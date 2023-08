Come e perché PS4 è ancora viva? Tra giochi crossgen e porting al contrario

La notizia di un possibile approdo di Star Wars Jedi Survivor anche su PS4 e Xbox One ha ridestato l'entusiasmo dello zoccolo duro delle community su old-gen, ma è anche tornata ad alimentare il dibattito sulle ragioni che portano le case produttrici a guardare al passato: un fattore che in molti considerano limitante per l'espressione del pieno potenziale delle console dell'attuale generazione.



Titoli come Survivor sono arrivati sul mercato come produzioni esclusivamente current-gen, con l'esplicita esclusione di una possibile apertura alla "vecchia guardia" del mercato console. Perché, dunque, si continua a guardare al passato? Com'è possibile che giochi di tale portata riescano a essere adattati a console vecchie di ormai due lustri? Ma, soprattutto, ci libereremo mai di PS4 e Xbox One?

Perché farlo?

Il discorso può essere diviso in varie aree tematiche, che abbracciano possibilità e interessi. La più importante, chiaramente, riguarda proprio gli interessi dell'industria. La pandemia ha portato a due risultati opposti. Se da un lato si può dire che, scalping o meno, per Sony le vendite ci siano state, è pur vero che la distribuzione verso il pubblico finale non è stata altrettanto ampia. Di conseguenza, solo negli ultimi mesi il bacino d'utenza (di PS5, soprattutto) ha iniziato a ingrossarsi sul serio.

In questa situazione, poter contare su una platea ormai consolidata, tutt'ora disponibile e aperto alla "sperimentazione" rappresenta un vantaggio strategico che non si può sottovalutare. "Perché no?", quindi, a prescindere dalla qualità dell'esperienza proposta.



Quest'ultimo aspetto è tutt'altro che trascurabile, soprattutto inquadrando il pubblico di riferimento che, per tutta una serie di ragioni personali, si trova ancora alla vecchia generazione. Che sia per mancanza di disponibilità economica o per l'assenza di una spinta all'upgrade, questa utenza ha già fatto i conti ex ante con i compromessi che dovrà accettare per continuare a giocare su macchine datate.

In altre parole, ci sono contesti in cui la qualità proposta da PS5 e Xbox Series X rappresentano solo un fattore accessorio e la sola possibilità di eseguire un gioco già vale la candela.



Va da sé che anche i publisher hanno tutto l'interesse a distribuire, ove possibile, anche su old-gen . D'altronde non c'è ragione alcuna, trovando la quadra tra qualità e performance, per non aprire a un pubblico più ampio di potenziali acquirenti. Il nodo centrale è però proprio quello della qualità: qual è il livello minimo che bisogna offrire ai propri utenti?

Si può fare?

Come fa un gioco sviluppato per una nuova console ad essere portato su una vecchia di dieci anni? La questione è piuttosto semplice e riguarda l'evoluzione tendenzialmente iterativa tra queste due generazioni ma anche l'ancora attuale Legge di Moore.



La differenza più importante è infatti data dal Ray Tracing e da un aumento della qualità del risultato visivo sulla base dell'aumento della potenza di calcolo.

Per intenderci, per quanto ampio, il balzo tra ottava e nona generazione (da PS4 a PS5) è lineare quanto quello tra settima e ottava (da PS3 a PS4), e non concettuale come quello tra PS2 e PS3. Il Ray Tracing è un valore aggiunto, ma è del tutto opzionale. Quanto al resto dei parametri misurabili, non sussistono particolari ostacoli tecnici che impediscano di portare un gioco "indietro nel tempo" con un semplice downgrade dei dettagli grafici.

E il risultato?

Ma ragioniamo un po' sulla tecnica e sulla fattibilità di tali operazioni che, come vedremo, sono ancora assolutamente possibili. Ricordiamo, anzitutto, che per loro natura PS4 e Xbox One non supportano il Ray Tracing, quindi qualunque titolo verrebbe proposto sempre e comunque in raster. La cosa più vicina alle performance di queste due console, oggi, è Steam Deck, che però propone un'esperienza di gioco calibrata per un display 800p con FSR attivo a livello di sistema, che abbassa ulteriormente la risoluzione di rendering migliorando e stabilizzando il frame rate.

Con queste premesse, la console di Valve riesce a offrire un'esperienza di gioco più che dignitosa, potendo però contare su un fattore strategico che non è possibile ignorare: la dimensione dello schermo, appena 7 pollici, fornisce enormi attenuanti a questa console, consentendo di chiudere un occhio laddove possibile sul deterioramento visivo.



Questo vantaggio, purtroppo, non vale per PS4 e Xbox One, a meno che non abbiate un display 720p da una manciata di pollici. Ma riteniamo che gran parte del pubblico la utilizzi invece in salotto, collegata a una TV ad ampia diagonale, possibilmente a elevata risoluzione.



Nonostante ciò, PS4 riesce ancora a offrire una solida base di partenza e l'esempio più lampante è God of War del 2018, le cui prestazioni e qualità visiva su console sono di tutt'altra categoria se paragonate a quanto offerto dall'handheld di Valve con le sue comunque dignitosissime performance (bassa qualità visiva più FSR per garantire un'ottima giocabilità a 720p contro i 1080p a dettagli medi di PS4).



Questo la dice lunga sia sulla relativa inutilità dei numeri, o TeraFLOPS, che sulla possibile longevità di questa macchina, dato che giochi come JEDI: Survivor, con tutti i compromessi del caso, girano egregiamente su Steam Deck.

Ma quali sono questi compromessi? Qui, purtroppo, dobbiamo un po' andare per ipotesi guardando anche a quanto già approdato sul mercato con una proposta cross-generazionale.



PS5 e Xbox Series X offrono su per giù performance comprese tra la Radeon 6600 XT e la RTX 2080, ma per ovvi motivi in Ray Tracing si avvicina più alla proposta di AMD. Allo stesso modo, PS4 e Xbox One possono essere affiancate più o meno alle prestazioni di una GTX 1050. Siamo, quindi, non solo parecchio indietro in termini generazionali, ma anche per fascia di performance. Con questa differenza a mente, è chiaro che le rinunce andranno ben oltre l'illuminazione in tempo reale, limitata ma supportata sulle console current gen.



La discrepanza prestazionale porta a una cospicua perdita di qualità dell'esperienza complessiva, di natura multifattoriale. Non avremo solo la necessità di ridimensionare le nostre pretese in termini di risoluzione, massimo FullHD e ovviamente dinamica, ma anche di framerate, con i 30 FPS che rappresentano il massimo a cui aspirare, questo a partire dal 4K a 60 FPS dell'offerta attuale. Per garantire queste prestazioni già di compromesso, sarà chiesto al giocatore di abbassare le pretese anche lato dettagli, sia per via dell'hardware ma anche di altre specifiche, tra cui i soli 8GB di memoria GDDR5 condivisa e la presenza di un disco meccanico.



Da un gioco portato su old gen dovremo aspettarci quindi tempi di caricamento estremamente più dilatati, che passeranno dai secondi delle nuove console ai minuti delle vecchie. Un approccio più rilassato, che farà il paio con un massiccio downgrade grafico. La potenza di calcolo delle vecchie macchine da gioco, per esempio, obbligherà a ridurre effettistica come bagliori e volumetrie. Il framebuffer (la memoria) delle vecchie console è ugualmente condiviso tra CPU e GPU, ma è la metà di quanto offerto oggi (oltre ad avere una banda inferiore). Questo comporta per forza di cose una minore qualità delle texture per rientrare nelle dimensioni a disposizione. Dulcis in fundo, la retrocompatibilità obbliga in gran parte dei casi anche a ridurre il numero di NPC a schermo per scendere a patti con il processore e i suoi limiti anagrafici.



Questi ultimi due fattori, insieme, dipingono il quadro di giochi tendenzialmente più "vuoti" sia di persone che di profondità, lisciando superfici come muri e strade, ma anche tavoli e altri elementi cosmetici.

Chiudiamo con una riflessione, riprendendo le domande lasciato indietro in apertura. La speranza è sempre quella che si riescano a bilanciare interessi e reale fattibilità. Riuscire a proporre un gioco AAA funzionante su una console vecchia di 10 anni ha un ritorno economico e sicuramente manda un forte messaggio di fidelizzazione, ma deve funzionare, appunto.



Con un'industria sempre più in affanno nel rispettare le scadenze con giochi fatti e finiti e con patch day-one che ormai sono pressoché la regola (in realtà, nei casi migliori), crediamo che sia opportuno riuscire anche a commisurare adeguatamente gli sforzi per garantire proposte di livello adeguato, concentrandosi su progetti che possano avere uno sviluppo quanto più lineare possibile. Ed è qui che il mantra del "less is more" potrebbe acquisire maggiore importanza, augurandoci che chi deciderà di intraprendere queste deviazioni dal normale sviluppo di un gioco, decida di farlo con la medesima cura del progetto originale e non solo per metterlo a curriculum.