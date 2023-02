Come gira Hogwarts Legacy? La prova tra manici di scopa, PC e Steam Deck

Disponibile per Pc PS4 Xbox One Switch Xbox One X PS4 Pro PS5 Xbox Series X

Dopo aver trovato le parole giuste per raccontarvi il nostro viaggio nel magico mondo di Harry Potter nella recensione di Hogwarts Legacy, è arrivato il momento di guardare con occhio più tecnico ciò che si nasconde sotto la scocca di questo attesissimo RPG. Si è già discusso in abbondanza degli esosi requisiti di Hogwarts Legacy per PC, una versione che non ha fatto sicuramente gridare al miracolo sul piano dell'ottimizzazione anche una volta messo alla prova. Abbiamo passato più di qualche ora facendo la spola tra diversi PC e Steam Deck e siamo pronti per raccontarvi qualcosa in più proprio su questa versione del gioco.

Come gira Hogwarts Legacy su Steam Deck

Serrate i tacchi intorno alla vostra Nimbus perché il viaggio sarà a dir poco turbolento: senza troppi giri di parole, Hogwarts Legacy è un gioco colossale sul fronte delle risorse richieste per girare correttamente. Abbiamo provato a giocarci prima di tutto su Steam Deck, la console portatile di Valve che in molti consideravano precocemente sul viale del tramonto dopo aver mostrato il fianco su titoli tra i più esigenti della generazione.

Il titolo di Avalanche effettivamente non fa molto per migliorare la prospettiva, ma a dirla tutta abbiamo incontrato qualche difficoltà anche su altre piattaforme. In generale, al momento - salvo patch correttive - su Steam Deck non è possibile giocare in maniera davvero gratificante neanche impostando il preset qualità su basso. Solo attivando FSR o FSR2 si può raggiungere un grado di soddisfazione accettabile, puntando ai 30 FPS non stabili, con grossi cali soprattutto nelle aree più ricche di fonti luminose e di texture a risoluzione più elevata. Per ottenere il meglio dall'handheld si può settare l'FSR di AMD su opzione Performance, con un vistoso impatto sull'immagine e un deterioramento tale da rendere offuscata l'intera visuale a causa della bassissima risoluzione di rendering. Rinunciando a una manciata di FPS e accettando di giocare a un framerate intorno ai 25 fotogrammi al secondo, si potrà ottenere un quadro sufficientemente nitido al netto di uno stile già fortemente depauperato di tettagli per via della bassa qualità nelle impostazioni generali.

Quanto all'autonomia, è molto difficile superare l'ora e mezza in queste condizioni, mentre con FSR in modalità Performance è possibile arrivare anche più di due ore di gameplay. Il modo migliore per godersi Hogwarts Legacy sul dispositivo di Valve, forse, è quello di impostare la trasmissione in streaming dal proprio PC, ammesso di averne uno sufficientemente prestante, in attesa di un suo purtroppo improbabile approdo su GeForce Now o servizi simili.

Su PC è... abbagliante!

Messe da parte le cattive notizie, su PC la situazione è decisamente migliore, soprattutto se si ha a disposizione una macchina di fascia media di penultima generazione. Abbiamo scelto tre configurazioni di riferimento, le prime due identiche con Ryzen 7 7700X e 32 GB di RAM DDR5, alternando una RTX 3060 e una Radeon RX 6600 XT.

La terza macchina, un vero e proprio outsider, avete già avuto modo di conoscerla nella nostra recensione del nuovo MSI Titan GT77. Per farla breve, si tratta di un laptop di ultima generazione dotato di un processore Intel Core i9-13950HX e di una RTX 4090 Mobility di NVIDIA.Il nostro target per quest'ultima era chiaramente la risoluzione 4K a dettaglio massimo con Ray Tracing attivo e la useremo come parametro di riferimento, una sorta di stato dell'arte per potersi godere appieno l'esperienza di Hogwarts Legacy per com'è stata progettata. Senza alcun tipo di compromessi, ombre e riflessi inclusi, in maniera nativa si spazia tra i 25 e i 35 FPS. Attivando il DLSS2 su Qualità, invece, è possibile salire fino a una media di 50 fotogrammi al secondo, ma è solo grazie al DLSS3 che si riesce a ottenere un framerate al di sopra della soglia dei 60 FPS, con massime sino a 80.



In raster la situazione è molto diversa, con un massimo di 105 FPS di media ottenibile mediante la tecnologia di Frame Generation. Con DLSS2 si viaggia su una solida media di 75 FPS con una discreta stabilità e minime intorno ai 65 fotogrammi. A risoluzione nativa, infine, difficilmente supererete i 55 FPS.

Con le altre schede video abbiamo deciso di sondare il terreno alle risoluzioni inferiori, con una RTX 3060 chiaramente in vantaggio in Ray Tracing soprattutto in FullHD, dove si riesce a viaggiare a una media di 45 FPS.

A malapena giocabile con luci in tempo reale a 1440p sulla stessa configurazione, mentre con la Radeon RX 6600 XT in queste condizioni non è possibile portare a termine una partita soddisfacente. Diverso il discorso anche in questo caso a 1080p, dove si possono bloccare i 30 FPS in maniera stabile. Entrambe le soluzioni non mostrano particolari difficoltà nel gestire il FullHD in raster, oscillando tra i 60 e i 70 FPS, ma la vera sorpresa è in QHD, dove si viaggia sempre dai 30 fotogrammi al secondo in su.

Tra arte e tecnica

Sul fronte tecnico, la tela su cui sono stati dipinti lo splendido castello e i suoi dintorni è particolarmente grezza e rivela altre debolezze al di là dell'ottimizzazione. L'espressività facciale è altalenante, molto convincente in alcuni personaggi ma decisamente meno nella maggior parte degli attori in scena, con emozioni difficilmente palpabili e una sensazione di eccessiva rigidità dei modelli.

Le texture, soprattutto degli abiti, si sono dimostrate credibili e convincenti, sicuramente più di alcuni asset degli indumenti che meritavano una maggiore cura nella modellazione: potrete notarlo in dettagli come l'interno delle maniche del professor Ronen, oppure in generale nei colletti delle giacche di alcuni NPC.



Non esente da difetti anche nei caricamenti in-game, con frequenti pop-in di texture se non di interi elementi del mondo di gioco, soprattutto quando si percorrono grandi distanze, ma i problemi più importanti si manifestano attivando l'illuminazione in tempo reale, dove soprattutto con AMD abbiamo incontrato massicci artefatti visivi. Anche usando schede NVIDIA il gioco non è esente da difetti in tal senso, ma molto più ridotti in frequenza e dimensioni.



Volendo valutare in condizioni ottimali l'implementazione del Ray Tracing e il suo costo sulle performance, riteniamo forse ingiustificato il suo peso in rapporto all'impatto visivo, in attesa di eventuali fix e successive ottimizzazioni.

Artefatti su Radeon RX 6600XT Riproduzione corretta su RTX 3060

In termini di usabilità, si poteva trovare una migliore soluzione per mascherare il caricamento degli shader a ogni avvio, così come la necessità di riavviare il gioco cambiando preset di qualità ci riporta indietro di qualche anno. Passando a tutt'altro campo, occorre dare merito alla software house americana di aver creato un mondo di gioco vivo, interessante e che riesce a toccare le corde giuste negli appassionati, complice un comparto artistico particolarmente ispirato, soprattutto rispetto al piano tecnico leggermente più in affanno.



Hogwarts Legacy è un tripudio di colori e pesca a piene mani dall'immaginario di riferimento, mutuando parte del suo stile direttamente dalla saga cinematografica ma sono anche forti i riferimenti all'universo testuale della Rowling.

Tocco di classe il labiale dei personaggi, in sincrono con il doppiaggio in lingua italiana. Ben bilanciato il sonoro, con musiche ambientali che riescono nell'intento di legarsi all'atmosfera generale del gioco trascinandoci al suo interno con delicatezza, senza mai risultare invadenti, dotato inoltre di una sua chiara impronta e identità, rafforzata anche dai richiami all'universo cinematografico di riferimento.