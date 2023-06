Company of Heroes 3: la Seconda Guerra Mondiale in Italia

Company of Heroes 3 ci permette di rivivere la campagna di Italia durante la Seconda Guerra Mondiale (per approfondire, ecco la nostra recensione di Company of Heroes 3). Oltre alla produzione di un mini documentario dedicato alla Seconda Guerra Mondiale in Italia, per soffermarci nel dettaglio su quanto accaduto è con grande piacere che ospitiamo sulle nostre pagine il Professor Aldo Giannuli, politologo, storico e saggista italiano. Dall'analisi del terreno di scontro e degli equilibri politici del tempo in Italia, sino alla rilevanza militare della resistenza, lasciamo la parola a lui.



Introduzione a cura di Giuseppe Carrabba

La campagna

Tenteremo in questa sede un breve schizzo di insieme della Seconda Guerra Mondiale in Italia dopo il 1943, sottolineandone la particolare complessità che ne fa un caso che non somiglia a nessun altro e, per certi versi, unico e non tipizzabile. L'Italia non è mai stata uno dei fronti principali del conflitto, (Fronte russo-tedesco, fronte franco-tedesco, guerra del pacifico) ma è stato certamente il più importante fra tutti gli altri (fronti africano, balcanico, del sud est asiatico) che ha assorbito, in relazione alla sua estensione e rilevanza, una quantità di risorse decisamente più che proporzionale, soprattutto da parte tedesca.

Ma soprattutto è stato uno degli scenari più complessi (se non il più complesso in assoluto) per una serie di fattori politici, economici, territoriali, militari e di intelligence, che hanno interagito fra loro con una serie a caduta di effetti contro intuitivi che, come spiegheremo, si sono riflessi in modo rilevante sulla conduzione militare della guerra. Iniziamo l'esame a partire dalle caratteristiche ambientali e territoriali.

Il territorio

Come è noto, l'Italia ha tre parti: quella insulare di Sicilia e Sardegna, quella peninsulare a sud del Po e quella continentale a nord di esso. La guerra, ebbe una breve fase iniziale in Sicilia per poi spostarsi nella parte peninsulare che assorbì quasi tutto il periodo restante del conflitto, mentre la parte continentale della pianura Padana venne investita sono nell'ultimo mese dal conflitto a terra, mentre lo era già a un anno da quello aereo. Il mare ebbe qualche rilievo nella prima fase e sino agli sbarchi a Salerno e Taranto.

Come si sa, la parte peninsulare del paese è costituita da una striscia di terra lunga e stretta, tutta attraversata, al suo centro, da una ininterrotta catena monti, gli Appennini, che va dalla Liguria orientale alla Calabria. Un ambiente densamente abitato con numerosi centri urbani.



L'assenza di vaste pianure e la forte presenza di centri abitati (in cui i carri combattono malissimo) spiegano la mancanza di grandi battaglie di carri come Kursk o in Normandia o a cavallo del Reno o in Africa a El Alamein. Lo scenario territoriale sin dall'inizio ha sfavorito una tattica basata sul massiccio impiego di blindati e cingolati e ha ridotto anche l'uso di artiglieria pesante (che ha avuto un ruolo di interdizione nei confronti di avanzate lungo i fiumi o determinate strettoie, dunque prevalentemente difensivo e sporadico).

Viceversa, quelle stesse caratteristiche ambientali favorivano l'uso di fanterie e di guerra aerea, che vedeva fortemente avvantaggiati gli occidentali che avevano il controllo assoluto dei cieli (sul punto più avanti). In teoria, il conflitto avrebbe potuto privilegiare massicci sbarchi sulle coste, obbligando i tedeschi a ritirarsi per non restare intrappolati. In realtà, questa ipotesi si scontrava con alcune difficoltà. In primo luogo i punti di sbarco con un sufficiente pescaggio non erano molti e, pertanto, erano facilmente sorvegliabili. In secondo luogo, se i bombardieri anglo-americani avevano un raggio d'azione piuttosto ampio, tanto da poter colpire le città settentrionali, i caccia ne avevano invece uno assai meno lungo, per cui potevano assicurare alle truppe la necessaria copertura aerea solo entro un certo limite. Infatti, lo sbarco nell'Italia meridionale fu fatto a Salerno e non nelle vicinanze di Roma (come si chiedeva da parte italiana) perché, date le posizioni di decollo, quello era il punto raggiungibile più a nord dai caccia.



Inoltre i tedeschi avevano ormai in Italia truppe sufficienti a bloccare sbarchi in buona parte delle coste o a circondare efficacemente eventuali teste di ponte, come infatti accadde ad Anzio, la cui operazione si rivelò un disastro a seguito del quale non vennero tentate altre iniziative simili. Continuarono, invece piccoli sbarchi di supporto alla guerriglia partigiana o per ricognizione, facilmente realizzabili con imbarcazioni che non necessitavano di acque particolarmente profonde e per i quali erano sufficienti anche spiagge poco sorvegliate.

Dunque, la guerra aerea proseguì con bombardamenti sulle città, sulle vie di comunicazione o in occasione di scontri a terra di particolare rilievo. Ma, nel complesso, mancando la possibilità di rapide avanzate in profondità ed essendo praticamente assenti le grandi battaglie di carri, l'aviazione ebbe un impiego meno incisivo di quello che invece ebbe in Francia o nell'oltre Reno dopo lo sbarco in Normandia.



Carri e aerei rappresentavano i sistemi dì arma di maggiore vantaggio degli alleati rispetto agli avversari. Inoltre la strettezza del terreno e la continua presenza di monti favorivano tanto la difesa con linee fortificate quanto, più tardi, lo sviluppo di una guerriglia dietro le linee.

Infatti, i tedeschi riuscirono ad arrestare per qualche tempo l'avanzata alleata prima lungo la" linea Gustav" (che attraversava la penisola in uno dei suoi punti più stretti, all'altezza di Cassino), poi lungo la "linea Gotica", che andava da Massa Carrara ad Urbino, lungo l'appennino Tosco-emiliano. D'altro canto, fra autunno 1943 e la primavera 1945 si sviluppò un movimento di Resistenza partigiana di ampie proporzioni che avrà un considerevole impatto militare di cui diremo più avanti. Dunque la conformazione territoriale della fascia peninsulare della penisola produsse uno scontro militare ibrido, da un lato più simile alla Prima Guerra Mondiale (più di quanto non sia accaduto nel resto d'Europa). Infatti in Italia i limiti imposti dalle caratteristiche territoriali produssero una guerra in gran parte di posizione (anche se le residue possibilità di impiegare carri e soprattutto aerei, comunque contennero il conflitto in una ventina di mesi, ma su questo influì in modo determinante anche l'andamento della guerra sui due fronti principali).



Questa guerra di posizione ebbe come sua forza principale la fanteria, il genio militare in misura più ridotta, l'artiglieria: un quadro molto prossimo a quello del precedente conflitto mondiale. Per altri aspetti quali la guerra aerea, il diverso livello di motorizzazione, il ben più ampio quadro territoriale, la presenza della guerriglia, il diverso sviluppo dei servizi di intelligence ecc, si trattò di una guerra di movimento come fu proprio della Seconda Guerra Mondiale.

Equilibri politici

Le considerazioni precedenti ci spingono ad affrontare il problema della situazione politica, l'aspetto che, più degli altri, rende unico il caso italiano con i riflessi che vedremo sul piano militare. L'Italia, come si sa, era entrata in guerra a fianco della Germania, per poi trattare separatamente il cessate il fuoco con gli alleati e, dopo la reazione tedesca di invasione del nostro territorio nazionale, aveva dichiarato guerra alla Germania trovandosi nella particolarissima posizione di "cobelligerante" con gli alleati.



A seguito della resa agli alleati e dello scontro con la Germania, lo stato si era spezzato in due, con lo stato legittimo impersonato dal governo regio e lo stato collaborazionista con l'invasore rappresentato dalla Repubblica Sociale Italiana. Molti paesi occupati, dalla Francia al Belgio, ai Paesi Bassi, alla Norvegia, all'Ucraina ecc, hanno avuto governi collaborazionisti con i tedeschi, ma si trattava di governi privi di consenso popolare e con debolissime forze armate proprie (i sostenitori della Germania preferirono spesso arruolarsi direttamente nelle formazioni tedesche come le Waffen Ss).

Giovanni Gentile e Leonardo Severi, Ministero Pubblica Istruzione, Roma 1923. Credit: Wikipedia Italia

Pertanto, la Resistenza partigiana contro l'invasore non coincise con una guerra civile interna. Viceversa, in Italia, una parte minoritaria ma non trascurabile della popolazione si schierò con la RSI, per cui ne seguì una sanguinosa guerra civile, che riprendeva la precedente, conclusasi con la vittoria fascista. Il conto si riapriva e con esso anche quel conflitto di classe che era stato una delle componenti principali dello scontro fra il 1919 ed il 1922. Con molta acutezza, Claudio Pavone (1991) ha parlato di una guerra che ne conteneva altre tre; la guerra patriotica per l'indipendenza nazionale, la guerra di classe per un diverso regime sociale e la guerra civile fra Resistenza e collaborazionisti.



E tutto questo ha inevitabilmente comportato una articolazione molto sofisticata dello spettro politico che si esprimeva in una serie di suddivisioni interne a ciascun soggetto: La RSI - che era caratterizzata anche da un forte policentrismo militare ricco di formazioni autonome come le Brigate nere, la X Mas, le polizie anti partigiane parallele - aveva due ali principali: gli intransigenti filotedeschi che facevano riferimento soprattutto a Roberto Farinacci, e i socializzatori che facevano riferimento piuttosto ad Alessandro Pavolini, con una frangia di moderati (come Giovanni Gentile) che auspicavano una politica di pacificazione nazionale e di dialogo con le componenti non comuniste della Resistenza.



Il governo di Brindisi che traeva la sua limitatissima forza dal rapporto con gli alleati e dal controllo del residuo apparato statale nonché dal reciproco riconoscimento - assai formale - con il CLN. Il Comitato di Liberazione nazionale era diviso fra i tre partiti moderali (democristiani, liberali e demo laburisti) e quelli radicali di sinistra (comunisti, socialisti, azionisti), fra i quali regnava una "discutibile armonia" segnata da continui incidenti sia politici che militari (si pensi all'attentato di via Rasella condannato apertamente dai moderati, all'eccidio di Porzus, alle polemiche sull'attendismo).



Infine occorre tener presenti anche quelle formazioni partigiane esterne al CLN, Bandiera Rossa a Roma, Stella Rossa a Torino, Sinistra Cristiana e Cattolici Comunisti a Roma, i gruppi mazziniani del PRI che non aderirono al CLN per la loro pregiudiziale repubblicana, talune formazioni anarchiche ecc. E non si trattava di un'area irrilevante, ma che localmente poteva avere un peso non inferiore alle forze del CLN. Ad esempio, a Roma la formazione militarmente più importante era quella di Bandiera Rossa, che fu quella col più alto numero di caduti. Anche a Torino, in Lombardia e nell'alta Toscana queste aree dissidenti ebbero un peso non irrilevante. Già questo succinto riassunto fornisce una idea abbastanza chiara delle enormi difficoltà di coordinamento della Resistenza e, pertanto, dell'azione degli Alleati nei confronti di essa.



Anche perché il governo regio formalmente riconosceva le formazioni partigiane come parte del proprio esercito, ma, di fatto, privilegiava le formazioni militari restate in territorio nemico e formalmente rappresentate dal Partito Liberale nel CLN (formazione Martini Mauri, rete Rex, ecc.). Questo anche perché il potere regio era perfettamente consapevole del fatto che le forze del CLN si erano accordate per una sospensione temporanea della questione istituzionale ma che la maggioranza delle formazioni partigiane era di ispirazione repubblicana e avrebbe riproposto la questione alla fine della guerra. Come è facile intuire, il governo spinse gli alleati a privilegiare le formazioni militari negli aviolanci e forse non fu estraneo al proclama Alexander, che invitava le formazioni partigiane a sciogliersi temporaneamente (13 dicembre 1944).



Invito ovviamente respinto dal CLN, che rispose con la tattica della "pianurizzazione" di cui diremo. Il governo del Re, (sostenuto dagli inglesi) avrebbe preferito di gran lunga che, ovunque possibile, i componenti delle formazioni partigiane confluissero nel ricostituendo esercito regolare, che invece restò allo stato larvale. Peraltro anche nel campo della RSI le cose non erano più semplici. Il ricostituito esercito, riuscì a mettere insieme solo due divisioni, a ricostituire la vecchia Milizia sotto forma di Guardia Nazionale Repubblicana, a costituire le Brigate Nere e le formazioni autonome, oltre che una pletora di polizie anti partigiane per un totale di circa 700.000 uomini (anche se più sulla carta che nella realtà, dato il continuo flusso di diserzioni). Peraltro, il coordinamento mancò sempre.

Il ruolo del Vaticano

A completare questo quadro politico-militare e istituzionale già abbastanza complesso, si aggiunse un dato di estrema rilevanza: la presenza dello Stato del Vaticano nel cuore della capitale, fatto che ebbe scontatamente enormi effetti politici, ma anche militari e di intelligence (di cui si è sempre parlato meno). Non ci soffermeremo sugli effetti politici come l'influenza trasversale ai diversi schieramenti, il gioco diplomatico, il ruolo nella formazione dell'opinione pubblica (si pensi a quello dell'Osservatore Romano o di Radio Vaticana come fonti di informazione).

Stalin, Foto: ©2002 Credit:Topham Picturepoint / Cordon Press

Invece faremo luce sugli effetti militari e, soprattutto, su quelli di intelligence. Iniziamo dal piano militare: è nota la domanda ironica di Stalin agli americani "Quante divisioni ha il Papa?". In effetti da un punto di vista direttamente militare la Santa Sede era un soggetto inesistente, ma Stalin avrebbe fatto bene a prendere in considerazione altri tipo di "Divisioni", di cui il Papa disponeva: dall'influenza politica, alla capacità di spostamento di ingenti masse monetarie attraverso le frontiere, fino alla presenza capillare della Chiesa sul territorio. E qui dobbiamo ricordare il ruolo troppo spesso sottovalutato dei cattolici nella Resistenza. Dal punto di vista delle formazioni armate, i cattolici (normalmente riuniti nelle brigate delle Fiamme Verdi) non rappresentavano più del 4-6% sul totale dei combattenti, ma quante staffette partigiane provenivano da organizzazioni cattoliche e svolgevano il lavoro di collegamento anche fra formazioni di altro indirizzo politico?



Quanti preti combattettero anche nelle formazioni militari o Garibaldi? E, soprattutto, quanti partigiani o paracadutisti americani trovarono accoglienza e riparo clandestino nelle chiese? Peraltro, anche il mondo cattolico si spaccò fra sostenitori della RSI e partigiani. Sino ai poli estremi di alcuni ordini come i francescani, massicciamente schierati con la RSI cui fornirono non pochi cappellani militari, e i salesiani che - all'opposto - furono al fianco della Resistenza come dimostra il fatto che la riunione del CLN che decise il proclama dell'insurrezione, il 24 aprile 1945, si svolse nell'istituto salesiano milanese di via San Gregorio (il che sarebbe stato impensabile, se con ci fosse stata totale fiducia derivante da un lungo rapporto di collaborazione fra quell'ordine e la Resistenza).



E tutto ciò va inquadrato nel formidabile sistema informativo della Chiesa. E questo ci porta al problema del ruolo dell'intelligence vaticana. Come si sa, la Santa Sede, almeno ufficialmente, non ha un suo servizio informazioni paragonabile a quelli degli altri stati, ma questo non significa che essa non abbia avuto una sua attività di intelligence e citeremo un solo esempio: nel 1944 il nunzio apostolico a Tokyo ebbe la pianta del sistema di produzione bellica del paese, con la localizzazione degli stabilimenti che ovviamente era segreta. Trasmise subito il documento a Roma e il Segretario di Stato Giovanbattista Montini (futuro Paolo VI) lo trasmise a sua volta agli americani, che ebbero agio di bombardare le strutture in questione, con grave danno per le forze armate nipponiche.



Paolo VI, Fonte: Vatican News

Ciò premesso, si comprenderà facilmente perché la presenza di uno stato dentro la capitale di un altro Stato sia un dato di assoluta unicità. Quando si determina lo stato di guerra c'è la rottura delle relazioni diplomatiche che comporta il ritiro di tutto il personale delle rispettive ambasciate, anche per evitare il rischio di fughe di informazioni indesiderate. Quindi è impensabile che rappresentanti diplomatici, coperti da immunità, possano restare nella capitale di un paese in guerra con il loro paese di appartenenza. Invece a Roma, anche dopo la dichiarazione di guerra agli USA (dicembre 1941), operarono sempre diplomatici americani con relative famiglie, per un totale di circa 800 persone. Questo perché, anche se non esistevano rapporti diplomatici fra Santa Sede e Stati Uniti, c'era però un rappresentante personale del Presidente americano presso il Sommo pontefice (come peraltro ne esisteva uno del Papa presso la Casa Bianca).



Il personale impiegato presso quella rappresentanza godeva dello status di personale diplomatico, compresa l'immunità. Difficile immaginare che fra quelle 800 persone non ce ne fossero alcune che svolgevano attività informativa e, dopo il settembre 1943, di collegamento con la Resistenza. In secondo luogo, la presenza della Santa Sede pose problemi molto seri dal punto di vista della guerra aerea, dovendosi evitare nel modo più assoluto danneggiamenti ai possedimenti del Pontefice, che includevano la Città del Vaticano e anche le altre tre grandi Basiliche (Santa Maria Maggiore, San Giovanni in Laterano e San Paolo Fuori le Mura). Quale altro paese ha avuto una situazione simile al suo interno?

Il difficile rapporto con la popolazione

Ovviamente tutti gli eserciti sia di occupazione, sia alleati o di passaggio, in una situazione di guerra, vanno incontro a problemi molto forti con la popolazione locale, per i bombardamenti, per le operazioni di polizia, per la scarsezza di approvvigionamenti alimentari, per le requisizioni di tipo vario, per le violenze sessuali. E questo è stato vero in ogni paese travolto dalla guerra. Ma in Italia le cose sono state ancora più complicate sia per il sovrapporsi della guerra civile, sia per il peso militare della resistenza, di cui diremo.

Partigiani in piazza San Marco, Fonte: Wikipedia

E problemi ne hanno avuto tutti a cominciare dai due governi del Sud e del Nord e poi gli Alleati e soprattutto i tedeschi. Iniziamo con il governo della RSI, scontatamente avversato dagli antifascisti, sia combattenti che passivi, ma che ebbe forti problemi con quella "fascia grigia" di cui parla Renzo De Felice (1995). La maggior parte degli italiani - soprattutto al Nord dove la guerra proseguì per altri venti mesi dopo l'armistizio con gli alleati - ne avevano sino ai capelli della guerra e non desideravano altro che finisse, cercando, intanto di salvare la pelle e questa era la "fascia grigia" all'interno della quale la RSI incontrò molta tacita ostilità.



Agli occhi degli italiani del Nord, la RSI aveva due peccati imperdonabili: essersi schierata con i tedeschi, storicamente non amati dagli italiani per la memoria delle guerre risorgimentali, ed aver voluto proseguire la guerra al loro fianco, per di più spezzando lo Stato italiano. Anche buona parte del clero o le persone di sentimenti monarchici (militari o tali, nobili, decorati della precedente guerra), pur mantenendosi distanti dalla Resistenza, erano ostili al governo di Salò. E l'espressione di questa sorda ostilità si colse in primo luogo nella renitenza ai bandi di leva dell'esercito repubblichino ma anche nella scarsa disciplina sociale. Pensiamo al mercato nero, al rifiuto dei contadini di consegnare la loro produzione ai centri di raccolta statali, alla scarsa propensione al lavoro volontario a fianco delle Forze Armate.



Citiamo poi l'occultamento delle poche ricchezze disponibili nel timore che venissero requisite, il ritardo nel versamento dei tributi e la rada partecipazione alle manifestazioni di regime. C'è un particolare linguistico che merita qualche considerazione: per indicare quanto aderirono al Partito Fascista Repubblicano o altra formazione politica o militare dell'apparato fascista, si usò l'espressione "ha aderito alla RSI" come se un uomo potesse decidere o meno di aderire allo Stato di cui è cittadino.

Soldati britannici in Sicilia, Fonte: Wikipedia

Ma l'espressione sottintendeva: la RSI fu riconosciuta come governo legittimo solo da chi aderì attivamente a qualche organizzazione fascista, mentre gli altri subirono il governo di Salò con un governo occupante, anzi, al servizio dell'occupante reale. Anche se in misura minore, anche il governo del Sud andò incontro alla scarsa simpatia delle popolazioni dell'Italia Liberata. E la conferma venne dalla renitenza alla leva che in alcune regioni come la Sicilia assunse carattere aperto (i moti del "non si parte"). Più che altro i popoli dell'Italia Liberata assunsero come proprio interlocutore in primo luogo gli uffici dell'Amgot (il governo militare alleato di occupazione) e, in secondo luogo, i locali Comitati di Liberazione Nazionale e solo in ultima analisi i residui della struttura statale fedele al Re. I tentativi di riorganizzare un esercito dell'Italia monarchica fallirono miseramente.



Viceversa gli alleati furono quelli che ebbero maggior successo nel rapporto con la popolazione, come attestano le entusiastiche manifestazioni di accoglienza che ricevettero al loro ingresso nelle città, ma occorre non lasciarsi suggestionare troppo da esse. In parte questo fu il prodotto della "fine della guerra": l'arrivo degli alleati fu correttamente inteso come il segnale della conclusione dei combattimenti, dato che nessuno prendeva in considerazione l'ipotesi del ritorno di tedeschi e fascisti. La conferma venne dallo scarsissimo appoggio popolare alle missioni oltre le linee della RSI o alle locali organizzazioni del clandestinismo fascista (rete Pignatelli o "Guardia ai Labari"). Unica relativa eccezione fu la Sicilia, dove il clandestinismo salotino riuscì ad inserirsi nei moti del "non si parte" e nel banditismo (c'è serio motivo di ritenere che il bandito Giuliano fosse un ufficiale dell'esercito del Nord).



A parte il caso siciliano, gli alleati ebbero anche loro un problematico rapporto con la popolazione, in particolare nelle zone rurali (dove le masse contadine mantennero la tradizionale diffidenza verso lo Stato, qualunque esso fosse, per paura delle requisizioni). Come si sa, gli americani sfruttarono largamente la collaborazione della Mafia e, in misura inferiore della Camorra, ma questo comportò delle frequentissime ruberie dei loro beni, dalle sigarette alla benzina, dalle gomme ai mezzi di trasporto, fino ad armi e munizioni: tutte cose destinate poi al mercato nero. Di tutto questo troviamo frequente traccia nelle documentazioni dell'Amgot.

Soldati tedeschi, Fonte: Secoloditalia.it

Giungiamo quindi ai tedeschi, che ebbero i problemi maggiori con le popolazioni del nostro paese. In primis per l'antica e radicata avversione degli italiani nei loro confronti. Le guerre risorgimentali erano state combattute contro gli austriaci, che non erano esattamente i tedeschi (anche se l'Austria era stata assorbita nel Reich). Parlavano però una lingua assai affine a quella dei tedeschi del nord, e, per di più, i tedeschi erano intervenuti a Caporetto, che era la ferita più dolorosa per gli italiani.



E da caporetto erano passati meno di 25 anni. L'ostilità dei nostri fu poi ravvivata dalla politica di occupazione dei tedeschi, spesso insensatamente feroce (Lutz Klinkhammer 1993). Le troppo ricorrenti stragi per rappresaglia, le fucilazioni di ostaggi, le torture dei sospetti, le deportazioni, il reclutamento forzato per l'industria tedesca, le requisizioni e talvolta le razzie di beni italiani, soprattutto opere d'arte, furono la miglior propaganda per la Resistenza e spesso spinsero in senso anti tedesco anche vasti settori della "fascia grigia".

La resistenza in Europa

Come si sa, la Resistenza anti nazista ebbe manifestazioni assai diverse da caso a caso. In Norvegia, Danimarca, Paesi Bassi e Belgio essa passava per lavori di spionaggio, sabotaggio, propaganda e protezione di ricercati o talvolta paracadutisti di parte alleata, ma, nel complesso, quasi non ebbe carattere armato combattente. Un caso particolare fu quello francese, che ebbe peso soprattutto per il passaggio delle forze francesi in Africa al governo gaullista, e poi con l'esercito regolare francese a fianco degli alleati dopo lo sbarco in Normandia. Sul territorio metropolitano occupato (tutto il nord del paese) la resistenza si manifestò molto, ad opera dei socialisti, cattolici o radicali che lentamente si raggrupparono sotto le insegne del governo di Londra di De Gaulle ma soprattutto grazie agli immigrati antifascisti italiani, tedeschi e più ancora spagnoli.



Charles de Gaulle, Fonte: Corriere della Sera

Ciò sino al giugno del 1941, quando la Germania attaccò l'URSS. Da quel momento anche il PCF, sino ad allora inerte, passò alla Resistenza dando un certo apporto organizzativo. Tuttavia, nel complesso, le forze combattenti sul terreno della Francia Metropolitana non superarono mai alcune migliaia di uomini e non dettero luogo a scontro di particolare entità, anche se ebbero un ruolo nell'appoggio alle forze alleate che sbarcavano in Normandia. Nel complesso le forze della Resistenza francese furono rappresentate maggioritariamente dai militari di fede gaullista giunti dalle colonie, che ebbero qualche peso militare.



Viceversa notevole fu la rilevanza militare della Resistenza in Cecoslovacchia (iniziata già prima della guerra), in Polonia (grazie all'Armia Krajowa), in Romania, in Grecia e, soprattutto in URSS e in Jugoslavia. Alla resistenza sovietica parteciparono centinaia di migliaia di combattenti (oltre 300.000 nella sola Ucraina), così come in Jugoslavia, dove restarono uniti molti reparti dell'esercito regolare che avevano conservato anche pezzi di artiglieria pesante. La particolare conformazione montuosa del territorio consentì la formazione di molte zone liberate con difese di artiglieria pesante. Questo conferì alla guerra partigiana locale un carattere misto fra aperti combattimenti campali (in particolare dopo la quinta offensiva tedesca) e forme di guerriglia di montagna.

La resistenza in Italia

L'Italia rappresenta un caso particolare, in primo luogo per essersi affacciata tardi (verso la fine del 1943) alla lotta partigiana, quando gli eserciti alleati erano già sul territorio. Si parla dell'unico paese dell'Europa occidentale in cui la Resistenza ebbe un netto carattere armato e combattente, con un peso militare importante. Ma quanti furono i partigiani combattenti italiani? Subito dopo la fine della guerra, le domande di riconoscimento quali partigiani furono poco meno di 300.000, un numero sicuramente esagerato che includeva - oltre che una certa quota di opportunisti - soprattutto numerosi sbandati dell'esercito che rifiutarono l'arruolamento nell'esercito repubblichino e occasionalmente parteciparono a qualche scontro con fascisti e tedeschi.



Partigiani, Fonte: Skuola.net

Seguì una prima regolamentazione che richiedeva la partecipazione documentata a qualche formazione partigiana e ad almeno sette azioni di guerra. Criterio molto restrittivo, sia perché magari alcuni avevano avuto solo 4 o 5 occasioni per compiere azioni militari, sia perché escludeva le formazioni che non appartenevano al CLN, sia perché ignorava i partigiani che avevano svolto funzioni di staffette, raccolta di informazioni, finanziamento, radiotrasmissione ecc. Il criterio venne reso meno rigido ma restò abbastanza preciso per la qualifica di "partigiano combattente", distinta da altre che ammettevano persone che avevano preso parte alla Resistenza con altre funzioni. Le valutazioni finali degli Storici parlano di un numero di combattenti tra un minimo di 90.000 e un massimo di 146.000.



La forte oscillazione dipende sia dai criteri di valutazione, sia da molte posizioni dubbie o non sufficientemente documentate. Infine occorre tener presente il carattere altamente instabile della guerra irregolare e il progressivo "salire" delle truppe alleate, che spingevano il fronte più a nord riducendo la zona occupata dai tedeschi. Per cui bisogna considerare che i partigiani che hanno combattuto contemporaneamente (salvo le giornate dell'insurrezione, a cavallo del 25 aprile) difficilmente hanno superato le 60.000 unità. In ogni caso, anche la valutazione più avara che stima in 90-‘000 i partigiani combattenti, è nettamente la cifra più alta dell'Europa occidentale, di molte volte superiore a quella della Francia (il secondo paese per numero di combattenti durante l'occupazione).



E a questo occorre aggiungere quella parte della popolazione che ha fiancheggiato la Resistenza nascondendo ricercati e armi, fornendo cibo e cure, dando occasionalmente informazioni. Non è dunque esagerato parlare di partecipazione di massa al contrasto dell'occupante. Impossibile non considerare che questa significativa adesione popolare produsse anche una certa varietà delle forme di lotta, da quelle meno cruente a quelle propriamente combattenti. Infatti in Italia, sin dal primo momento, la Resistenza ebbe carattere sia urbano (con le insurrezioni di Napoli e Bari) che di alta montagna, dove cercarono rifugio le formazioni militari fedeli al governo regio. Successivamente, ad opera dei Gruppi di azione Partigiana, la lotta assunse forma di guerriglia urbana.



Linea Gotica, Fonte: Gothicline.org

Dopo la caduta dell'illusione che la guerra stesse per finire, seguita all'arresto dell'avanzata alleata sulla linea Gotica, il movimento partigiano subì un momento di forte sbandamento, dal quale uscì con la "pianurizzazione". Cioè portando le formazioni partigiane giù in pianura, il più vicino possibile ai centri abitati, sia per colpire più efficacemente i fascisti, sia per avvicinarsi alle fonti di approvvigionamento. Questa forma di lotta che integrava la guerriglia urbana a quella rurale è un fenomeno esclusivamente italiano ed ebbe sviluppi assai cruenti, con alti costi umani ma anche alta redditività di combattimento.



Essa fu resa possibile solo dall'appoggio delle popolazioni che si prestarono a nascondere i partigiani, informarli dei movimenti avversari, rifocillarli, curarli quando feriti, accettando anche il rischio di stragi e massacri. Senza tutto questo, quella forma di combattimento si sarebbe presto esaurita, e non è un caso che non si sia verificata nel resto dell'Europa (dove la Resistenza non aveva la forza necessaria) e neppure nell'Europa orientale, dove le condizioni ambientali avevano favorito altre tattiche di combattimento. La Resistenza italiana assorbe la totalità delle Forze armate di Salò, salvo sporadici casi come l'impiego al fronte a sud di Roma del Battaglione Barbarigo.



Dicevamo all'inizio che il fronte italiano, per quando secondario, assorbì una quota proporzionalmente maggiore di quasi un quarto della spesa militare tedesca (nonostante gli alleati abbiano ritirato una parte delle loro forze dal fronte italiano per destinarle in Francia dopo il giugno 1944) e la spiegazione di quel sovrappiù di sforzi tedeschi è dovuta in primo luogo all'imprevisto costituito dalla lotta partigiana.



Gli alleati arrivano a Livorno, Foto di: Raccolta Giancarlo Sandonnini, Archivio Istoreco Livorno

Certamente senza gli eserciti alleati non sarebbe stato possibile battere i tedeschi e i loro subordinati, ma la Resistenza italiana dette un contributo importante per quanto non decisivo, alla guerra. Questo breve schizzo di insieme ci sembra sia stato sufficiente a motivare la nostra affermazione iniziale sulla assoluta particolarità del caso italiano, che merita ancora di essere adeguatamente approfondito.

