somma per poter far partecipare i loro prodotti alle nomination e possono contattare i Game Awards per ricevere una lista aggiornata dei vari membri della giuria.

L'elezione dei vincitori e un recap dei GOTY

Abbiamo parlato delle nomination, quindi adesso è tempo di dar spazio all'elezione dei vincitori delle categorie, che avviene in modo un po' diverso. In primis, sviluppatori, publisher e l'Advisory Board dei Game Awards scoprono i titoli che hanno trionfato allo stesso momento del pubblico. Non ci sono eccezioni a questa regola. I vincitori sono determinati da una votazione che unisce le preferenze della giuria (90%) e quelle dei videogiocatori (10%), che hanno la possibilità di esprimere le loro opinioni su TheGameAwards.com o sul server ufficiale Discord dei Game Awards.

I fan dalla Cina possono votare attraverso Bilibili, WeChat e altre piattaforme. A tal proposito, tutti gli appassionati possono dire la loro entro una certa data. Per quest'anno il termine ultimo è mercoledì 6 dicembre alle ore 6 pm PT (da noi sarebbe giovedì 7 dicembre alle 3 del mattino). Pensare a un voto determinato al 100% dai giocatori senza la partecipazione di una giuria comporterebbe diverse sfide non da poco secondo l'organizzazione dei Game Awards. In primo luogo, ci sono titoli legati a una sola piattaforma: una elezione condotta in toto dal pubblico metterebbe queste produzioni in svantaggio rispetto ai giochi destinati a una moltitudine di console.



Inoltre, i Game Awards vogliono impedire che un vincitore venga eletto in modo non spontaneo (con ad esempio una folta schiera di votanti che si organizza per far prevalere un titolo al posto di un altro). Chiariti questi aspetti, la notte della decima edizione dei Game Awards è ormai dietro l'angolo. Prima di salutarci ripassiamo brevemente i vincitori dell'ambito premio di Gioco dell'Anno dal 2014 fino al 2022. È stata Bioware col suo Dragon Age Inquisition ad accaparrarsi il primo GOTY consegnato da Keighley e soci.

It Takes Two, GOTY del 2021 Elden Ring, GOTY del 2022

È poi toccato a sua maestà The Witcher 3 Wild Hunt, che nel 2015 ha dovuto vedersela con BloodBorne e MGSV The Phantom Pain, mentre l'anno successivo il premio è andato a Overwatch. The Legend of Zelda Breath of the Wild ha trionfato nel 2017, mentre nel 2018 e nel 2019 i Game of the Year sono stati God of War e Sekiro Shadows Die Twice. Sony è tornata alla carica nel 2020 con The Last of Us Parte 2, mentre nelle ultime due edizioni sono stati It Takes Two ed Elden Ring a portare a casa la statuetta. Chi vincerà quest'anno? Ormai manca poco per scoprirlo ma intanto vi lasciamo al nostro speciale sulla mancata nomination al GOTY di Starfield.