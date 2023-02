Come gira Returnal su PC e Steam Deck? Davvero alla grande!

Il piccolo grande capolavoro di Housemarque sbarca finalmente su PC dopo quasi due anni di esclusiva console. Returnal è finalmente disponibile sia su Steam che Epic Games ed è pronto per risucchiarvi nel suo alienante loop temporale e in un frenetico gameplay capace di mettere alla prova anche i giocatori dai nervi più saldi.



Per iniziare questo ciclo continuo di morte, rinascita, trionfi e sconfitte, non servono macchine particolarmente performanti, complice un comparto tecnico pensato per fornire un'esperienza visiva e prestazionale altamente personalizzabile. Allacciatevi le cinture, perché stiamo per schiantarci su Atropo, sia su PC che su Steam Deck.

Dov'eravamo rimasti?

Ancora Selene. Ancora Atropo. Ancora Returnal. Su PC, però, le cose cambiano un bel po' e "sotto il cofano" troviamo molto più di quanto offerto sulla controparte console, a partire ovviamente dalla resa visiva. I ragazzi di Climax Studios hanno riproposto il gioco cercando di migliorarne l'impatto grafico dove possibile, senza compiere deviazioni rispetto al lavoro di partenza.

Tra le novità, accogliamo con piacere i riflessi in tempo reale, che vanno ad aggiungersi all'ossatura in Ray Tracing già presente. Entrambi i fattori restano opzionali, così come non manca il solito pacchetto completo che abbiamo già apprezzato su altre esclusive Sony portate in precedenza su PC. Fra tutte, il supporto alle risoluzioni Ultrawide e Superultrawide e l'aggiunta di un parco quasi completo di upscaler, tra cui il solito VRS, il DLSS e l'FSR. Non presente all'appello la tecnologia di Frame Generation per le schede video Nvidia di nuova generazione, mentre apprezziamo l'inserimento nelle impostazioni di Nvidia Image Scaling, l'upscaler spaziale e non temporale del team verde. Per giocare in 4K a 60 fps con Ray Tracing, Sony suggerisce non meno di una RTX 3080 Ti, mentre senza riflessi in real time basta la sorella minore RTX 3080. Nel nostro caso, ci siamo affidati alla piena fascia media di scorsa generazione con l'ormai rodata RTX 3060 in un sistema equipaggiato con un Ryzen 7 7700X e 32 GB di memoria RAM DDR5.



Con questa configurazione può risultare complesso tirar fuori il massimo della proposta di Climax e Housemarque ma è stato comunque possibile agganciarsi al 4K a 30 fps con il preset migliore possibile e DLSS attivo su Bilanciato. Spicca in tal senso l'eccezionale ottimizzazione messa sul piatto per offrire un impatto visivo ricco di dettagli, luci e ombre, ma capace di non gravare più del necessario sulle risorse a disposizione.

Questo aspetto è forse il meno stupefacente, dato che già su PlayStation 5 si era lavorato molto bene per garantire un framerate stabile nella forbice tra i 50 e i 60 fps, sebbene ad aiutare nell'impresa ci fosse una risoluzione dinamica particolarmente invasiva. Su PC questo fattore può essere messo da parte, puntando su una maggiore e costante nitidezza. Grazie al DLSS inoltre è possibile ottenere un risultato godibile con una resa grafica di gran lunga superiore rispetto a due anni fa. Per intenderci, proprio come per altri porting, si pensi alla prova PC di Marvel's Spider-Man, i preset a disposizione sono tanti e personalizzabili: si parte da Basso per arrivare a Epico, con in mezzo altre soluzioni gestibili con e senza Ray Tracing. Facendo un confronto, le preimpostazioni PS5 si collocano come al solito a cavallo tra preset Medio e Alto, senza scomodare l'impianto di illuminazione avanzato, con risoluzione dinamica che punta a un target in 4K senza mai veramente raggiungere questa quantità di pixel nella renderizzazione.



Su PC abbiamo il vantaggio di poter mantenere una nitidezza costante in ogni fase di gioco, sebbene le logiche di gameplay richiedano in maniera praticamente tassativa di ridurre all'osso la latenza e di garantire perlomeno i 45-50 fps.

Con una RTX 3060 questo è possibile spostandoci a 1440p con DLSS Qualità, se si intende continuare a utilizzare il preset Epico con Ray Tracing. In caso contrario, la sola disattivazione dei riflessi in tempo reale garantisce un cospicuo incremento del frame rate anche in 4K. Per ottenere i 60 fotogrammi al secondo in Ray Tracing e mantenerli invece è necessario passare su preset Max, che continua a restituire una resa visiva superiore rispetto alla controparte console. In UltraHD, invece, questo standard di frame rate può essere ottenuto con preset Max senza riflessi e ombre in tempo reale.

Steam Deck continua a stupire

Passando all'appuntamento con il gaming in mobilità, Steam Deck non manca di dare soddisfazioni. Dopo un impatto non del tutto incoraggiante su Hogwarts Legacy, poi migliorato con il tradizionale aggiornamento di ottimizzazione personalizzato per la console di Valve, ci troviamo ancora una volta davanti a una build in anteprima che non consente di esprimere al meglio le potenzialità della macchina ma che offre interessanti spunti di riflessione sul suo stato e sulla sua longevità.

Returnal non è stato ancora "verificato" e pertanto non è consigliato ufficialmente tra i giochi "perfetti" per Steam Deck con spunta verde. Questo alla console evidentemente non interessa, perché riesce comunque a generare un flusso video abbastanza costante e ancorato ai 30 fotogrammi al secondo seppur con vistosi cali nelle aree di transizione tra una zona e l'altra dell'avventura.L'azienda ha già provveduto a caricare il profilo di gioco ideale specifico per Returnal, mentre in game per garantire queste performance abbiamo optato per il preset qualitativo puntato al minimo con FSR Bilanciato. Non si tratta di condizioni ottimali per chi è abituato ai sorprendenti risultati raggiunti con Elden Ring o Cyberpunk 2077, ma il costante impegno di Valve per assicurarsi che la sua macchina venga supportata in modo adeguato farà certamente la differenza sul medio periodo.



Oltre alla qualità più bassa, perderemo il feedback aptico di DualSense, aspetto non trascurabile dell'esperienza, avvertibile invece su PC giocando col controller PlayStation via cavo. Buona l'implementazione, precisa anche nella riproduzione degli elementi ambientali come il picchiettio della pioggia. Completa il quadro sensoriale una riproduzione sonora parziale direttamente dallo speaker del DualSense, legata principalmente a effetti come l'attivazione del Fuoco Secondario, le armi che si caricano e si scaricano e i suoni di navigazione nei menu.

In definitiva, Sony ci ha regalato un prodotto all'altezza delle aspettative anche su PC: il lavoro svolto da Climax su Returnal è stato diligente e preciso, giacché offre la miglior versione possibile di questo splendido roguelike a firma Housemarque. Sia a livello tecnico che artistico, questo viaggio su Atropo risplende di luce propria, forse con ancor più intensità rispetto a prima.